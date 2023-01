Start van de inhoudelijke zaak tegen Willem Engel in de rechtbank van Rotterdam. Beeld Raymond Rutting

Vier dagen duurde de rechtszaak tegen Willem Engel, die verdacht werd van opruiing.

15 minuten duurde het verweer van ­Mohammad Mehdi Karami in Iran tegen de beschuldiging ‘corruptie op aarde’.

In Nederland wil de rechter wantrouwen tegen de rechtspraak wegnemen, in Iran wil de rechtbank afschrikken. En dan wordt de rechter in Nederland door de jurist van Viruswaarheid als nazirechter neergezet.

Inmiddels weten we dat Karami is opgehangen en dat Engel is veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf én hiertegen in beroep zal gaan. Want volgens Engel worden critici door ‘het regime’ monddood gemaakt. Wat fijn dat wij in Nederland leven. Nu nog Willem Engel daarvan overtuigen.

Heleen Kolijn, Utrecht

Vitamines

De heer Koster is van mening dat voedingssupplementen niet nodig zijn door evenwichtige voeding en voldoende zonlicht.

Een groot deel van de Nederlandse bevolking neemt bewust of onbewust geen evenwichtige voeding tot zich. Maar de suggestie dat we voldoende zonlicht opnemen als we naar buiten gaan in deze periode is onjuist.

Ten eerste moet je de ­gelegenheid hebben om langdurig en consequent naar buiten te gaan en dan nog is er niet voldoende zonlicht voor veel mensen om zelf voldoende vitamine D aan te maken. Vitamine D wordt in Engeland in verzorgings- en bejaardenhuizen initieel gegeven aan iedere bewoner.

Verdiep u in de materie voordat u ­zonder voorbehoud ­stelling neemt.

Harry Piet, drogist in ruste, De Rijp

Woningbeleggers (1)

Zoals vaker ben ik het roerend eens met Sander Schimmelpenninck die in zijn column schreef dat woningbeleggers zich wentelen in ­misplaatst slachtofferschap.

Als ‘naar beneden gevallen’ elite-­exponent die al jaren in een fantastisch huurhuis woont (waarvan ze één kamer voor een niet-marktconform bedrag mag verhuren), maar ook als moeder van een aantal huizenbezitters, ben ik het toch volkomen eens met zijn column.

Ik applaudisseer voor Sander Schimmelpenninck voor dit dappere standpunt.

Béa Dorpema, Utrecht

Woningbeleggers (2)

In zijn column meent Sander Schimmelpenninck dat woningbeleggers zich schuldig ­maken aan misplaatst slachtofferschap. Dat vind ik ook. Maar in de ­zesde zin legt Sander een onnavolgbaar verband met bezoekers van het Concertgebouw.

Waar komt dit nou ineens vandaan? Kennelijk leeft bij hem het beeld dat muziekliefhebbers die naar het Concertgebouw gaan vermogend zijn of erfgenaam van een vermogen en bovendien ook nog eens weinig beschaafd zijn.

Er zal mij wel veel ontgaan als ik in de zaal van muziek geniet. Ik kom er graag. En dat kan prima; ook zonder geërfd vermogen of vastgoedportefeuille. De koffie en wijn zijn er zelfs gratis.

Misschien moet Sander maar eens een bezoekje wagen, dan kan hij zelf ervaren dat zijn opmerking elk verband mist en dus misplaatst is.

Joris Tuijten, Hilversum

Ter kaze

Het dessert werd te laat voor Julien Althuisius, de Frans-Nederlandse columnist van WiBrA. Zo ging hij ­‘onverrichter kaze’ naar huis.

Om tot zo’n treffend anagram te komen moet je al ruim op tijd de juiste aanvliegroute inzetten (iets met kaas, en dan iets met geen kaas). En zo wordt onze taal weer gered door iemand met buitenlandse wortels, na onder anderen Ramses Shaffy en Drs P.

Julien staat ook nog eens in de ­traditie van de vader van Aaf Brandt Corstius, een anagram-adept. Heel goed, Julien!

Marcel Gerrits Jans, Groningen

Snotgootje

Onno-Sven Tromp leert ons in een ­ingezonden brief dat het gootje tussen neus en bovenlip ­‘filtrum’ heet.

Dat is vast de wetenschappelijke benaming. Want in alledaags Nederlands heet het ‘snotgootje’ en ieder kind weet dat je met het puntje van je tong er precies bij kunt komen.

Thomas de Boer, Groningen

Transparant

Alle chatberichten van ministers en topambtenaren zouden bewaard moeten worden, is het advies. Maar is dat inderdaad ‘doorgeslagen transparantie’, zoals de kritiek luidt?

Een beetje transparant bestaat ­namelijk niet, evenmin je een beetje zwanger kunt zijn. Transparantie is volledige doorzichtigheid, zoals bij een raam.

Of willen onze politici zelfs dingen achter glas anders laten lijken dan ze zijn?

Jeroen van Linge, Groningen