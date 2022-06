Wat een springvloed van krokodillentranen in de horeca

Terras in de Utrechtse binnenstad. Beeld ANP

De Nederlandse samenleving schreeuwt om arbeidskrachten. Voor 100 werklozen zijn er 133 vacatures. En vooral in de horeca is het moeilijk mensen te vinden. Een sector waar de werkgevers zó graag willen ‘knallen’. Hoe is dat nu mogelijk? Gelukkig hebben we het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog. Onlangs publiceerde het CBS het rapport ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2021. In dit rapport staan onthutsende cijfers met betrekking tot de horeca. ‘Slechts’ 70 procent van de werknemers heeft een flex contract. Nog aansprekender zijn de cijfers over loonkosten tussen 2011 en 2021. De gemiddelde loonkostenstijging in die tijd was 20 procent in Nederland, met uitschieters voor de zorg met 30 procent, en de horeca met toch wel 1 procent. Met deze cijfers is het een wonder dat überhaupt nog iemand in de horeca wil werken. Wat een springvloed van krokodillentranen. Gelukkig voor de horeca is er nog hoop, zoals uit hetzelfde artikel blijkt. Als je maar bereid bent te investeren in je personeel met opleidingen, een fatsoenlijk salaris betaalt, een achturige werkdag hanteert, minstens één dag vrij in het weekend, en vertrouwen en loyaliteit naar je werknemers uitstraalt, zijn er met creativiteit genoeg mensen te vinden die óók in de horeca willen werken.

Hans Moonen Utrecht

Naam

‘Veel vrouwen in Missouri hebben nog nooit hun eigen vagina gezien.’ Dat mag achterlijk lijken, maar ook Nederlandse vrouwen werpen zelden een blik op hun verbinding tussen baarmoeder en buitenwereld. Je uitwendige geslachtsorganen bekijken kan dan gelukkig wel, dus misschien kunnen we beter wensen dat onze Amerikaanse zusters hun vulva net zo goed kennen als wij. En dat journalisten het beestje bij de naam noemen.

Marijke de Vries, Den Haag

Bullshitbanen (1)

In het, overigens uitstekende, stuk over bullshitbanen, waarin Sander van Walsum een kietelend onderscheid aansnijdt tussen Spel en Werk, mist hij de oplossing voor dit ogenschijnlijke dualisme:

beschouw je werk als een spel(letje) en het wordt een stuk aangenamer. Uiteraard dient deze houding niet te worden gedeeld met je leidinggevende. Maar ook dat is een onderdeel van het Grote Spel.

Rob van den Berk, Tilburg

Bullshitbanen (2)

Beste Sander van Walsum, mijn moeder is net overleden. Ze was van 1939. Spijt had ze alleen over het feit dat ze niet meer in haar leven had gewerkt. Werken kan ook een voorrecht zijn.

Heleen Schrooyen, Den Haag

Elders

Heel veel bedrijven hebben personeelstekorten. Ik lees dan vaak dat de mensen in de coronatijd elders zijn gaan werken. Ik ben toch wel benieuwd waar ze allemaal naartoe zijn gegaan? Er moeten dus sectoren zijn waar ze in de mensen omkomen. Dus waar zijn al die mensen gebleven?.

Marco de Groot, Utrecht

Congressen

Henk Vredeling, PvdA, minister van Defensie 1973-1977, kocht tegen de zin van het PvdA-congres een aantal F16’s. Zijn commentaar: ‘Congressen kopen geen vliegtuigen.’ Het is aan de huidige minister van Natuur en Stikstof, Van der Wal, VVD om het VVD-congres te weerstaan, de stikstofdiscussie te beëindigen en te beginnen met het redden van de natuur en woningbouw.

Guido Janssen, Rotterdam

Pijn

In katern V van 13 juni vraagt Aaf Brandt Corstius zich in haar column af of de aanblik van een pijnboom haar kan doen denken aan Japan. Uiteraard kan dat. Pijnboom is namelijk een andere naam voor den; in het Latijn heet deze boom pinus. Er zijn vele soorten: van grote bomen die overal in de wereld voorkomen tot hele kleine gekweekte dwergvarianten die als basis dienen voor het typisch Japanse bonsaiboompje (pinus parviflora negishi). Tijdens mijn reis door Japan heb ik in menige tuin gewandeld en prachtige bonsaiboompjes gezien. De aanblik van juist deze boom doet mij zo hevig terugverlangen naar Japan dat het bijna pijn doet: deze boom doet zijn naam eer aan.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Losjes

Als theatermakers klassieke stukken op de planken zetten, dan lijken ze telkens uit te gaan van een publiek dat door en vertrouwd is met deze stukken. Vermoedelijk is het publiek dat er kennis mee wil maken veel groter.

In de Volkskrant stond een recensie van Der Freischütz van Carl Maria von Weber. Nou ja, in de titel stond al dat het ‘losjes opgehangen is aan het origineel’. Volgens de recensent heeft het een aangename avond opgeleverd, maar ik zou ook zo graag eens Der Freischütz van Carl Maria von Weber willen zien. Ik kan het thema al mijn hele leven meeneuriën, maar een avondje Freischütz laat op deze manier nog even op zich wachten.

De al even beroemde Kersentuin van Anton Tsjechov dan maar? Tsjechov! Mooi hoor. Ik verslond zijn korte verhalen en ik heb net als zovelen allerlei aardige dingen onthouden die over hem gezegd zijn. Dus ik teken voor een avondje Tsjechov. Maar helaas, in de Volkskrant van 13 juni laat de recensent al in de titel weten dat de uitvoering in Amsterdam een ‘bewust rommelige bewerking’ is.

Bart de Coo, Dieren