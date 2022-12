Wat doet het met je als je oude spullen weggooit? En mag ik oude liefdes zomaar bij het oud papier zetten?

Thomas van Luyn komt bijna om in de opgeborgen spullen. Tijd dus om die voorwerpen uit het verleden op te ruimen. Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Wat mijn verleden me gebracht heeft, is vooral een hoop troep. Het zit opgeborgen in kratjes, vuilniszakken, schoenendozen en in eigenlijk alles waar iets anders in past. Dat ligt allemaal in de berging. Wat mij in de gelegenheid stelt om te zeggen dat deze in opbergers verborgen berg opgeborgen is in de berging, hetgeen ik buitengewoon bevredigend vind.

Ik kijk er nooit naar, en denk er nooit aan – dat is immers het hele punt van shit in dozen stoppen en uit het zicht stouwen. Het probleem met het verleden is echter dat je er met het verstrijken van de jaren steeds meer van hebt. Ook de historische artefacten van mijn vrouw en kinderen worden steeds talrijker, met als gevolg dat de berging langzamerhand onbegaanbaar is geworden en er niets meer bij kan.

Tijd dus om weg te gooien wat weg mag. Hoe pak je zoiets aan? Wat ik doe: ik open de dichtstbijzijnde doos, kijk erin, ontwaar duizend foto’s, brieven, speelgoed, strips, recensies, afschriften, mondharmonica’s, ping-pongbatjes en dartpijltjes, en dan ga ik eens even flink en daadkrachtig moedeloos bij de pakken neer zitten. Want dit is één doos, en zo heb ik er er nog twintig. Plus de dingen die niet in dozen passen: de flippers, de ukelele, de badmintonrackets, de bureaulamp.

Ik heb dit al een paar keer eerder meegemaakt in mijn leven. Ik neem me voor zo’n beetje alles weg te gooien, maar wordt dan overmand door wat ik niet anders kan beschrijven dan morele vraagstukken. Mag ik mijn oude liefdes weggooien? Die vriendinnen had ik vooral in de tijd dat een mens zijn foto’s nog liet afdrukken. De mooiste plakte je in fotoboeken, de rest propte je in enveloppen en doosjes. Al die vakanties, al die rare verjaardagsfeestjes met vreemde families – ik kijk er helemaal nooit naar. Maar mag ik die meiden zomaar bij het oud papier zetten? Dat voelt toch een tikje respectloos.

En neem nou deze narrenmuts... Deze wat? Narrenmuts, als in: de muts van een nar. Ik speelde namelijk ooit een nar in een schooltoneelstuk, en droeg daarbij een roze-en-geel-gestreepte narrenmuts met belletjes aan de punten. Ik heb er geen sentimentele gevoelens bij, en tenzij ik ooit nog de begrafenis van iemand die ik heel erg haat mag bijwonen, zal ik ’m nooit meer dragen. Maar weggooien? Mág dat wel? Net als al die cassettebandjes, videobanden en dvd’s. Ze weggooien zou lekker opruimen, maar ze staan vol met werk dat ik op tv en radio heb gedaan, en het zou toch zonde zijn als het Thomas van Luynmuseum zonder zou moeten.

Of dit eenogige rode knuffelbeest hier. Als kind had ik twee knuffels waarvan ik hield (Beertje en Pluisaap), maar deze hier herinner ik me eigenlijk nauwelijks – hij had niet eens een naam. Maar een oude knuffel weggooien? Dan kun je net zo goed je eigen wieg verbranden.

Zo is het al vaker gegaan in mijn leven, en dus tors ik al die herinneringen mee van ouderlijk huis naar studentenkamer naar appartement naar huis. Het nooit enige blik waardig gunnend, totdat ik een en ander wil opruimen, en erachter kom dat ik het niet kan. Niet omdat ik eraan gehecht ben, maar omdat ik bang ben dat dat me een slecht mens maakt.