Wat de wantrouwende burger dan weer nauwelijks controleert

De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen begint pas echt, zoals u ongetwijfeld op uw kalender hebt gezet, op de dag dat in alle gemeente- en stadhuizen van Nederland het centraal stembureau in openbare zitting beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Vrijdag was het zover. Het leek me leuk deze happening eens mee te maken in mijn eigen stad Utrecht, waar dit jaar naast de twaalf al zittende partijen nóg negen partijen wilden meedoen.

Bloedstollende taferelen bij het centraal stembureau Beeld Margriet Oostveen

Terwijl het al snel weer over de dickpics van Ajax-directeur Marc Overmars zou gaan kwam gekke Henkie hier kortom weer eens braaf opdraven voor het feest der democratie.

Waarom ook alweer? Omdat kritische burgers tijdens deze zitting op eventuele onregelmatigheden kunnen wijzen en dan bezwaar maken. Nu mensen die alles wantrouwen dankzij corona al zo langdurig in het zonnetje staan, verwachtte ik veel animo. Zeker toen op de ochtend zelf Trouw op basis van een analyse van Kieskompas ook nog eens opende met het nieuws dat zelfs het vertrouwen in de lokale overheid de afgelopen twee jaar hard is gedaald.

In 2020 had bijna 30 procent van de Nederlanders weinig tot zeer weinig vertrouwen in de lokale overheid. Inmiddels is dat 40 procent van de Nederlanders. In sommige gebieden, zoals Oost-Groningen en de Achterhoek zijn er forse uitschieters naar beneden. In Delfzijl heeft nu 70 procent weinig of heel weinig vertrouwen.

In verband met corona zou de zitting van het centraal stembureau in Utrecht, zoals overal voorgezeten door de burgemeester, online te volgen zijn. Ik was de enige toeschouwer die tot de raadszaal van het oude stadhuis aan de Oudegracht was toegelaten. Dit onder escorte van een woordvoerder in zo’n blauw, smal gesneden pak. Hij bedolf zijn sluimerend wantrouwen onder energieke appjes met uitroeptekens, smileys en de term ‘even een heads up’.

‘Je hóeft er niet bij te blijven, he’, probeerde ik nog.

Dit zag heads up uiteraard anders.

Om 10 uur opende burgemeester Sharon Dijksma de zitting. Zij legde met aandoenlijke precisie uit wanneer de schorsing zou zijn, hoe men dan via een meldknop op de website bezwaar kon maken en daarna inspreken (‘Kleine dingen zijn belangrijk’, zei ze na afloop. En terecht).

Dijksma deelde plechtig mee dat twee zogeheten ‘herstelbare verzuimen’ op de kandidatenlijst waren geconstateerd. Van de non-binaire Bij1-kandidaat met de fantastische naam Storm Vogel leek een handtekening niet te kloppen, maar dat was op tijd hersteld. En de lijst Blanco van G.W. Lensink leverde onvoldoende ondersteuningsverklaringen en werd daarom ongeldig. Het ging hier over Erwin Lensink, die is veroordeeld voor het gooien van een waxinelichtje naar de Gouden Koets. Hij woont niet eens in Utrecht maar wilde niettemin een partij voor meer openbare toiletten.

Toen begon de eerste schorsing. De leden van het stembureau kwamen nu gezellig om me heen zitten. ‘We hebben maar één bezwaarmaker’, zei de burgemeester opgewekt. Iemand die had gezien dat er op de website handtekeningen ontbraken, maar die worden nooit online gezet. Die liggen ter inzage op het stadhuis, voor iedereen controleerbaar. Verder: nul wantrouwende burgers.

Ik vroeg dus maar wat Dijksma van zoveel nieuwe partijen vond, als burgemeester moet je dat allemaal toch weer in het gareel zien te houden. ‘Nou, het maakt het vooral lastiger voor partijen een college te vormen’, zei de burgemeester diplomatiek. Heads up knikte opgelucht mee.

Jan van Leijenhorst, als oud-wethouder voor GroenLinks lid van het centraal stembureau (‘het is een soort erefunctie’), bracht het scherper: ‘Het is natuurlijk interessant om te kijken wat partijen dan nog onderscheidt. Voor mij is dat niet meer zo duidelijk.’

Na afloop stuurde hij nog wat tegendraadse gedachten onder het motto ‘De afstand tussen burger en overheid moet groter’, omdat politici die beloven te doen wat kiezers willen uiteindelijk altijd wantrouwen zullen voeden. ‘Politici maken keuzes in het algemeen belang zonder last en ruggespraak. Doen wat alle inwoners van de stad willen kán natuurlijk ook niet.’

Tot zover Utrecht, waar de zitting van het centraal stembureau in een stad met 359 duizend inwoners in totaal 320 keer werd bekeken. Omdat kleine dingen belangrijk zijn, maar voor de meeste mensen toch ook weer niet belangrijk genoeg.

Terug naar de dickpics.