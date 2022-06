Wat de verschijning van de Wokkel in Nederland teweegbracht, valt nauwelijks te overschatten

Leuk hoor, al die technologische ontwikkelingen. Maar in de knabbelbranche, daar vonden pas echt ingrijpende vernieuwingen plaats, wil Thomas maar even zeggen.

Misschien is het tijd voor een herwaardering van waar Nederland nu echt in uitblinkt: zoutjesinnovatie. De stille revolutie in de thuissnacksector is makkelijk over het hoofd te zien, vergeleken met andere ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar. Verblind als velen waren door de komst van achtereenvolgens de videorecorder, de computer, het mobieltje en de smartphone, hadden weinig media oog voor de ingrijpende vernieuwingen die in de supermarktschappen naast de frisdranken plaatsvonden.

Toch hoeft men niet zo heel lang terug te gaan in de tijd, om in de knabbelbranche een kaal en winderig landschap aan te treffen. Chips en borrelnootjes deden hun intrede in de jaren zestig, en daarna was het jarenlang oorverdovend stil in de laboratoria van de knabbelproducenten, slechts onderbroken door het rechtbuigen van de duizend jaar oude pretzel om zoute stokjes te creëren; zoutjes waarvan de enige verdienste was dat ze zout en stokvormig waren.

Toen gebeurde er iets. Een vonk, een trilling, een schok – misschien dat het morfogenetische veld van Steve Jobs op zonnewinden vanuit Cupertino naar Europa werd geblazen. In ieder geval: ineens was er de Wokkel. Wat de verschijning van dit dna-vormige zoutje in Nederland teweegbracht, valt nauwelijks te overschatten. Natuurlijk was het maar een frummel geperst aardappelmeel, maar het kale feit dat er nu een zoutje was in een vormpje, voelde monumentaal. Wij, de jeugd, wisten dat niets ooit meer hetzelfde zou zijn.

Een tsunami aan creativiteit maakte zich meester van de voedselproducenten. Nieuwe ontdekkingen op het gebied van vorm en smaak buitelden over elkaar heen, met een snelheid waardoor ik de volgorde van verschijnen niet meer weet, maar ineens waren ze allemaal daar: Hamka’s – het zoutje dat de smaakcombinatie ervan (ham alsmede kaas) slim tot een taalkundige contaminatie in de naam verwerkte, een geniale vondst van de marketingafdeling; Ringlings, een zoutje in een rondje dat je om je vinger kon schuiven, met alle opwinding van dien, maar bovenal het eerste zoutje met een uiensmaak (en groene spikkels van onbekende oorsprong); Bugles: het zoutje waar je iets in kon doen: hè wat? Erin? Ja man! Roomkaas, smeerworst, Nutella – wat je maar wil. Het hek was van de dam: Chipito’s, Heartbreakers, Mama Mia’s, Pomtips, Cheeto’s. Het. Ging. Maar. Door.

Toen het vorminnovatietempo stagneerde, werden van alle uitgebrachte snacks gewoon paprikaversies uitgebracht. We dachten dat we wel klaar waren, dat er nu niet meer uitgevonden kon worden, dat we aan het eind van de menselijke ontwikkeling stonden. En misschien was het inderdaad daarbij gebleven, als de Oude Chipsmeesters, die met lede ogen al deze nieuwlichterij hadden moeten aanzien, niet op het geniale idee kwamen met chips te doen wat de wokkel tot een succes had gemaakt: een groter bakbaar oppervlak creëren, met het knapperverhogend effect van dien. Het resultaat waren de fenomenale Super Chips, mijns inziens nog steeds het alfa en omega van schransbaarheid.

Daarna stokte de ontwikkeling enige tijd, maar momenteel bevinden wij ons in een tweede golf, een renaissance zo u wilt, in diezelfde ouderwetse chipssector. Steeds grilleriger chips met steeds wispelturiger vormen worden voorzien van hete pepers, truffel, blauwe kaas, honing, chorizo – geen smaak die niet op een chipje geplakt kan worden.

We kunnen alleen maar jaloers zijn op de generaties na ons en de heerlijkheden die hun te wachten staan.