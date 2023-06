Wat de anti-zonnebrandbeweging en de anti-rimpeltieners van elkaar kunnen leren

Omdat ik zelf geen dermatoloog ben, wend ik me voor informatie over huidkanker tot mensen die er wel verstand van hebben, maar sinds de pandemie kijk ik nergens meer van op. Zo vertrouwt Doutzen Kroes, het Friese model dat tegenwoordig een leerstoel wetenschapsscepsis bekleedt, liever op een vrouw met een webshop, wier ‘magic sunshine elixer’ ze deze week aanprees bij haar 8,6 miljoen volgers.

‘Ik ben geen orthomoleculair arts of professional,’ schreef de verkoopster van het alternatieve zonnegoedje op Instagram, ‘maar vind het heerlijk om in complexe onderwerpen te duiken. En niet per se met boeken of cursussen, maar met m’n intuïtie.’

Zo had ze bijvoorbeeld geconcludeerd dat we niet verbranden door de zon, maar door onszelf. Iets met verkeerde voeding en een haperende verbinding met de elementen. Beter smeren we ons voortaan in met haar zelfgebrouwen oliemengsel. Een klein flesje kost 59 euro.

Misschien goed om even te noemen dat elk jaar 83.300 Nederlanders de diagnose huidkanker krijgen. Het zonne-elixer is natuurlijk kwakzalverij en past helemaal binnen de anti-zonnebrandbeweging die elke zomer luidruchtiger wordt op sociale media, een merkwaardig samenraapsel van Instagramgoeroes en hoogblonde Ongehoord Nederland-presentatrices.

Toch was er ook een lichtpuntje. Op de foto’s waarmee Doutzen Kroes het zonne-elixer aanprees, waren haar rimpels en pigmentvlekjes te zien. Klinkt logisch, zelfs als je de genetische loterij hebt gewonnen krijg je op een gegeven moment met huidveroudering te maken, of je nou pindakaasdik factor 50 op je gelaat smeert of niet, maar bij andere Instagramberoemdheden krijg je het zelden te zien. De tand des tijds wordt verborgen achter make-up en filters, weggespoten met fillers en botox, een retoucheringsapp doet de rest. Maar niet bij Kroes, die dan ook uitvoerig om haar echtheid wordt geprezen. ‘Wat een prachtig en puur mens’, jubelde een volger.

Het was ook wel verfrissend – het schadelijke verhaal over zonnebrand even buiten beschouwing gelaten. De angst voor ouder worden is nooit erger geweest dan nu. Vooral op TikTok, waar ongerepte gezichten worden gestoomd, gelaserd en geïnjecteerd, waar tieners inzoomen op de ‘premature rimpels’ die op hun voorhoofd te zien zouden zijn. Een 14-jarig meisje deelt haar uitgebreide antirimpelroutine, bestaande uit pillen, poeders, druppels, smeersels en een stuk karton dat ze tegen het autoraam plakt om uv-straling te vermijden. In een veelbekeken video trekt een jonge influencer een soort facelift-masker over haar hoofd waarna ze het loeistrak oppompt.

Het wemelt op TikTok ook van de uitgebreide tutorials voor face taping, een manier om ’s nachts met een speciaal soort plakband je gezicht in de plooi te houden. Pas nog was men in de ban van het antirimpelrietje, een rietje met een horizontaal mondstuk waardoor je je lippen niet hoeft te tuiten tijdens het drinken. Of neem het antirimpelkussen, dat je dwingt om op je rug te slapen. Niet fluiten, adviseren jonge vrouwen elkaar. Niet lachen.

Ja, de grootverbruikers van de app groeiden op met dierenorenfilters die als bonus voor een babyface zorgden, met digitaal gepolijste rolmodellen en zonder foto’s zoals die van Doutzen Kroes in de zon. Bij het betreden van het internet kregen ze alle gereedschap aangereikt om voor altijd jong te blijven, ouder worden is geen excuus meer.

Maar ook hier weer een lichtpuntje: binnen de antirimpelbeweging wordt factor 50 beschouwd als de heilige graal. Om cosmetische redenen, maar toch. Hoeft er in elk geval niemand jong te blijven door een uitgezaaide melanoom.