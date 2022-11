Wat blijft er over van de verdomde mensheid als ik de laatste Vermeer in brand steek?

De nucleaire oorlog was de genode gast die het niet kon maken om voor altijd weg te blijven. Als muizen die niet mee mochten van Noah, en op het land de zondvloed overleefden, verlieten we voorzichtig het gat waar we ons twee dagen lang hadden verscholen. We liepen automatisch westwaarts, omdat niets meer aan ‘vergeten’ doet denken dan het water van de oceaan.

Met bevende handen stapten we voort en was Wladyslaw Szpilman uit de film The Pianist met zijn wandeling in de vernielde wereld degene op wie mijn maatje en ik het meest leken. Kwam het door de bom dat het zo koud was in deze tweede week van maart? Of was het de honger van de afgelopen dagen die zijn tol eiste?

De Noordzee was ver, aan eten komen leek onmogelijk en we moesten vuur zien te maken om niet dood te gaan van de kou. We liepen een gebouw binnen waarvan het dak en twee muren waren afgeblazen. Een groot museum met nog maar één schilderij aan de muur. ‘Dat is het Meisje met de parel’, riep mijn maatje uit. Hij pakte het kunstwerk van de muur, legde het op de grond, gaf mij een aansteker en zei: ‘Zet maar in de fik. Anders gaan we dood.’

Met trillende vingers pakte ik de aansteker aan, vocht een hele tijd tegen de tranen en zei dan: ‘Ja maar, wat blijft er dan over van de verdomde mensheid op deze planeet als ik de laatste Vermeer in brand steek?’

Taal

‘De taal’, zei hij kordaat. ‘We zijn toch nog steeds met zijn tweeën? Zolang wij met elkaar praten, leeft ook de taal. Is taal niet het wezen van ons hele bestaan geweest? Is taal niet de meest waardevolle erfenis van de mensheid die door alle eerdere generaties is doorgegeven aan ons? Steek het schilderij alsjeblieft in brand. Anders gaan we echt dood.’

Ik keek naar het Meisje met de parel, ze keek terug naar me zoals een tot de dood veroordeelde naar de beul kijkt. De aansteker viel van mijn verkleumde hand op het kapotte parket. Nu had ik weer wat tijd om mijn gedachten te ordenen. Sprak mijn maatje wel de waarheid? Was taal werkelijk het meest waardevolle dat de mensen in hun korte bestaan hadden weten te schenken aan deze planeet?

Kunst dan? Kunst, waarmee het intelligentste dier voordat die alles zou gaan verwoesten nog even Gods monopolie op de creatie heeft opgeheven? Was taal belangrijker dan het mooiste werk dat door de kunstenaar als een gebaar van verontschuldiging voor alle wandaden van zijn soortgenoten aan de toekomst heeft geschonken?

Mijn maatje werd ongeduldig: ‘Het is toch ook dit schilderij dat een paar maanden geleden besmeurd was door klimaatactivisten? Dat waren toch ook geen slechte mensen die zomaar iets deden? Ze hadden een punt, man. Kom, zet hem in de fik. Het is avond, het wordt straks nog kouder.’

Soep

Soep. Ik wist het weer. Eén activist had zich met zijn hoofd vastgeplakt aan de glasplaat voor het schilderij; een tweede gooide soep over hem heen. De wereld was in een nucleaire oorlog met de grond gelijk gemaakt en het enige wat ik nu wilde was een kom warme soep. Ik zat daar met een bevend lijf te dagdromen over soep, zocht tevergeefs naar de resten ervan op de lijst en merkte na een poos dat mijn maatje niet meer om vuur had gezeurd.

Ik draaide me om naar hem. Als door Rodin uitgehouwen zat hij daar, met zijn dode blik op het Meisje gericht. Ik wist dat hij niet meer ademde en was blij voor hem. Nog blijer was ik voor het Meisje met de parel, omdat met de dood van mijn maatje de onzinnige discussie over of taal waardevoller was dan kunst niet meer gevoerd hoefde te worden.

Ik keek naar het Meisje om te constateren dat haar glimlach terug was. Ik nam haar onder mijn arm en begon weer te lopen door de vernielde straten van Den Haag. Het was maar de vraag of ik genoeg kracht had om voor een laatste keer de Noordzee te zien. Misschien dat zingen mij kon doen vergeten hoe vermoeid ik was.

Ik neuriede een liedje dat ik lang geleden in de bergen van mijn geboorteland een herderskind had horen zingen. Ik hoorde een zacht gefluit het deuntje begeleiden. Ik dacht dat het het Meisje van Vermeer was dat meezong. Het kan ook zijn dat de wind het einde van de verschrikkelijke soort vierde.

Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.