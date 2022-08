Wat Amnesty met zijn rapport heeft gepresteerd is toch wel een nieuw dieptepunt

Beeld

Als ik me niet vergis is het bon mot afkomstig van de beminnelijke sociaal-democraat Bart Tromp (1944-2007). Hij zou ooit hebben gezegd dat je best mag schermen met het opzeggen van je lidmaatschap van de Partij van de Arbeid, maar dat je moet wachten om het daadwerkelijk te doen. De ervaring leert immers dat er altijd een betere aanleiding komt om je voornemen in praktijk te brengen. (Links en toch geestig, dat waren nog eens tijden.)

Ik moest aan die uitspraak denken toen ik vorige week las over de jongste dwalingen van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Zou voor zo’n club dezelfde wet kunnen gelden? Dat het altijd nóg bonter kan?

Aanvankelijk was Amnesty, opgericht in 1961, voor menigeen boven elke twijfel verheven. Een ngo die zich inzet voor de vrijlating van gewetensgevangenen, die strijdt tegen martelpraktijken en die regimes voortdurend herinnert aan de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – sympathieker kon bijna niet.

Dat begon wat mij betreft in de jaren negentig te schuiven, langzaam maar gestaag. Zo vond Amnesty het heel lastig om zich ondubbelzinnig uit te spreken tegen meisjesbesnijdenis oftewel vrouwelijke genitale verminking – naar later bleek uit angst voor ‘cultureel imperialisme’. Pas rond 1997 kwam ze op dit punt tot bekering.

De worsteling met de verhouding tussen vrouwenrechten en wat je ‘cultuur’ zou kunnen noemen bleef. Een paar jaar geleden nog ging Amnesty, ook in Nederland, hevig tekeer tegen het wettelijke boerkaverbod, met als belangrijkste argument dat burgers vrij moeten zijn ‘om aan hun mening, levensbeschouwelijke overtuiging of identiteit uitdrukking te geven door zelf te kiezen hoe zij zich kleden’. Hoe je als liefhebber van de universele mensenrechten kledingvoorschriften kunt vergoelijken die beogen de ene helft van de mensheid onzichtbaar te maken is mij tot op de dag van vandaag een raadsel.

Ook hinderlijk vond ik dat de club zich zelden expliciet uitsprak tegen christenvervolging. (Een blinde vlek die deze ngo overigens deelt met andere mensenrechtenorganisaties.) En dat uitgerekend Israël zich sinds jaar en dag in extra warme belangstelling mag verheugen.

Maar wat Amnesty vorige week presteerde was toch wel een nieuw dieptepunt. Ultrakort samengevat: het Londense hoofdkwartier bracht donderdag een rapport uit waarin het Oekraïne beschuldigde van stelselmatige schending van het oorlogsrecht. In liefst negentien gevallen zou het Oekraïense leger bewust burgers in gevaar hebben gebracht door neer te strijken in lege gebouwen in woonwijken. Secretaris-generaal Agnès Callamard: ‘Het feit dat het land zich moet verdedigen, ontslaat het Oekraïense leger niet van de plicht het internationale humanitaire recht te respecteren.’

Dat klopt. Al evenzeer klopt het, zoals Volkskrant-correspondent Rob Vreeken donderdag in een opiniestuk op deze pagina’s schreef, dat je nimmer jou onwelgevallige feiten mag verzwijgen uit vrees de vijand in de kaart te spelen. Of je nu wetenschapper bent, journalist of mensenrechtenrapporteur, je dient te allen tijde de werkelijkheid te beschrijven zoals die is. En niet zoals die in jouw ogen zou moeten zijn. Maar, zou ik daaraan toe willen voegen, beschuldigingen moeten wel proportioneel zijn én moet je overtuigend kunnen onderbouwen. Quod non, zo blijkt uit het betreffende rapport.

Dat Amnesty’s secretaris-generaal haar critici – onder wie leden van de Oekraïense regering – onmiddellijk wegzette als ‘socialemediabendes’ en ‘trollen’ droeg niet bij aan de overtuigingskracht. Dat de chef van Amnesty Oekraïne onmiddellijk na verschijning van het rapport haar taken neerlegde al evenmin.

Opmerkelijk: de Nederlandse afdeling van Amnesty gaf twee dagen na het losbarsten van de rel een verklaring uit waarin ze behoorlijk afstand nam van het hoofdkwartier én openlijk solidariteit betuigde met de opgestapte Oekraïense collega’s (‘We hebben veel respect voor deze moedige en begrijpelijke stap. We wensen hun heel veel sterkte en alle goeds in de komende periode en zullen alles doen om hen verder te ondersteunen’).

Het is een lichtpuntje. Maar vermoedelijk ook niet veel meer dan dat.

Elma Drayer is neerlandicus en journalist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Asha ten Broeke.