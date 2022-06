Wat als al het nieuws niet meer is dan de aanloop naar nóg een tv-serie?

En zo liep de kleindochter van de man die op basis van flutbewijs werd aangewezen als de verrader van Anne Frank nietsvermoedend een tv-studio binnen, waar de camera al draaide en de rookmachine op toeren kwam. Daar kreeg zij uit het niets het briefje onder ogen dat volgens het ‘coldcaseteam’ alle twijfel moest wegnemen. Onderzoeksleider Van Twisk zei later op televisie dat de nabestaanden vonden dat zijn team ‘ontzettend integer’ te werk was gegaan. In de Medialogica-aflevering van afgelopen zondag bleek dat Van Twisk niet de nabestaanden had bedoeld. Die vonden hem helemaal niet zo integer. Nee, hijzelf was het die het werk van zijn team ‘integer’ had gevonden.

Om met Bassie & Adriaans Handige Harry te spreken: foutje, moet kunnen.

Hemel, wat ging er een hoop mis in die zaak. En laat het maar aan de patissiers van Medialogica over om van al die missers – van redactionele keuzes bij deze krant, NRC en NOS tot de pijnlijke stilte bij de uitgever van het onderzoeksboek, Ambo|Anthos – een fijne taart te bakken.

Het beeld van die rookmachines en de argeloze nabestaande bleef lang hangen.

Een van de drie onderzoekers was filmmaker, hij had het onderzoek vanaf het prille begin gefilmd voor wat uiteindelijk een documentaireserie moest worden. De suggestie dat de ontmaskering van de verrader niet de uitkomst was van solide historisch onderzoek, maar eerder de noodzakelijke clou van een truecrimeserie rond ‘het merk Anne Frank’, trilde door de Medialogica-aflevering heen.

Het duurt even voor de mogelijke omvang van zo’n bericht volledig tot je doordringt. Welke lokale wereldnieuwsmakers zijn zelf ook in stilte al jaren bezig met de productie van hun eigen meerdelige Netflix-bingekanon? Vorige week werd bekend dat de filmrechten van de zaak-Sywert zijn verkocht, maar wat gebeurt er als blijkt dat de Hosselaar des Vaderlands zelf al jaren bezig is met de voorbereiding van een realityserie voor Amazon Prime: Om Niet? Blijken die mondkapjes plots onderdeel van een vooraf uitgeschreven plot.

Als je met die Medialogica-blik het nieuws beziet, zie je de ene na de andere topserie oprijzen uit de as van de dagelijkse actualiteit. Zo kan het zomaar gebeuren dat de voorman van Farmers Defense Force ons binnenkort verrast met een kneiter van een Netflix-special. Enige vraag is of die gerangschikt zal worden onder ‘Provocerende comedians’, ‘Crime gebaseerd op waargebeurde feiten’ of onder ‘Omdat je naar Voortuinen van Ministers hebt gekeken’.

Zelf verheug ik me het meest op de loeispannende Videoland-reeks van en over Daniel Koerhuis, waarin hij samen met CDA’er Julius Terpstra (die later actief wordt voor projectontwikkelaar Heijmans, maar natuurlijk, leuke plottwist), jarenlang onvermoeibaar pleit voor het bouwen bouwen bouwen in vier Nederlandse polders. Als vervolgens in juni 2022 uit onderzoek van Investico blijkt dat een groot deel van die gebieden in handen is van enkele invloedrijke projectontwikkelaars, wier eigendom een paar keer meer waard zal worden wanneer de politiek van landbouwgrond bouwgrond maakt, lijkt alles even in het honderd te lopen. Maar de huizencrisis houdt aan en het woord ‘integer’ valt en al gauw weet niemand weet meer wie dat nou ook weer over wie zei: het bouwen bouwen bouwen kan gewoon beginnen en nietsvermoedende tegenstanders worden op een dag uitgenodigd om tussen rookmachines en draaiende camera’s de eerste steen te leggen.

Werktitel: Brutalen hebben de halve wereld.