Was Nederland maar een beetje meer als België

Als er iets verkeerd gaat in een productieketen – een wrak naaiatelier stort in met naaisters en al, aan een lopende band staan minderjarigen of dwangarbeiders, pakketbezorgers draaien onderbetaald 16-urige werkdagen zonder rechtszekerheid – is het hoofdkantoor altijd geschokt en nooit verantwoordelijk.

De ceo wist van niks. Heeft er niks mee te maken bovendien. Want het werk is uitbesteed aan een zelfstandige onderaannemer, aan een onderonderaannemer zelfs, en wij zijn ook maar een radertje in een complexe keten. Het is boeiend om te zien hoe mannen en vrouwen die doorgaans graag groot leven (groot kantoor, groot salaris, grote mond tegen vakbonden, pers of politici) zichzelf in zulke gevallen heel klein kunnen maken.

De Belgische Officier van Justitie Gianni Reale is daar al langer klaar mee en nu is de topman van Post NL België gearresteerd. Zat-ie zomaar in de cel, de algemeen directeur België van een beursgenoteerd bedrijf. Want mogelijk, zo luidt de verdenking, komt het pakjesbezorgmodel dat PostNL hanteert neer op handel in illegale werknemers, ontduiking van fiscale verplichtingen en zo verder.

Ach en wee en woede natuurlijk op het Nederlandse hoofdkwartier van PostNL. Hoe durven de Belgen ons prachtbedrijf te criminaliseren, onze mensen op te pakken, ze vast te zetten zonder schoon ondergoed. Maar ze waren gewaarschuwd. Afgelopen november vertelde Reale al in de Volkskrant over zijn vermoeden dat wantoestanden in sorteercentra van PostNL in Wommelgem (onbetaald overwerk, illegale tewerkstelling, zwartwerk, ontduiking van fiscale plichten en arbeidsrechten) kunnen worden geclassificeerd als ‘inbreuken op het zwaarste niveau. Daar staan gevangenisstraffen van drie jaar op. Dat kan gaan tot de hoogste echelons in het bedrijf.’

Wat hij ook zei: dat het vervolgen van onderaannemers niet afdoende is gebleken, dat ‘systematisch aanpakken’ nodig is, dat het ‘een lucratief model’ is voor grote pakketbedrijven, en dat wat hem betreft ‘PostNL de fraude mee-organiseert’.

Zo ziet ‘systematisch aanpakken’ er dus uit: de beuk erin.

Met deze sensationele stap staat in België een Nederlands exportproduct terecht. Een bedrijfsmodel dat bij ons niet alleen in de pakketbranche populair is, maar ook in de maaltijdbezorging, de journalistiek, de creatieve sector, de zorg, de bouw. Het stoelt op drie pijlers: onderbetaalde schijnzelfstandigen tegen elkaar uitspelen, de handen wassen in onschuld en trots glanzende winstcijfers presenteren aan de aandeelhouders.

Marieke de Ruiter, die voor deze krant de Verelendung in witte bezorgbusjes beschrijft, bracht vorig jaar in een prachtige reportage in herinnering hoe een inkoopdirecteur van PostNL tien jaar geleden in een lezing pochte dat ze bij de pakkettendivisie ‘de ballast’ van de cao overboord hadden gegooid. Door ‘om de wet heen te organiseren’, zonder al die ‘solidariteitsheffingen die door babyboomers zijn afgesproken’.

Hier in Nederland hebben we helaas geen Gianni Reale die het podium opstormt en zo’n patjepeeër aan z’n oren het gevang in sleept. Hier mag een hoop. Hier lossen we wantoestanden op met polderen in overleggen zonder eind tussen vakbonden en werkgevers en allerhande vertegenwoordigende organen. Er ligt inmiddels een indrukwekkende stapel akkoorden over minimumtarieven, verplichte sociale verzekeringen voor alle werkenden, en andere arbeidersrechten en inhuurdersplichten. De praktijk sjokt daar amechtig achteraan.

Soms zou Nederland iets meer België kunnen gebruiken.