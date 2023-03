Was iemand nu nog steeds het Immens Saaie Hoe Corona Rondging in Mijn Gezin-verhaal aan het vertellen?

In de rij voor het museum stond ik voor een gezin met drie kinderen, dat met nog een gezin samen stond te wachten. De man van het ene gezin voerde het hoogste woord tegen de anderen. Het ging over corona.

‘Ik heb het dus vorige week gehad. En toen ging het al gauw bij ons rond, natuurlijk. Eerst kreeg... jij het van me, hè?’ Hij wees naar een van zijn drie dochters. Ze knikte. ‘En toen, eh, jij... Of nee, nee, toen kreeg Anneke het.’ Hij wees naar zijn vrouw. ‘Of nee, toch jij.’ Hij keek naar zijn andere dochter. ‘Ja, en toen een paar dagen later Anneke ook nog. En het gekke was, zij,’ en hij wees nu naar zijn jongste dochter, die er bedremmeld bij stond, ‘heeft het nooit gekregen! Dat is toch vreemd? Dat een heel gezin het krijgt, op eentje na?’

Het bevriende gezin aan wie hij dit alles vertelde, stond hem heel glazig aan te kijken. Ik moest even subtiel een blik naar achteren werpen, om vast te stellen wie dit verhaal aan het ophangen was. Ik kon het bijna niet geloven. Was het nu echt zo dat iemand in maart 2023 nog steeds het Klassieke Immens Saaie Hoe Corona Rondging in Mijn Gezin-verhaal stond te vertellen? Met geestdrift, ook nog?

Ja, het was zo. De man, gekleed in een lichtblauw fleecejasje, en op van die schoenen die het houden tussen een wandelschoen en een gymp, stond tevreden om zich heen te kijken. Met deze anekdote had hij de anderen toch maar mooi een paar minuten vertier gebracht, in de rij, zag je hem denken. Hij wist blijkbaar niet dat dit echt niet kon, dat je nooit meer met dit verhaal kon aankomen, dat mensen weer gewoon hoesten in de tram en ziekjes naar hun werk gaan, en belangrijker, dat we er allemaal, als wereld zeg maar, volledig klaar mee zijn.

Maar de man haalde even adem en toeterde toen door, hij schakelde naadloos over op dat andere verhaal, over de ene zelftest waar je positief op test en de andere zelftest waar je negatief op test, en oei, welke moet je dan serieus nemen?

Nog even, dacht ik, en hij ging misschien wel het verhaal over het Vage Streepje vertellen. Die ijzingwekkende vertelling over het streepje op de test dat het hield tussen positief en negatief, en waar we ook nooit meer aan herinnerd willen worden. Gelukkig deed hij dat niet.

Maar ik had wel te doen met het bevriende gezin dat zijn ziekte- en testcyclus moest aanhoren. Corona is niet meer zo gevaarlijk, maar praten met iemand die over corona wil praten, dat is dodelijk.