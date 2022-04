Was iedereen in Den Haag zo zelfkritisch als Lilianne Ploumen, dan zou het Kamergebouw ontvolkt raken

PvdA-leider Lilianne Ploumen maakte deze week bekend dat ze ermee ophield. Ze vond zichzelf niet goed genoeg als leider, ze was niet bedreven genoeg in de debatten in de Kamer en op tv en ze schoot tekort in opinievorming en ideëenontwikkeling. Alles wat een politicus moet hebben om een goede leider te kunnen zijn ontbrak, constateerde Ploumen na langdurige introspectie. Waarom ze ruim een jaar geleden, toen ze Lodewijk Asscher opvolgde, nog dacht dat ze wel over de noodzakelijke eigenschappen beschikte, bleef onduidelijk. Vermoedelijk bleek er ook in haar geval een verschil te bestaan tussen wie je bent en wie je hoopt te zijn.

Zoals ze in 2011 als voorzitter Job Cohen naar de slachtbank voerde, zo leidde ze nu zichzelf naar het schavot. Ze had niet voldaan aan haar eigen verwachtingen. Na de aankondiging dat ze zou aftreden, werd Ploumen met lof overladen. Niet uit blijdschap omdat ze ons van zichzelf had verlost, maar vanwege de genadeloze zelfanalyse die eraan voorafging. Zoveel eerlijkheid hadden we nog niet vaak gezien. Ze had grote moed getoond, vond iedereen, durfden maar meer politici het aan zo naakt voor de spiegel te gaan staan.

Aan de andere kant kun je vaststellen dat wanneer iedereen in Den Haag zo zelfkritisch zou zijn als Ploumen het Kamergebouw ontvolkt zou raken. Onze instituties kunnen alleen maar bestaan bij de erkenning van onze onmacht en feilbaarheid. De hoge eisen die Ploumen aan zichzelf bleek te stellen maken, als je maar streng genoeg bent, elk functioneren onmogelijk. De eis van perfectie betekent uiteindelijk het einde van elke droom.

De meeste politici hebben geen last van die zelfopgelegde prestatiedruk. Een meerderheid is veel beter in zelfpromotie dan in zelfkritiek. Het barst van de politici die de boel in het honderd hebben laten lopen maar die zichzelf blijven zien als staatslieden van internationale allure, ware het niet dat ze voortdurend in de weg worden gelopen door talentloze tuinkabouters met een loopneus.

Daar had Ploumen ook naar kunnen verwijzen, in plaats van zichzelf overal de schuld van te geven. Ze had bijvoorbeeld een scherpe opvatting over en uitgewerkte ideeën voor de samenwerking met GroenLinks. Maar helaas zijn er in haar partij stromingen die niets van Jesse Klaver willen weten, laat staan van een fusie. Die wachten geduldig op het Franse scenario, waarin de Parti Socialiste afgelopen zondag de facto van de aardbodem verdween. Zulke PvdA’ers hebben de hakken in het zand gezet onder het motto: als PvdA zijn wij geboren, als PvdA zullen wij ten onder gaan. Je kunt Ploumen hooguit verwijten dat ze die halsstarrige types niet op andere gedachten heeft weten te brengen.

De PvdA draagt haar zevende leider sinds 2000 ten grave en gaat op zoek naar het volgende slachtoffer. Telkens is er weer de hoop op een wonder, op een leider die alles heeft wat Ploumen volgens zichzelf ontbeerde, die over het magische vermogen beschikt een zeteltje of veertig binnen te halen; iemand met charisma die met een dwingende blik en een achteloze handbeweging de massa’s naar de stembus stuurt om daar op de PvdA te stemmen.

Maar bestaat zo iemand wel? En als hij bestaat, is hij dan wel lid van de PvdA? Heeft hij, zij of hen er zin in uit alle macht aan een bijna overleden paard te gaan trekken? Wanneer moet je constateren dat je een partijleider zoekt, maar dat de partij niet meer bestaat?