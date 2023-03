Was het een natuurlijke taalverandering die we maar beter konden omarmen?

Ik droomde dat ik een nieuwsbericht zag waarin stond dat de meervouds-s steeds vaker met een apostrof wordt geschreven. De kop van het bericht was: ‘Steeds vaker comedian’s in plaats van comedians.’

De droom was zo realistisch dat ik na het ontwaken dacht dat ik het nieuwsbericht echt had gezien. En ik dacht erover na: was dit een natuurlijke taalverandering die we maar beter konden omarmen? Of was het een irritant fenomeen, vooral omdat het met de bezits-s (‘Henk’s bloemenhoek’) ook al zo vaak fout ging? Er is ooit afgesproken dat de s in het Nederlands direct achter een woord wordt geplakt, tenzij het woord eindigt op een klinker. Maar blijkbaar staat dat veel mensen tegen.

Het was kortom een interessante kwestie. Wat bijzonder dat daar helemaal een nieuwsbericht aan was gewijd! Daarna langzaam de twijfel: zou het voorbeeldwoord bij zo’n nieuwsbericht ‘comedian’ zijn? Tot slot lichte schaamte dat dit de onderwerpen zijn waarover ik droom.