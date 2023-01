Toen ik langs de grote plant liep die als een paraplu over de zithoek hing, raakte mijn schouder een van de takken. Nietsvermoedend liep ik verder, tot ik de bocht naar de eetkamer wilde maken en vanuit mijn ooghoek de plant zag bewegen. ‘O nee’, stamelde ik. De plant boog voorover. ‘Wat?’, riep mijn vrouw vanuit de eetkamer. ‘O nee nee nee shit!’, riep ik. Langzaam, als een gevelde woudreus, lazerde de plant omver, de bladeren ritselden paniekerig in de lucht. Ik had mijn hoop gevestigd op de mooie kobaltblauwe pot waar de plant in stond, misschien dat die nog tegengewicht kon bieden. Maar zonder enige vorm van verzet stortte ook die om en brak, nadat hij met een dreun de stenen vloer had geraakt, in een tiental stukken uiteen.

Dit is niet ons huis. We zitten in een woning, ten zuiden van Brussel, gevonden via huizenruil. Dat doen we al jaren. Zo komen we, in plaats van in zielloze Airbnb’s waar je je eigen peper en zout moet meenemen, op plekken waar daadwerkelijk geleefd wordt. Bovendien hebben we er de afgelopen jaren duizenden euro’s mee bespaard. Ongeveer hetzelfde bedrag als waarvoor ik dingen in die huizen kapot heb gemaakt. Overal waar ik kom sneuvelt er wat. ‘Was dit al?’, vraagt mijn vrouw, terwijl ze iets kapots omhoog houdt. Nee, meestal was dit niet al. Het gesneuvelde kan iets kleins zijn (een wijnglas, een mok, een bezemsteel, een pan), maar meestal is het iets omvangrijks en waardevols.

Een blender bijvoorbeeld, of een sproei-installatie, een houten wand van een garage. Technisch gezien valt dit niet onder mollen, maar eens liet ik de sleutels in de deur zitten toen we weggingen, waardoor de eigenaar niet meer zijn huis in kon en er een nieuw slot in gezet moest worden. Hoogtepunt was in Zuid-Frankrijk, toen ik pasta wilde maken en eerst de hendel van de pan met water afbrak, de pan uit mijn hand viel en die vervolgens de keramische kookplaat verbrijzelde.

Hoe het precies komt weet ik niet. Het is in ieder geval niet onverschilligheid of roekeloosheid. Ik wijt het aan een combinatie van pech en een schutterige motoriek, die – als ik naar mijn vader en mijn oudste dochter kijk – erfelijk moet zijn. Wel verbaas ik me er vaak over hoe dit nog niet eerder heeft kunnen gebeuren en zie ik mijn komst naar het ruilhuis daarom maar als een oefening in materieel Darwinisme, waarbij alles wat zwak is uitgeroeid wordt. De eigenaar zou me dankbaar moeten zijn. Dat zeg ik natuurlijk alleen om het goed te praten. Want wat altijd overheerst is schaamte, schurend als een verse schaafwond. Iets wat ik nu ook weer voel, als we het huis verlaten en ik met de tassen in mijn handen langs een stapel kobaltblauwe scherven loop.