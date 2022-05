Waren er vroeger ook al mensen die etiketten op flessen lazen en van alles op het spoor waren?

In de supermarkt in het aangrenzende dorp waar ik het schap stond af te speuren naar gezouten cashewnoten klonk achter me ineens hardop gemompel: ‘Zie je wel, ook hier wéér nergens te vinden.’ Toen ik omkeek zag ik een lange, magere vrouw van een jaar of zestig met roodgestifte lippen die bij het schap met flessen water stond en nu ook naar mij keek. Ze had het soort triomfantelijke verontwaardiging dat je sinds corona wel vaker ziet, en een nieuw soort beter weten waar je het niet snel van wint: zag ik wel wat voor idiotie hier plaatsvond?

‘Wat kunt u niet vinden?’, vroeg ik.

‘Of er fluoride in zit’, zei ze, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Ze pakte een fles spa blauw en hield ’m omhoog: ‘Ze stoppen tegenwoordig fluoride in flessen water. Wist je dat niet? Nou, ik verdiep me een beetje in die dingen. Mijn dochter ook, die is helemaal erg. We hebben alles uitgezocht. En waar je dan allemaal achter komt, wat voor troep ze allemaal in ons eten stoppen… Dat wil jij niet weten. En nu dus ook al in het water. Maar dat zetten ze natuurlijk niet op de etiketten, hè. Dus nou heb ik al die grote bedrijven gemaild, allemaal, mag jij raden hoeveel er hebben teruggemaild. Niet één.’ Ze keek me aan: zo werd er dus van boven met ons omgesprongen, een grote schande was het.

Ik dacht ondertussen na: fluoride, dat zat toch vooral in tandpasta? En als het al in water zat, hoe erg was dat dan? En waarom dronk ze dan eigenlijk niet gewoon kraanwater, als het allemaal zo erg was met die flessen?

‘Ha!’, wuifde de vrouw mijn bezwaar weg. ‘Kráánwater. Wat denk je dat ze daarin stoppen? Heb je weleens aan een glas water geroken? Dat stinkt gewoon, het spijt me dat ik het zeggen moet. Probeer het maar eens, je weet niet wat je ruikt.’

Tot nu toe had ik de rol gekozen van min of meer objectieve toehoorder, een rol die ik prefereer boven die van tegenstander, zeker als het aankomt op supermarktgesprekken, maar nu flapte ik er dan toch uit dat het Nederlandse kraanwater zowat het schoonste ter wereld is. ‘Nergens wordt er zo streng op gecontroleerd.’

De vrouw keek me aan. ‘En jij gelooft dat?’

Ik keek om me heen, even verderop hoorde ik mijn dochters verstoppertje spelen. Ineens voelde ik hoe moe ik was. Gebeurde dit een paar jaar geleden ook al? Waren er toen ook al mensen, gewone mensen, die etiketten op flessen lazen en van alles op het spoor waren? Hadden ze ooit gelijk gekregen? En waarom bleef ik eigenlijk luisteren? Was ik het, die laatst in de kroeg na een half uur soebatten tot het absolute morele minimum was afgezakt, namelijk de stelling dat elke oorlog verschrikkelijk is, hoe je er verder ook over dacht, aan wiens kant je ook stond? Moest je niet gewoon korte metten maken, in plaats van steeds maar weer met een lampje naar de overeenkomsten te zoeken? De vrouw, die het inmiddels over prijzen had: ‘… maar je moet wel blind zijn aan allebei je doppen als je niet ziet wat er nu gaat gebeuren. Want dit is nog maar het begin, dat kan ik je wel vertellen.’

Ik mompelde iets neutraals, wenste haar succes en wilde verder lopen toen mijn blik op haar supermarktwagen viel, waar zes blikken bier in lagen. Zij zag het ook.

En toen gebeurde er iets geks.

De vrouw, ineens beschroomd: ‘Ik check niet alle etiketten.’

Het nam me, gek genoeg, voor haar in.