Toen Ajax in januari bekendmaakte dat Tagliafico was aangetrokken als linksachter, moest iedereen het bericht drie keer overlezen. Als we die naam maar gingen onthouden. Gelukkig luidde de voornaam Nico. Opgelucht smeedde het legioen een yell voor de nieuwkomer.

Dit zijn de namen voor dinsdag – want in elke selectie komt een mooie voor: Jamie Vardy (Engeland), Mikael Lustig (Zweden), Cristián Zapata (Colombia), en François Moubandje (Zwitserland). Bob Dylan zong deep inside us we don’t have a name, maar daar heeft een voetballer niet veel aan, zoals Jan Mulder opmerkte in De eeuwige reserve (1982), want die moet in de opstelling. Hier zag Mulder een taak voor sponsoren: ‘Zij zullen bijvoorbeeld Ruud Krol naar Hollywoodse makelij een soepel in het gehoor liggende naam moeten verstrekken. De naam Krol past niet bij de machtige bewegingen en nog minder bij het sublieme hoofd. Wat een verschil is het als hij met een Uruguese achternaam reclame voor drop en pinda’s zou maken: Rudy Schiavino. De fans bestormen de winkels.’

In 1953 overleed Joris van den Bergh (71), pionier van de sportjournalistiek, terwijl hij zat te praten met een Haagse vriend. In een stuk over de uitvaart las ik wie er in de volgauto’s zaten: ‘zijn oude visvriend Van Oortmessen, Piet Moeskops, G. Bosch van Drakenstein, Lotsy, Meerum Terwogt en Kleiboer’. De schrijver Bordewijk is vaak geprezen om de vindingrijkheid waarmee hij personages van namen voorzag. Terecht. Of wáren de namen vroeger schilderachtiger? In het eerste voetbalverslag dat de krant haalde, Amsterdam-Enschede (4-0), gespeeld op zondag 18 maart 1888 op de terreinen achter het Rijksmuseum, vond ik de namen Rust, Spiller, Jibbe, Noppen, Ter Kuile en Kets.

Overigens: Rudy Schiavino klinkt voortreffelijk, maar dan gaat de link met Ruuds vader wreed verloren: Kuki Krol (rechtsbuiten), bij wie de broer van scheidsrechter Leo Horn nog ondergedoken heeft gezeten. Ik bedoel maar.

En ik wens iedereen een carrière toe, maar Hollywood moet van François Moubandje afblijven.