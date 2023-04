Wanneer zijn onze varkens eigenlijk dingen geworden? Een greep uit het dierennieuws van de afgelopen weken

Zo, en dan nu een willekeurige graai uit het dierennieuws van de afgelopen weken.

In een megastal in Sint-Oedenrode brak brand uit, negenduizend biggen en volwassen varkens gingen in vlammen op. In Texas verloor een Friese boer 18 duizend koeien bij een grote explosie. In Heukelom mag een varkenshouder zijn bedrijf met 7.500 varkens uitbreiden naar een totaal van 18 duizend varkens. Kafkaësk detail: die stal staat pal naast de piekbelaster in Brabant die eind vorig jaar voor 2,5 miljoen als eerste werd uitgekocht.

Ik bleef even hangen bij die laatste varkensboer. Volgens Omroep Brabant heeft hij meerdere varkensbedrijven in verschillende gemeenten, ondergebracht in verschillende bv’s. Meerdere varkensbedrijven, ondergebracht in verschillende bv’s – ben je dan nog een boer of een fabriek?

Het antwoord kwam in de uitzending van Nieuwsuur, want er was nog meer dierennieuws. Wat blijkt: varkens gaan elkaar te lijf wanneer ze in willekeurige groepen bij elkaar worden gezet. Een hiërarchie-dingetje, sommige mensen hebben er ook last van. Boeren weten dit, slachthuizen weten dit, zelfs de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) weet dit, al járen, ze deden er alleen niks aan. Tot Wakker Dier zich er weer eens mee kwam bemoeien, toen moesten ze wel. Waarschuwing vooraf, de beelden konden als schokkend worden ervaren.

Nou, dat viel wel mee hoor.

Sterker, een medewerker van een slachthuis liet zien hoe mooi varkens worden verdoofd. Je zet gewoon een spray aan, ze raken bewusteloos, daarna doe je hop, die tang op de kop en even later zijn ze vredig ingeslapen! Simpel, snel en effectief, kun je nauwelijks gewetensbezwaren tegen hebben. ‘Ik zal geen binding met ze krijgen’, legde de medewerker geroutineerd uit, ‘uiteindelijk belanden ze op het bord, maar ik ga wel met respect met ze om.’ Wat heet, volgens hem maakt het de varkens zélf niet eens meer uit of ze worden geslacht of niet. ‘Die varkens lopen er gewoon omheen, die kijken daar niet naar, die reageren daar niet op.’

Nee, jíj reageert daar niet meer op, dacht ik thuis op de bank. En dat komt goed uit, want alleen dan kun je 45 duizend varkens per dag slachten, alleen dan kun je meespelen in de Champions League van slachterijen, om er maar eens een moderne vergoelijking op los te laten. Schaalvergroting leidt tot afstand, afstand leidt tot ontdierlijking, en waar dat toe leidt zien we elke dag in het nieuws. Alleen wie dieren als dingen ziet kan er 18 duizend stuks van in een stal proppen, alleen dan kun je ’s avonds zonder verdere gedachten in een gehaktbal bijten.

Alleen dan kan een partij als de BBB de grootste worden.

Hoho, riposteerde BBB-baas Caroline van der Plas toen ze eerder op Twitter werd aangesproken over stalbranden. ‘Het is algemeen bekend dat bij een brand de overledenen vaak zijn bezweken aan de rook, niet aan het vuur. Dit is bij mensen zo en bij dieren net zo. Voor de paniek zijn ze al bewusteloos. Stelletje ophitsers.’ Er is een filmpje gemaakt van die stal in Texas waar 18 duizend koeien in zitten opgesloten terwijl er een zee aan rook en vuur op ze afkomt. Loeien joh! Maar goed, dat kán dus helemaal niet volgens Lientje, waarmee ze maar weer eens aantoont dat gezond verstand in de politiek vooral iets is dat je inzet wanneer het je goed uitkomt.

Blijft over de vraag wanneer dieren dingen zijn geworden.

Misschien sinds dieren zelfs in de Wet dieren worden gelijkgesteld met ‘zaken’, en hun welzijn alleen is gewaarborgd ‘voor zover zulks redelijkerwijs verlangd kan worden’. Dat biedt nogal wat ruimte om dierenwelzijn te negeren en ja hoor, daar was de officiële reactie van de NVWA al: omdat slachthuizen tot 15 augustus 2024 de tijd krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen, zal de NVWA pas daarna overgaan tot het geven van boetes.

Dat zijn nog 21.780.000 dingen, eet smakelijk.