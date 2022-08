Wanneer wij Russische toeristen blijven toelaten, dan geven wij Poetin eigenlijk gelijk dat dit geen oorlog is

In het plantsoen voor de Russische ambassade in Praag is een beeld geplaatst van een hand die een V-teken maakt. Dat lijkt een beschaafd protest, want een opgeheven middel- of wijsvinger had ook tot de mogelijkheden behoord.

Het V-teken is bedacht door de Belgische ingenieur en Engelandvaarder Victor de Laveleye, die via de radio zijn landgenoten opriep een V op muren en schuttingen te schilderen. De Britten namen het idee over en de BBC begon haar nieuwsuitzendingen met de intro van Beethovens Vijfde, waarvan de noten overeenkomen met het morseteken voor V. Vervolgens werd Churchills V-teken een daverend succes. De bezetters probeerden op hun beurt dat succes over te nemen met grote aanplakbiljetten, waarop geschreven stond: ‘V = Victorie. Duitsland wint op alle fronten.’ Maar die campagne sloeg niet aan.

Dat heb ik uit het Verklarend Oorlogswoordenboek van Gerard van Lennep, die over het V-teken nog opmerkt dat je het met de handpalm naar voren moet maken, want ‘andersom is het gebaar obsceen’. Daarom zullen de Russen in Praag toch met gemengde gevoelens voor het raam van hun ambassade gaan staan, want dan kijken zij uit op de rug van de hand die het V-teken maakt.

In tijden van oorlog is er weinig ruimte voor nuance. Je bent voor of tegen. In Oekraïne is het de V tegen de Z. Waar die Z voor staat is onduidelijk, al schijnt ‘za pobedoe’ ook zoiets te betekenen als ‘voor de overwinning’. Uiteraard weten de Russische soldaten wel waar de V naar verwijst. Nog een geluk dat zij er niet mee zijn begonnen.

In Europa wordt gedebatteerd over de vraag of Russische toeristen geweerd moeten worden. In een interview met NRC Handelsblad was Jan Lipavský, de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken, daar heel stellig over. Geen Russische toeristen meer, het is toch alleen maar de elite die zich een reis naar het Westen kan permitteren. Ook mijn Tsjechische vriend ondersteunt de stop op visa. Hij zei: ‘No Russians, we know these guys’.

Hier speelt een Europese wetmatigheid: hoe dichter bij Rusland, hoe harder de roep om de Russen buiten te houden. De Baltische staten beseffen dat het echt oorlog is – met doden, gewonden en verwoesting – en zij begrijpen meer de urgentie van verzet tegen onderdrukking. Voor Nederlanders is het front ver weg. Wanneer ons land Russische toeristen blijft toelaten, dan geven wij Poetin eigenlijk gelijk dat dit geen oorlog is, maar ‘een speciale operatie’. Dat wij het contact niet moeten verbreken, ‘omdat de meeste Russen die naar het buitenland reizen hun blik willen verbreden en open staan voor de wereld’, is misschien wel een edel, maar geen overtuigend argument.

Stel eens dat Churchill na de slag bij Duinkerken in 1940 had gezegd: wij vechten tegen Hitler, de Wehrmacht en de Luftwaffe, maar wij hebben niets tegen het Duitse volk en al helemaal niets tegen Duitse toeristen. Die zijn hier van harte welkom. Kom gerust hier je geld uitgeven en onze musea bezoeken. De Tate staat voor jullie open en dan kunnen jullie in onze theaters misschien ook nog leren hoe wij excentrieke Engelsen met democratie en humor omgaan. Dan zou hij zijn uitgelachen en had hij snel het veld moeten ruimen. Churchill vocht liever op de stranden. Dus als je denkt dat Kyiv, Odesa en Cherson slechts namen zijn in een ver-van-mijn-bedshow, waar we alleen wat wapens heen sturen, dan kun je rustig met een busje vol goed gevulde Russische toeristen naar het Rembrandthuis rijden, in de hoopvolle verwachting dat kunst en cultuur vriend en vijand zullen verbinden.

Zelf ben ik in dat opzicht niet zo optimistisch.

De Volkskrant is een krant van wat Henriette Roland Holst ‘de zachte krachten’ heeft genoemd. Ze meende dat de zachte krachten aan het eind zouden overwinnen. Dat schreef ze direct na de Eerste Wereldoorlog, maar ver vóór de Tweede. Drie stukken vond ik in deze krant, die alle tegen een boycot van Russische toeristen pleitten. Daarom een ander geluid. Het is oorlog. Er zit even niets anders op dan partij te kiezen en je solidariteit te laten blijken. Ongetwijfeld is dat vervelend voor veel Russen die ook het goeie willen, maar het is even niet anders. Daarom, wat mij betreft, voorlopig geen Russische toeristen over de vloer. Straks als er vrede komt, wordt het een ander verhaal. Dan zijn ze weer welkom om in onze horeca hun zuurverdiende gasroebels uit te geven.

Overigens had je ook nog de V-E-Day, de Victory in Europe Day. De Duitse generaal Jodl tekende in Rheims op 7 mei 1945 de onvoorwaardelijke overgave. Die werd een dag later geratificeerd door de Russen, waarvoor wij ze nu nog dankbaar zijn.