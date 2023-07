Wanneer stopt de Volkskrant met het plaatsen van fossiele reclame?

De lezersbrieven, over het morele appèl van de klimaatverandering, sparen, de tennisser Henri Leconte, en een uurtje zorg per dag tegen kost en inwoning.

Juli 2021: Een vakantieganger waadt door ondergelopen straten in Zuid-Limburg. Beeld Marcel van den Bergh

In het Volkskrant-commentaar staat dat ­klimaatverandering ‘een moreel appel op ons, als individu’ doet. Ondertussen staat op de pagina links ervan een reclame voor een verre vliegreis.

De Volkskrant is al eerder aangesproken op het plaatsen van fossiele reclame, die bijdraagt aan klimaatverandering. En de Volkskrant wijst dan altijd op de strikte scheiding tussen de onafhankelijke journalistiek van de redactie en commerciële afdelingen van de uitgeverij.

Wanneer doet de krant een moreel appel op zichzelf en stopt ze met plaatsen van fossiele reclame? Want pleiten voor een keer niet vliegen, zoals in het Commentaar te lezen is, en ondertussen adverteren voor vliegen (want hoe kom je anders in dat verre land), dat is moreel toch niet meer aan elkaar te breien?

Maarten van Heuven, raadslid PvdD, Utrecht

Klemtonen

Paul Groot ergert zich niet onterecht aan accenten in gevallen als PRIN-ses en FA-voriete). Hij gaat ervan uit dat dit de invloed is van het Engels. Klinkt redelijk, maar in gevallen als IN-spirerend en AM-bitieus, die hij ook noemt, kan daarvan geen sprake zijn. Je hoort ook O-verwinning, waar een vergelijkbaar Engels woord ontbreekt.

Ik denk dus dat er meer aan de hand is. Het doel van die klemtonen op de eerste lettergreep lijkt mij enthousiasme uit te stralen en over te brengen. Ik denk bij die woorden aan sport- en royaltyverslaggevers.

Gerard Verhoeven, Den Haag

Een uur zorg

Graag wil ik reageren op de column van huisarts Danka Stuijver, waarin ze schrijft: ‘In 2040 is een kwart van de Nederlanders ouder dan 65 jaar en is het aantal 80-plussers gestegen naar 1,7 miljoen. Van de 90-plussers woont 70 procent zelfstandig en van hen woont driekwart alleen. Een aanzienlijk deel van deze mensen heeft (intensieve) zorg nodig. Thuis.’

Al die woningen waar oude mensen alleen wonen... Ik ben op leeftijd, woon ook alleen en heb geen kinderen. Kunnen de ministers het qua ­regels zo inrichten dat ik mijn (huur-)huis makkelijk met een woningzoekende kan delen voor bijvoorbeeld een uur zorg per dag?

Of zitten hier nu al weinig haken en ogen aan?

Tineke de Jong, Amsterdam

Sparen

In zijn artikel over ‘bespaarwinstjes’ schrijft Vincent Kouters dat er na een jaar duizenden euro’s stonden op zijn (be)spaarrekening.

Dat moet wel betekenen dat zijn consumptiepatroon in omvang heel ver ligt boven dat van mijzelf en anderen met bescheiden inkomsten. Zelfs als ik elke dag 10 procent bespaar op mijn dagelijkse uitgaven, kom ik nog niet aan 1.000 euro op mijn bespaarrekening per jaar.

Misschien een leuke vraag voor ­collega Ionica Smeets om uit te rekenen wat Kouters’ uitgaven moeten zijn om bij die duizenden euro’s uit te komen.

Ineke Smits, Utrecht

Match

Een tijd geleden (twee jaar, twee maanden en 5 dagen) stuurde ik een brief naar deze krant over de vaak onnavolgbare columns van Peter Buwalda. Daarin vergeleek ik hem met de tennisser Henri Leconte.

(Niet geplaatst.)

Afgelopen vrijdag stond er weer een column van zijn tennishand in de krant. Die columns over tennis steken wat mij betreft nog net een stukje boven de rest uit (advantage). En Buwalda zelf boven z’n collega’s (game, set and match).

Marten Leurdijk, Hilversum

Zielen

Scholieren in Florida leren straks dat tot slaaf gemaakten ‘voordeel’ haalden uit slavernij, lees ik. Het doet me sterk denken aan de verdediging van de slavernij door de dominees in Nederland in vroeger tijden: de slaven (in bewoordingen uit die tijd) mogen dankbaar zijn dat ze dankzij de slavernij in aanraking komen met de ware godsdienst zodat hun zielen gered worden. Er is niets nieuws onder de zon.

Rudy Schreijnders, Maarssen