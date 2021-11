Wanneer moet je toegeven dat je je dode vader niet meer kent?

6 november 2021 en dit zijn de feiten.

Ik woon in Wormer.

Ik heb een man die Marcel heet en die ook lang haar heeft.

Spaghetti is niet langer mijn lievelingseten, ik heb country leren waarderen en berichten over sport gaan nog steeds het ene oor in en het andere uit.

De gulden verdween en de wolf keerde terug, Kok werd vervangen door Balkenende en Balkenende door Rutte en met hem zitten we nu nog steeds opgescheept. Er is een virus geweest en een vuurwerkramp, de woningnood is nog hoger dan toen, Kabul is wéér gevallen en Amerika is niet langer een grootmacht, of in ieder geval niet lang meer, en verder mag je nergens meer roken en naar drinken wordt ook steeds kritischer gekeken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf inmiddels ook anders over ben gaan denken.

Bluesmuziek is nog steeds iets voor de liefhebber.

Alleen al in Nederland werden sinds 6 november 1999 3.960.000 kinderen geboren, drie daarvan zijn van mij. Op dit moment waait het net zo hard als op die ene zaterdagmiddag, maar dat doet het wel vaker, dat is waar. 8.036 dagen gingen er sindsdien voorbij en hier zit ik dan, in een huis dat jij nooit zag in een omgeving die je niet zou herkennen met sloffen aan mijn voeten waarvan ik hoopte dat niemand ze zou zien toen ik ze afrekende.

Wanneer moet je toegeven dat je je dode vader eigenlijk niet meer kent?

Dat is mijn eigen schuld, ik hou hem niet ijverig genoeg in leven. Dat zou ik wel kunnen doen, ik hoef maar een plaat op te zetten en daar is-ie, met zijn band in zijn haar en zijn betonnen linkerhand, er is zelfs een videoregistratie van zijn laatste concert, maar ik bekijk ’m niet, dat gaat niet, nóg niet. Later, misschien, al weet ik allang dat later nu is.

Op zoek naar Rob Hoeke, ze zeggen dat er een boek in zit.

Gelukkig meld je je soms zelf. Herfstvakantie, met de hele bups naar natuurhistorisch museum Naturalis. Geweldige plek – dinosauriërs, skeletten, mammoetenpoep, ijstijd, lava, leven, dood – alles. Op een bordje stond dat bij elk mens wel miljoenen cellen per dag afsterven (‘De grond ligt bezaaid met dode huidcellen’) maar dat dat niet erg is want je hebt er een hoop en bovendien bezitten cellen het vermogen zichzelf te vernieuwen. Totdat er niet langer reparaties mogelijk zijn, dan ga je dood. Wonderlijk hoe rouw zich niks aantrekt van de daartoe aangewezen momenten; niet op die ceremoniële 6 november zak je erin, maar op een maandagmiddag bij een animatiefilm over een ontbindend konijn, met een baby op schoot en een vlek op je trui.

Rouw is een onverwachte geur, een anekdote (‘Jouw vader beukend op de pianotoetsen in een jazzkelder, en wij die daar als bedwelmd op afkwamen’), rouw is het filmpje van Michaël Dudok de Wit dat in Zomergasten voorbijkwam, Father and Daughter, een kroniek voor iedereen die zijn vader op jonge leeftijd verloor. Het is ’s nachts naar huis rijden en de gedachte toelaten dat ik de Man ook een keer kwijt ga raken, omdat hij nu eenmaal een stuk ouder is, zoals mijn vader dat ook was. Het is mijn hand in die van mijn dochter van zes, de momenten dat ik denk: jij bent in haar gereïncarneerd, dezelfde blik, dezelfde bouw, het is alsof ik jou vasthou. Ik begrijp je nu beter, gek genoeg komt dat door het leven dat erbij is gekomen, je zou dat troost kunnen noemen.

Maar aan het missen komt nooit een eind, ook dat zijn de feiten.