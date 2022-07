Wanneer is vervelend nieuws brengen ‘angst zaaien’ geworden?

Slingers hoeven we er misschien niet voor op te hangen, maar het was deze week de tweede verjaardag van dat ene instagrambericht van Doutzen Kroes. Destijds was het groot nieuws, de post waarin het Friese model met haar 7 miljoen volgers deelde dat ze het coronazaakje vond stinken. Want hadden de overheid, de media en de farmaceutische industrie er geen belang bij als we ongezond en bang waren, vroeg ze zich af onder een plaatje met een heleboel vraagtekens. Ondertussen zijn we gewend aan BN’ers, influencers en opiniemakers die onder het motto ‘ik stel alleen maar vragen’ de meest sinistere complottheorieën de wereld in helpen, maar twee jaar geleden was zelfs het woord ‘wappie’ nog enigszins vindingrijk. ‘Is het makkelijker om een door angst gedreven volk te controleren?’, vroeg Kroes zich af. Hashtag: #askquestions.

Beeld Instagram

Twee jaar en ontelbare vragen later is dat idee helemaal ingeburgerd. Nu staat er onder elk nieuwsbericht over de erbarmelijke staat van de wereld wel een boze reactie waarin de boodschapper van angst zaaien wordt beschuldigd, of het nou gaat over apenpokken, de hitte, het marburgvirus in Ghana, een eventuele herfstcoronagolf of de chaos op Schiphol. Er zou angst worden gezaaid met bosbranden, oorlogen, naderende gascrises en watertekorten, en zelfs het smogalarm dat het RIVM dinsdag afgaf leidde tot talloze verwijten van bangmakerij. ‘En maar angst zaaien. De hele dag angst zaaien. Wat is dat toch?’, twitterde een bekende ondernemer, geenszins benieuwd naar het antwoord op zijn vraag.

En ergens snap ik die mensen wel. Nee, ik geloof heus niet in een groot bangmaakcomplot om het volk onder de duim te krijgen, met de media als stuwende kracht. Daarvoor krijgen journalisten echt veel te weinig betaald. Als ik bij oude Facebookvrienden lees over de ‘agenda’ die stiekem wordt ‘uitgerold’ terwijl alle schapen de andere kant op kijken, vraag ik me vooral af waar die verhalen over de microchips van Bill Gates zijn gebleven en welke complottheorie er over twee jaar dominant zal zijn. Ook denk ik niet dat er nu meer beangstigende dingen gebeuren dan twintig, vijftig, of honderd jaar geleden.

Maar de kans is groot dat mensen wel banger zijn dan toen, en daarvoor moeten we eerder naar sociale media kijken. Oké, we sloegen in lockdowntijd zelf massaal aan het doemscrollen, maar zo gauw de algoritmes dat doorkregen legden ze meer onheil in hapklare brokken voor ons klaar. Sterke emoties zorgen ervoor dat we langer blijven plakken en meer advertentie-inkomsten opleveren. Kijk, een geïntubeerde baby. En wil je dit misschien ook nog zien? Het is naar hoor, brrr.

Ooit waren sociale media huiselijke plekjes waar je kon bekijken wat je vrienden en hun huisdieren uitspookten. Je cureerde je eigen nieuwsfeed en die advertenties waren wel te overzien. Maar geleidelijk zijn ze veranderd in rumoerige pleinen waar de voorgestelde posts van vreemden staan te dringen om je aandacht. Dat is de afgelopen jaren alleen maar erger geworden door het succes van TikTok, waar het algoritme de rol van curator helemaal heeft overgenomen, iets waar ook andere platformen mee zijn gaan experimenteren. En dat algoritme ziet niet alleen wat je leuk vindt, maar ook waar je om minder plezierige redenen je ogen niet van kunt afwenden, bijvoorbeeld omdat je er boos van wordt, of bang dus.

Maar even goede vrienden, want op sociale media leerde ik ook hoe je een beangstigende stelling als een vraag kunt verpakken. Kijk maar: zijn onze emoties nog wel in goede handen bij zo’n onzichtbare entiteit met een steeds dubieuzer verdienmodel?