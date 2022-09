Wanneer ik ook naar de sportschool ga, steeds staat dat mannetje bij míjn apparaten

Ik was erg tevreden met mijn nieuwe sportschool, en vooral met het vaste, uitgekiende rondje dat ik er tweemaal per week langs de apparaten maak. Maar sinds een dikke maand is er een man lid geworden met een kort broekje en witte compressiesokken, die precies dezelfde dingen doet als ik, in precies dezelfde volgorde en, wat meer is, en extra wonderlijk, op dezelfde dagen en tijdstippen als ik, maar dan steeds vijf of tien minuten eerder, zodat ik mijn vaste, uitgekiende rondje niet kan maken, of steeds op hem moet wachten.

Nodeloos te vermelden dat het mannetje, de vermoorde onschuld in witte compressiesokken, overal ruimschoots de tijd voor neemt.

Hoe kon dit? Hoe was zoiets mogelijk? Als je het zou verzinnen, zou niemand het geloven.

Eerst dacht ik nog: ik ga iets eerder of later. Maar iedere keer, al ging ik op een andere dag of een ander dagdeel, zag ik bij binnenkomst dat mannetje al prinsheerlijk op míjn crossfit staan, alsof de duivel ermee speelde – speelde de duivel ermee?

Hij deed het erom, de bewijzen stapelden zich op. Want zodra ik de sportschool binnenkwam, zag ik hem zijn hoofd vanaf mijn crossfit al naar me toedraaien, waarna er op zijn gezicht een glimlach verscheen, uitmondend in een brede lach, die vriendelijk leek, al zag ik in zijn ogen ook duidelijk iets gemeens oplichten, kleine vonkjes van een vals genoegen.

Ik ging op zondagochtend, op maandagavond, maar of ik het nou wilde geloven of niet, het was steeds hetzelfde verhaal. Ik kreeg een hekel aan het mannetje, maar wat moest ik doen? Hem aanspreken? Mijn beklag doen bij de bedrijfsleider – er is hier een mannetje dat met mijn voeten, kloten én geestelijke gezondheid speelt, alle drie tegelijk. Doe er wat aan. Schors hem. Trek een compressiesok over zijn oren en sleur hem van mijn apparaten voordat ik het doe.

Hoe kwam hij aan zijn informatie? Kreeg hij hulp van een overbuurman met een verrekijker in mijn straat, die hem inseinde zodra ik mijn sportspullen bij elkaar begon te zoeken? Door wie werd dit mannetje eigenlijk ingehuurd? Met welk doel? Wie kon er belang bij hebben dat ik slap bleef, verre van fit, of dat ik eens goed flipte en voor korte of langere tijd mijn mentale evenwicht verloor – een liefdes- of een schrijfrivaal?

Ik heb besloten voorlopig mijn mond te houden. Niets te zeggen. Niets te laten merken, en gewoon, alsof er niets aan de hand is, mijn vaste, uitgekiende, maar flink vertraagde rondjes te blijven doen. Ondertussen geef ik mijn ogen en oren goed de kost. Hij maakt vanzelf een keer een foutje, begaat vanzelf een keer een onoplettendheid – zo ingenieus kan dit complot niet zijn dat ik dat niet een keer tot de op de draad zal ontrafelen.

En dan weet ik nog niet wat ik doe, maar het zal niet mals zijn en heerlijk smaken naar wraak.