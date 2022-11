Wanneer het slecht gaat met de trein, gaat het slecht met de samenleving

Op donderdagavond 8 september stond ik met twee vrienden op Amsterdam Centraal te wachten op de slaaptrein naar München. Vanuit Beieren zouden we fris en uitgeslapen doorfietsen naar Split, Kroatië. Onze fietsen waren al vooruitgestuurd. Ik keek ernaar uit weer eens in een slaaptrein te zitten, iets dat ik met mijn ouders in de late jaren negentig ook weleens deed. Maar onze duurzame ambities vielen vijf minuten voordat de trein zou vertrekken in duigen; de trein reed niet.

De NS-medewerker bij de informatiebalie had een ontluisterende boodschap voor de ontredderde reizigers: ‘Ik zou gaan vliegen.’ Ondanks de chaos op Schiphol is vliegen nog altijd een geoliede machine in vergelijking met de ervaring die de internationale treinreiziger wordt geboden. Er is geen communicatie, geen real-time informatie en kaartjes moet je nog printen. Op compensatie moet je eindeloos wachten; na twee maanden heb ik nog niets gehoord over de zeshonderd euro die ik had betaald. Mensen die vaker internationaal reizen, vooral via Duitsland, vertelden me dat dit schering en inslag is. Hun advies: ga vliegen. Of fietsen, als je echt duurzaam wil zijn.

De staat van de spoorwegen in Nederland is abominabel, net als in veel andere Europese landen. Mensen worden de trein uitgejaagd met vertragingen, overvolle en te korte treinen. Personeelsproblemen bij de NS, die prima voorspelbaar waren, worden ‘opgelost’ door simpelweg treinen te schrappen. Grote investeringen blijven uit en elk ambitieus plan, van een HSL-Oost tot Lelylijn, wordt afgeschoten of verzopen in een moeras van inspraak, bezwaarprocedures, arbitraire sommetjes en ander klein denken.

Maar de slechte conditie van het spoor is meer dan een ergernis. Het is een teken van een samenleving in verval. In landen waar iedereen aan zichzelf denkt, het sociale contract is verzwakt en de overheid als vijand wordt gezien, gaat het slecht met het spoor. In landen waar het collectief gezond is gaat het goed met het spoor. De trein was en is een verbluffend eenvoudige lakmoesproef voor een samenleving: gaan we vooruit of niet?

Meer dan welke uitvinding of vooruitgang ook staat de trein voor moderniteit en beschaving. Geen vervoermiddel heeft de wereld veranderd zoals de trein, die niemandsland verbond met de wereld en leven bracht op plaatsen waar geen leven was. Spoorlijnen zijn de aders van onze beschaving en hebben onze fysieke realiteit vormgegeven. Om spoorroutes te creëren, moesten eeuwenoude eigendomsrechten worden opgegeven; een spoor is nu eenmaal bij voorkeur een rechte lijn. In gebieden en landen waar het sociaal contract en vooruitgangsgeloof het sterkst waren, lukte dat het best. Gebieden waar men vasthield aan individuele, lokale belangen en waar de trein daarom niet welkom was, raakten onvermijdelijk achterop.

Niet alleen de trein veranderde onze wereld, ook de stations deden dat. Waar vliegvelden inwisselbare eilanden zijn, die je op elke desolate plek kunt creëren (wat we in het geval van Schiphol ook hadden moeten doen), zijn stations deel van de stad. Het zijn urbane kathedralen en ontmoetingsplekken, en het beginpunt van vrijwel elke stadsinrichting.

De actievoerders van Extinction Rebellion hadden dus gelijk met hun spandoek op Schiphol-Oost dit weekend: ‘Meer treinen, minder vluchten’. Het vliegtuig staat symbool voor het individualisme, de trein voor het collectief. Er zou een Europees masterplan voor het spoor moeten komen, waarmee in de komende tien jaar het Europese treinnetwerk wordt uitgebreid. Tot het zover is, moeten vliegtickets drie keer zo duur worden, zodat dat allemaal betaald kan worden.