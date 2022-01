Wanneer gaan we als AOW’ers massaal naar het Malieveld?

Ouderen zagen de feitelijke waarde van hun pensioen al met meer dan 20 procent dalen. Beeld Arie Kievit

Brief van de dag

Als resultaat van een tangbevalling poepte de nieuwe regering er uiteindelijk een coalitieakkoord uit, een beleidsverhaal van ruim 21.000 woorden. Ik ging meteen turven: AOW komt er welgeteld twee keer in voor, het woord ouderen elf keer en het woord pensioen drie keer. Het was voor mij dus duidelijk dat ouderen ook van de ‘nieuwe’ regering helemaal niks hoeven te verwachten.

Het doorwrochte verhaal oogde als een roestige auto die verkocht wordt als een splinternieuwe, omdat garage-Rutte er een nieuwe nummerplaat op heeft gezet. Maar de ‘gladde’ verkoper valt meteen door de mand. Iedereen ziet wat er aan de hand is.

De in de achterkamer bedachte plannen om de AOW los te koppelen van het minimumloon laten geen ruimte voor onduidelijkheid. Dit wordt voor de Nederlandse ouderen, die de feitelijke waarde van hun pensioen al met meer dan 20 procent zagen dalen, geen driejarig ritje van ‘omzien naar elkaar’ maar van ‘afzien met elkaar’. Met de regering vooruitkijkend naar de toekomst ga ik naar Google maps. Waar ligt het Malieveld? Wanneer gaan we als AOW’ers massaal op pad zonder tractoren?

Hans van der Linden, Nuenen

Campert

Het kan verkeren. Waar eens de prachtige column ‘Kattebelletje’ van Remco Campert (CaMu) op de voorpagina stond, een column waarin de schrijver zich richtte tot Kitty uit het dagboek, staat nu een advertentie voor het boek Het verraad van Anne Frank (18/1). Mijn voorkeur gaat toch uit naar de column, hij hangt bij mij dan ook nog steeds ingelijst in huis.

Gijs van der Heijden, Oirschot

Musea

Maandag stond er een paginagrote hartekreet van de noordelijke musea aan het adres van premier Rutte: zij willen open (17/1, Ten eerste). Dat willen wij ook.

Beste musea: jullie hebben een winkel die open mag. Als het te druk wordt, moeten winkelbezoekers wachten in de ruimten daarachter. Als daar toevallig allerlei kunststukken staan, is dat mooi meegenomen voor de bezoekers. Een museumkaart is niet nodig voor de winkel. Een vrijwillige bijdrage in een spaarvarken is natuurlijk welkom.

Cees Wagemakers, Groningen

Stadion

Het is stil in de voetbalstadions. In de landelijke boosheid over de lockdown gaat het nu nog over theaters, musea en horeca. Wel naar Ikea, niet naar Van Gogh. Wel naar de prostituee, niet naar de film.

Van mij had er ook een kappersstoel op de middenstip van Openluchttheater Het Voetbalstadion mogen staan. Wij snakken naar een broodje bal, weggedoken in de winterjas, op ons plekje in het stadion, ondertussen genietend van een mooie voorstelling van onze favoriete spelers.

Anneke Landsman, Hillegom

Huwelijk

In het opiniestuk over de Ierse burgerfora hebben de auteurs het over het ‘homohuwelijk’ (O&D, 18/1). Als we van Ierland willen leren, kunnen we meteen het consequente gebruik van de juiste term ‘huwelijksgelijkheid’ (‘marriage equality’) overnemen.

In Nederland kan ik namelijk gewoon een huwelijk aangaan. Ik hoef bij de burgerlijke stand niet te vragen om het speciale, niet-bestaande ‘homohuwelijk’.

Jules van de Ven, Amsterdam

Uitweg

Van Elly van den Boom hoeven de sportscholen niet meer (O&D, 18/1). Sporten kunnen we thuis ook. Ik zou nog verder willen gaan. Musea bezoeken, hoeft niet meer. Koop een boek over kunst! Naar de bioscoop, hoeft niet meer. Koop een dvd.

Naar con­certen, hoeft niet meer. Koop een cd. Naar school, hoeft niet meer. Allemaal thuisonderwijs. Naar de supermarkt, hoeft niet meer. Ze komen de boodschappen graag thuisbrengen.

Naar de horeca, hoeft niet meer. Je kunt ook thuis drinken en eten. Naar vrienden, hoeft niet meer. We gaan allemaal aan de Zoom. Geweldig! Alle winkels, sportscholen, musea, bios­copen en horecagelegenheden ombouwen tot woningen. Woningnood opgelost. Het wordt wat minder gezellig, maar de farmaceuten hebben wel een pilletje tegen depressie. En dan is corona weg.

Pieter Langemeijer, Elst

Muziek

In de drukke Ikea’s zouden pop-up ­exposities niet misstaan, we brengen de kunst naar de mensen toe. Hetzelfde in de supermarkt: winkelen onder begeleiding van een gloedvolle live-tango in plaats van zeurpop uit een miezerspeaker. Dat zal een booster zijn voor de omzet.

Marc Lezwijn, musicus in lockdown, Zoetermeer