Wakkerlands: de column die rubriek moest zijn

Vorige week dinsdag stond de wekelijkse taalrubriek Wakkerlands van Jan Kuitenbrouwer niet in de krant. Lezers moesten raden naar het waarom, maar wie op de juiste plek rondhing op Twitter was beter geïnformeerd. Daar liet Kuitenbrouwer zelf weten dat zijn column op bezwaren was gestuit: ‘Stukje afgekeurd. Ging over het woord ‘baarmoeder’ en werd door de hoofdredactie in strijd geacht met de moderne genderorthodoxie’, schreef hij die eerste dinsdag.

De vrijdag daarop publiceerde hij op Twitter ook de niet-gepubliceerde column zelf. Dat zette de zaak op scherp, want volgens de hoofdredactie was de tekst niet expliciet afgekeurd en was het onzin dat die zou moet passen in wat Kuitenbrouwer ‘de moderne genderorthodoxie’ noemt. Wel was er een gesprek over redactionele aanpassingen. En dat duurde heel lang. Ook afgelopen dinsdag verscheen Wakkerlands niet in de Volkskrant en vervolgens werden Kuitenbrouwer en hoofdredactie het niet eens over een compromis om de rubriek voort te zetten. Volgens de hoofdredactie wordt een ‘eindredactioneel dispuut’ ten onrechte vertaald in een ideologische kwestie. ‘Dat maakt verder samenwerken lastig, hoe vervelend we dat aan beide kanten ook vinden.’

Wakkerlands ging over de frontlinie van de taal. De naam is een knipoog naar woke taalgebruik waarmee activisten de bewustwording willen bevorderen over sociaal onrecht jegens minderheden. Waaronder dus de minderheid van transgender personen waarover deze column ging. Net als zes éérdere columns overigens. In deze taalstrijd ziet Kuitenbrouwer ‘orthodoxie’ die ook slachtoffers maakt, en waartegen hij herhaaldelijk ten strijde trekt. Dat deed hij, in mijn ogen, met enig sarcasme in Wakkerlands en ongeremd in een vergelijkbare column in het blad HP.

Een handvol lezers klaagde daar al eerder over. Mijn antwoord was steeds dat columnisten nu eenmaal de vrijheid hebben om zich ongenuanceerd uit te laten, zoals ook het Volkskrant-protocol vermeldt. De redactie zelf is altijd genuanceerd geweest over de emancipatie van transgenders en het Stijlboek van de krant heeft behoorlijk progressieve regels over het taalgebruik ten aanzien van deze groep.

Na de openlijke ruzie op Twitter beklaagden zich andere lezers: waarom in hemelsnaam zou het woord ‘baarmoeder’ niet in de Volkskrant mogen? Een ander liet weten het een verademing te vinden om ‘de krant te kunnen lezen zonder dat wekelijkse stukje drek’. Verschillende meningen, akkoord. Maar die hoeven niet te eindigen in het beëindigen van een rubriek. Wat ging er mis?

Tijdelijke rubriek

Het besluit over de voorgenomen beëindigen van Wakkerlands werd al maanden geleden bij de auteur aangekondigd en is uitgebreid met de auteur gecommuniceerd. Het was nooit bedoeld als oneindige reeks en gesprekken over de inhoud stonden er volgens de hoofdredactie los van. De auteur vermoedt echter het tegendeel, want met name bij genderkwesties ging het debat wel degelijk over toon en inhoud. Maar hij bespreekt nu eenmaal de taalaspecten van cultuuroorlogen. De strijd waarin kernwoorden als ‘hij’ en ‘zij’ en ‘vrouw’ en ‘man’ ter discussie staan, is daar een belangrijk onderdeel van. ‘Als ik daarover niet regelmatig zou kunnen schrijven, is dat alsof een voetbalcolumnist niet over Ajax zou mogen schrijven.’

Hij erkent dat zijn expliciete stellingname hierover in een ander blad (HP) lastig kan overkomen waardoor lezers niet meer geloven in een evenwichtige aanpak. ‘Maar in HP schrijf ik over de ideologie terwijl het in de Volkskrant-column gaat over de woorden. Ik ben professional genoeg om te weten dat ik die rollen moet scheiden.’

De laatste column is niet afgekeurd vanwege het woord ‘baarmoeder’, daar is iedereen het over eens. Dat blijkt ook uit het concept-artikel met opmerkingen en suggesties van de adjunct-hoofdredacteur, dat een inhoudelijke discussie laat zien over essentiële punten. Kloppen alle feiten wel? Is het fair om met extreme voorbeelden te suggereren dat die de dagelijkse discussie vormen over transgender taalstrijd? De adjunct-hoofdredacteur ziet ‘een belaagde groep als die van transgenders consequent schril en spotzuchtig neergezet’. Kuitenbrouwer vindt de transbeweging helemaal niet zo’n belaagde groep en weigert de ‘bedrieglijke retoriek van de radicale vleugel daarvan over te nemen.’ Om het nog ingewikkelder te maken: zonder haar naam te noemen gaat de column indirect in debat met Volkskrant-columnist Asha ten Broeke met wie Kuitenbrouwer al langer overhoop ligt. De vraag is of de lezer wel begrijpt waar dat over gaat.

Stijlmiddelen

Ik vind al die discussiepunten redelijk en begrijp dat een eindredacteur ze aan de orde stelt in gesprek met een auteur. Maar moet zo’n diepgaand debat worden gevoerd over een column waarin de auteur veel vrijheid heeft? Het wás dan ook geen column maar een rubriek, stelt de hoofdredactie. Dat is een belangrijk onderscheid. Columnisten hoeven zich niet te houden aan regels voor evenwichtige verslaggeving. ‘Stijlmiddelen als overdrijven en bewust eenzijdig berichten zijn dan geoorloofd’, meldt het protocol. In een rubriek kan iemand op losse toon spelen met het onderwerp maar houdt de auteur zich aan de journalistieke regels én het Stijlboek.

Mocht Kuitenbrouwer zichzelf beschouwen als columnist? Ik begrijp de lezers die dachten dat hij dat was. Ik dacht het zelf óók toen ik eerder klachten van lezers beantwoordde. Ik zag slechts subtiel verschil tussen de kritische woordenanalist in de Volkskrant en de felle columnist in HP. Over andere onderwerpen waar hij met even opiniërend over schreef, kreeg de auteur ook niet vaak bezwaren te horen. Hij was bovendien onderdeel van de jaarlijkse Volkskrant ‘columnistenmarathon’ waarin 49 columnisten en zes cartoonisten worden verenigd.

Dat iemand columnist is, betekent overigens niet dat de hoofdredactie geen grenzen mag stellen of stukken kan weigeren. De krant is verantwoordelijk voor de publicatie en de hoofdredactie moet die kunnen verdedigen. Voor wat het waard is: zelf lees ik liever een rubriek over genderneutraal taalgebruik dan een column. Er zijn al zoveel meningen. Nog liever lees ik een goed onderzoeksartikel dat ingaat op de oprechte vrees van Kuitenbrouwer dat jongeren óók ernstig verward kunnen raken door de ideologie dat sekse een keuze is.

Tenslotte: dit bedrijfsongeval komt niet onverwacht. Kort na mijn start als Ombudsman meldde ik de hoofdredactie al dat de status van veel rubriekschrijvers onduidelijk is. De regel: ‘Als er geen column boven staat, is het geen column’, gaat in elk geval niet op. Dan zouden bijvoorbeeld Max Pam en Teun van der Keuken geen columnist zijn en is de ene schrijvende huisarts het wel en de andere niet. Aan die duidelijkheid wordt snel gewerkt, luidt nu de belofte.