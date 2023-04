Wacht 24 uur voor je reageert op negatieve digitale feedback. Veruit de meeste razernij is dan verdampt

Een van de dingen waarmee je in het digitale prachttijdperk echt je voordeel doet is ‘de 24-uursregel’. Ik zou niet weten wie mij die ooit aan de hand heeft gedaan, maar flink wat zelfhulpboekenauteurs komen ermee: wacht 24 uur voor je reageert op negatieve digitale feedback. Veruit de meeste razernijen zijn dan verdampt. Een etmaal kan het verschil maken tussen Zeer Geprikkeld uithalen en iemand bedanken voor het aandragen van een ander gezichtspunt. Dat er op Twitter veel wordt uitgehaald en weinig bedankt, heeft te maken met een reageertijd die vaak maar 24 seconden bedraagt, in plaats van 24 uur.

Ik zit niet op Twitter, maar wie voor een krant schrijft krijgt behalve veel leuke ook weleens minder leuke lezersreacties. Daarbij pas ik altijd ‘de 24-uursregel’ toe. Ik vertelde dat een keer aan een collega. Die reageerde: ‘En wat doe je als je na 24 uur nog steeds kwaad bent?’ Ik zei dat mij dat nog nooit was overkomen. Als je aardig reageert op je critici, worden die in hun reacties ook aardiger. Zelfs de lezers met wie ik sinds mijn jaren in Oost-Europa over reëel bestaande communistische landen heb gediscussieerd, kregen mij niet langer dan 24 uur kwaad.

En toen kreeg ik te maken met een lezer die het als zijn missie zag mij te overtuigen van de merites van de Cubaanse revolutie. Een paar mails bleef ik daar rustig onder. Ik vertelde dat ik zelf op Cuba een troosteloze sfeer gewaar was geworden, dat ik daar mensen had bezocht die door het regime werden vervolgd en op die manier kennismaakte met de Cubaanse staatsveiligheidsdienst. Ik stuurde mijn reportages op. Als antwoord kreeg ik een mail over nieuwe generaties die de Cubaanse revolutie omarmen. Na 24 uur was ik daar nog steeds kwaad over. Ik dacht erover een mail te versturen over zelfvoldaan dogmatisme. Ik besloot er nog 24 uur mee te wachten.