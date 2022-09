Waarop baseert de Volkskrant die politieke rapportcijfers op Prinsjesdag?

‘Krachteloos kabinet. Wiens mening is dat?’, schreef een lezer naar aanleiding van onze Prinsjesdagkrant. ‘Verderop in de krant worden cijfers uitgedeeld. Wie geeft die cijfers? De bevolking? Blijkt uit niets. De politieke redactie zo te zien, maar het staat er niet. Is de mening van Volkskrant-redacteuren zo belangrijk dat zoiets op de voorpagina moet komen?’

Elk jaar op Prinsjesdag proberen we de toestand van het kabinet in een korte en krachtige boodschap te beschrijven. In 2018 luidde de kop ‘Het nog-niks-voor-mekaar-kabinet’, in 2017 ‘Prinsjesdag zonder inhoud’ en in 2015 ‘Feestbegroting’.

‘Krachteloos kabinet’ is in de eerste plaats een beschrijving. We geven geen oordeel over de wenselijkheid van het beleid, maar oordelen slechts over de effectiviteit van het kabinet. In hoeverre is het erin geslaagd zijn voornemens ten uitvoer te brengen? De cijfers die de Haagse redactie geeft aan individuele ministers, gaan ook alleen daar over.

Premier Mark Rutte in de Tweede Kamer. Op Prinsjesdag gaf de Volkskrant hem het rapportcijfer 4,5, zijn laagste score ooit. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De minister-president, die in het verleden meestal een dikke voldoende scoorde (in 2016 zelfs een 8-), haalde dit jaar een 4,5, de laagste score ooit. Geheel toevallig is dat precies het cijfer dat hij van de bevolking krijgt in een peiling van I&O Research.

Het tweede kabinet-Rutte (2012-2017) scoorde jaarlijks veel beter. Bij de laatste Prinsjesdag van dit kabinet in 2016 stond er op de voorpagina ‘De lijst met hervormingen is indrukwekkend’. Inmiddels weten we dat veel van die hervormingen – de decentralisatie van de jeugdzorg, het liberaliseren van de huurmarkt onder minister Stef Blok, de strenge controle op de kindertoeslagen – een desastreuze uitwerking hebben gehad. Dat de regering nu zo krachteloos is, komt deels door de organisatorische veranderingen die Rutte II heeft doorgevoerd. Effectiviteit in dienst van de verkeerde doelstellingen is ongewenst. Het Volkskrant-cijfer ontslaat ons dus zeker niet van de plicht het beleid kritisch door te lichten.

Sommige lezers vragen zich af waar Aaf Brandt Corstius sinds de zomer is gebleven. Ze heeft een sabbatical opgenomen van een paar maanden en zal daarna gewoon weer in de kolommen terugkeren. Ook de verslaggeverscolumn die tot deze zomer op pagina 9 van de krant stond, heeft een pauze van een paar maanden. Toine Heijmans schrijft een boek, maar als hij daarmee klaar is kunt u hem gewoon weer in de krant aantreffen, vanaf 1 januari krijgt hij gezelschap van Ana van Es, voormalig correspondent in het Midden-Oosten.