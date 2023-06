Waarom zouden aliens hun vliegende objecten modelleren naar onze sciencefictionfilms?

Het is het ufo-nieuws die je wist dat zou komen: de conclusie van de Nasa is, na een openbare bijeenkomst van vier uur: ‘We hebben meer data nodig.’ Dat is altijd de conclusie van al het onderzoek op de wereld.

Toch is er, voor mij dan, al veel veranderd in de manier waarop we naar ufo’s kijken. Ik wil niemand beledigen, maar heel lang, mijn hele leven en alle eeuwen daarvoor, werden mensen die dachten dat er buitenaards leven bestond, toch een beetje mal aangekeken. En nu komt een slimme, nerdy organisatie als de Nasa, en ook serieuze kranten, met het verhaal dat er toch best vaak gekke, niet nader te identificeren objecten door de lucht vliegen.

Het leukst vind ik de filmpjes van ufo’s waarin je twee piloten op de achtergrond met elkaar hoort praten, die elkaar tijdens hun verbazing over wat ze daar door de lucht zien scheren, altijd ‘maat’ of ‘vriend’ noemen, wat maar weer eens aangeeft hoe gezellig het moet zijn om piloot en co-piloot te zijn.

Je mag mensen die geloven dat er vliegende objecten bestaan waarin buitenaardse wezentjes zitten dus niet meer belachelijk maken, want serieuze wetenschappers willen er serieuze data over verzamelen om te kijken of het misschien toch objecten van een andere planeet zijn.

Maar ik blijf het moeilijk hebben met één aspect van dit verhaal. De bollen en schotels die piloten soms door de lucht zien vliegen, lijken namelijk altijd precies op de oer-ufo, de film-ufo: een schotelvormige of bolvormige ufo die landt op aarde, waaruit een trapladdertje naar beneden komt, en daaruit stapt dan E.T., of iemand met een groen hoofd.

Daar heb ik het moeilijk mee. Als er al wezens leven op andere planeten, en die wezens bouwen vliegende voertuigen, en die voertuigen vliegen naar ons toe omdat de wezens ons razend interessant vinden en onze snel afstervende planeet willen innemen – ik vind de aarde niet echt een catch, maar goed –, waarom zouden zij hun vliegende objecten dan precies modelleren naar onze sciencefictionfilms uit de jaren zestig?

Waarom zouden ruimtevaartbouwers op andere planeten niet werken met geheel andere materialen en ontwerpen? Misschien bouwen zij wel driehoekige dingen, of dingen in vormen die wij niet kennen, of immateriële ruimtescheepjes, of misschien zijn zij het punt allang voorbij dat je in een voertuig met een trapladder moet gaan zitten en vliegen ze zelf door de lucht, onzichtbaar! (Ik ga over deze theorie even een Facebookgroep oprichten.)

Ik weet heel weinig van andere dimensies, maar ik weet één ding zeker, en dat is dat het erg toevallig zou zijn als heel andere wezens op een heel andere wereld precies de esthetiek en bouwkunst nastreven van het decorteam van E.T. in 1982.