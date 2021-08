Waarom zou je de beste boogschutter van de wereld willen worden, vraagt Cindy Hoetmer zich af

Zomercolumnist Cindy Hoetmer sluit haar seizoen af – een seizoen waarin ze de sport zoveel mogelijk probeerde te negeren.

Dit is al weer mijn laatste zomercolumn, de tweede coronazomer is zo’n beetje voorbij. De afgelopen maanden ben ik vooral bezig geweest met werken, klagen over het weer en op sociale media kijken naar vakantiefoto’s van bekenden die zich over de zonnige helft van Europa hadden verspreid. Bedankt jongens, het uitzicht vanuit jullie vakantievilla was inderdaad fenomenaal. En ja, cocktails zijn lekker en fotogeniek, vooral als de avondzon er een beetje doorheen schijnt. Ik was maar een beetje jaloers op jullie opschepperige foto’s.

Net als de meeste andere planten ben ik in de zomer altijd het gelukkigst, omdat de zon dan wat vaker schijnt. Maar er zijn ook dingen waar ik minder warm voor loop, de sportzomer bijvoorbeeld. Ik houd niet van sport, vooral niet om naar te kijken.

Voetbal is bijna niet te vermijden, maar ik kijk nooit. Ook niet als het Nederlands elftal of Ajax in een finale staat en er kans is dat ‘we’ kampioen worden. Dan ben ik vaak ontzettend alleen, wat ik niet erg vind. Maar het is wel gek om ongeveer al je buren tegelijk te horen juichen (als het goed gaat) of loeien (als het niet goed gaat) wanneer je zelf met een kopje thee zit te kijken naar Miss Marple die de moord op een nachtclubzangeres aan het oplossen is. Ik frons mijn wenkbrauwen als de supermarkt volhangt met oranje vlaggetjes, en zap snel weg bij reclamefilmpjes waarin oranjefrutsels zoals juichcapes of vuvuzelas worden aangeprezen. Tijdens zo’n toernooi voel ik me als een reiziger die is terechtgekomen in een vreemde cultuur met wonderlijke rituelen.

Maar dit jaar was er nóg een groot sportevenement: de Olympische Spelen van vorig jaar. De Spelen zijn gemakkelijker te negeren dan voetbal. Wel vang ik af en toe een flard op. Vandaag was een glansrijke dag voor Nederland, zei een nieuwslezer. Daar had ik niets van gemerkt, ik fietste door de regen naar mijn werk en niemand applaudisseerde. Of ik las dat een van de winnaars enorm genoot van haar gouden medaille. Hoe geniet je van een gouden medaille, vroeg ik me af. Hij is niet van chocolade. Een wildwaterzwemmer die de zevende plek had bereikt stond de pers huilend te woord, hij zei dat hij had gestreden voor wat hij waard was. Omdat ik zelf nagenoeg ambitieloos ben, kan ik me slecht inleven in mensen die ergens de beste in willen zijn. Sporters worden weleens helden genoemd, maar dat snap ik niet. Helden redden honden uit een brandend huis, ze overmeesteren een schutter of brengen dagelijks bakjes eten naar zielige mensen. Steeds beter willen zijn in een sport doe je niet voor iemand anders, dat doe je voor jezelf. En voor Nederland (met uitzondering van mij), maar eigenlijk voor jezelf.

Ik snap dat kinderen later profvoetballer willen worden, het is een bijzonder goed betaalde baan, mensen willen graag verkering met je en in interviews kun je lekker over jezelf praten in de tweede persoon enkelvoud. Maar waarom zou je de beste boogschutter van de wereld willen worden, de beste baanwielrenner of de beste hordenloper? De kans is klein, maar stel je wint, dan krijg je een medaille en dertigduizend ekkies. Dat is een hoop geld om in een keer te krijgen, maar met een beetje inzet verdien je dat in een jaar ook met werken (nou ja, ik niet), en dan kun je in je vrije tijd chocolade eten en naar feestjes. Eventueel doe je vier jaar later nog eens mee met de Spelen en dan is je sportcarrière wel over. Want net als fotomodellen, zijn sporters al snel oud. Het zal wel weer jaloezie zijn, ik heb namelijk nog nooit iets gewonnen. Zelfs geen bingo.