Waarom zou ik mij moeten verbinden met mensen met wie ik niet verbonden wil worden?

De oorlog tegen de nazi’s in Oekraïne wordt gevoerd door de nazi’s in het Kremlin. Benieuwd welke nazi’s gaan winnen. Als wij het associatieverdrag met Oekraïne niet hadden ondertekend, was Poetin nooit op het idee gekomen om zichzelf te vergelijken met tsaar Peter de Grote, daar heeft Jort Kelder helemaal gelijk in.

Omdat China aan Rusland toestemming gaf Oekraïne binnen te vallen, geven de Russen toestemming aan China om Taiwan binnen te vallen. Dat Nancy Pelosi na lang wikken en wegen Taiwan bezocht, is een schande en daarom is het heel begrijpelijk dat China nog geen seconde later de territoriale wateren binnenvoer en raketten afschoot. Waar zijn trouwens de studenten gebleven die door Beijing uit Hongkong zijn gedeporteerd? Het is goed dat wij deze dingen snel vergeten, want je zou anderen alleen maar kwaad maken. Toen de oorlog in de Oekraïne begon, zei Ruslandexpert Laurien Crump in Nieuwsuur dat wij vooral geen olie op het vuur moesten gooien. De laatste tijd zie ik haar weinig meer op televisie. Ze zal toch niet op vakantie zijn?

Wat je de laatste tijd ook hoort: om in Rusland fatsoenlijk werk te doen, moet je wel wheelen en dealen met de Russische maffia. Ook zijn Russen eigenlijk verschrikkelijk aardige mensen. Als je ze tegenkomt, roepen ze: ‘Ah, Hollandski. Da Kontsa!’ Daarna nemen ze een teug en gooien het lege wodkaglas over hun schouder. Het is maar goed dat Jort Kelder geen zoon heeft om voor onze vrijheid te sterven. Verschrikkelijk aardige mensen laten zich in Rusland ringeloren door verschrikkelijk onaardige schurken, dat moest eigenlijk niet mogen.

In Nederland komt de slimste mens altijd uit de amusementswereld. Heeft een boer al De slimste mens gewonnen, of ligt Caroline van der Plas er alweer uit? In dat geval zal het vast vals spel zijn geweest. De boerenactiegroep met de oer-Hollandse naam Farmers Defence Force gaat Jan Paternotte aanklagen, omdat die het terecht vindt dat FDF-baas Mark van den Oever niet is uitgenodigd om bij Remkes aan tafel te zitten. Van den Oever zou hebben opgeroepen tot asbestdumping, brandstichting en intimidatie.

Ook heeft hij het lot van de huidige boer vergeleken met dat van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Toen daarover protest kwam, antwoordde Mark ‘dat Joden zich dit niet persoonlijk moesten aantrekken’. Ja, dat vond Himmler ook, je moet het grotere geheel zien. Persoonlijk vind ik boeren die asbest dumpen, brand stichten, auto’s laten verongelukken en zichzelf met Joden vergelijken, grote klootzakken. Maar dat hoeft Mark van den Oever zich persoonlijk beslist niet aan te trekken.

In Las Vegas worden in een drooggevallen stuwmeer lijken van maffiosi gevonden – ik dacht even dat ze het over Rusland hadden. Om de war on drugs te winnen, moet je eerst de war on drugs afschaffen. Als straks een hogesnelheidstrein langs de Lorelei door de drooggevallen Rijn rijdt, hoor je niemand meer klagen. Thierry Baudet wil niet in Rusland wonen. Ik ben zo opgelucht dat Jort Kelder geen mediaregels overtrad, toen hij meehielp aan het maken van dat promotiefilmpje van Forum voor Democratie. Dat zou hij pas hebben gedaan bij een promotiefilmpje voor een bank of voor de aankoop van aandelen.

Alles is relatief: de regering die de herverdeling van inkomens begint bij de salarissen van voetballers, wordt onmiddellijk het land uitgejaagd. Voor de oud-bondskanselier Gerhard Schröder geldt de uitspraak van Simon Cameron (Amerikaans minister van Oorlog, 1860) dat ‘een politicus met een ruggegraat iemand is die, eenmaal omgekocht, ook omgekocht blijft’.

Wie geen nieuwe coronawet wil, wil ook overal de verkeerslichten weghalen, omdat daar toch nooit een ongeluk gebeurt. Zelfs van een levenslang gestrafte is niet heel de mens slecht. Zou het een idee zijn om alleen een deel van de levenslang gestrafte, bijvoorbeeld zijn been of zijn neus, voor altijd gevangen te houden?

Helemaal jezelf willen zijn lijkt me een enorme straf, niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Het probleem is dat wij worden opgevoed door mensen die zelf ook niets van opvoeding weten. De mens is niet gelijk, totaal niet. Hij of zij is alleen gelijk voor de wet, meer niet. Waarom zou ik mij moeten verbinden met mensen met wie ik niet verbonden wil worden? Je moet nooit generaliseren: mijn vader heeft de oorlog overleefd, omdat hij kon onderduiken bij een boer.

Mijn moeder is al haar gouden sieraden kwijtgeraakt, omdat zij die in de oorlog bij een boer moest ruilen voor een mud aardappelen. De ontzaglijke hoeveelheid rommel die werd achtergelaten, doet vermoeden dat de Canal Parade nog niet toe is aan de klimaattransitie. Verder wens ik de Boeren Defence Force veel succes met hun proces. En met barbecuen op de snelweg.