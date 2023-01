Russische agenten arresteren een man die zich heeft uitgesproken tegen de oorlog In Oekraïne. Beeld AFP

Ik weet nog hoe oneerlijk ik het vond. Niks verkeerds gedaan en toch straf. Als er op school één iemand iets had gedaan wat verboden was, moest de hele klas ­nablijven. Stil zitten, met de armen over elkaar, net zolang totdat de dader zich meldde voor de ‘verdiende straf’.

Datzelfde gevoel van oneerlijkheid kwam weer even terug tijdens mijn ­gesprek met Tanja, een Russische vrouw met wie ik wekelijks haar moedertaal oefen. Op het scherm van mijn mobiele telefoon verscheen een (bijna) tot ­tranen geroerde vrouw. De tranen golden haar zoon. Vorig jaar was ze bij hem op bezoek, voor de eerste keer in zijn nieuwe thuisland Estland, waar hij werkte als succesvol ict-expert. Toen ­begon de oorlog in Oekraïne en was het moeilijk voor Tanja terug te keren naar huis. Pas na veel omzwervingen arriveerde ze weer in Tatarstan. Hoewel ze liever in Europa had willen blijven.

Een jaar later. Van de ene op de andere dag werd haar zoon ontslagen. Hij kreeg een maand de tijd om ander werk te vinden, maar niet meer in Estland. Zijn sollicitatie in Amsterdam leek alleen te kunnen eindigen in euforie. Zoveel ­talent en ervaring! Hij werd afgewezen.

Ook in Spanje kreeg hij geen voet aan vaste grond. Niet eens de losse schroeven van een tijdelijk bestaan. Baanloos binnen de Schengenzone en persona non grata.

In Georgië vond hij een klein grauw kamertje, met vele Russen die bang zijn te moeten vechten tegen Oekraïners. Geen werk, geen toekomst. En net ­genoeg geld voor één maaltijd per dag.

‘Ik snap dat Europa solidair is met ­Oekraïne’, zegt Tanja, meer oogknipperend dan normaal. ‘Maar wat heeft mijn zoon misdaan? Waarom worden Syriërs, Afghanen en Iraniërs die het niet eens zijn met hun regering opgevangen? Waarom worden Russen zo gehaat, simpelweg omdat ze Rus zijn?’

De goeden moeten onder de kwaden lijden. Een van de meest stompzinnige lessen die ik leerde tijdens mijn jeugd.

De ingestorte Oekraïense flatgebouwen – ramen eruit, rokende puinhopen eromheen – zijn hartverscheurend zichtbaar. En de ingestorte levens in het land waar de schuldige woont?

Ik zie, ik zie (misschien) wat jij niet ziet.

Linda van Bodegraven, Hoorn

Dienstweigeraar

Thomas Huttinga stapte onlangs op bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omdat hij niet langer wil meewerken aan regels in het asielbeleid die ­onwettig zijn. Huttinga is daarmee een dienstweigeraar 2.0. Laat zijn stap andere gewetensbezwaarden (m/v) bij de overheid tot voorbeeld dienen. Werk niet mee aan beleid en systemen die de rechtsstaat ondermijnen en die inhumaan zijn. Onze instituties tellen een heel leger aan potentiële dienstweigeraars. Jullie zijn met velen, wees niet bang, draag de titel dienstweigeraar als een geuzennaam.

Anita Blijdorp, West-Graftdijk

Alcohol

Dat men in Canada voorstelt de alcoholconsumptie tot twee glaasjes per week te reduceren, is volgens mij een advies dat weinig navolging zal vinden. Een maatregel voor de bühne, zeg maar. Wat deze initiatiefnemers vergeten, is dat ­alcohol, net zoals sigaretten, genotmiddelen zijn. Die zijn per definitie niet zo gezond bij onmatig gebruik, maar wel van belang voor ontspanning voor velen.

Men is, volgens mij, niet geboren om ten koste van alles zo oud mogelijk te worden. Iedereen moet een keertje de drempel van de dood passeren. Of dat nou met een glaasje wijn of een glaasje water is, dat moment komt toch.

J.W. Nieuwpoort, Alkmaar

Energie-Alert

Helemaal eens met het commentaar dat het kabinet zich druk moet maken om mensen die géén zonnepanelen hebben. De reden dat mensen (nog) geen zonnepanelen hebben, kan verschillende oorzaken hebben, zoals onvoldoende financiële middelen, geen eigen dak in een huurwoning, of tekort aan dakruimte in flatgebouwen en appartementencomplexen. Een ding is zeker, de niet-­zonnepaneelbezitters – zoals terecht ­opgemerkt in dit commentaar – subsidiëren via én de belastingen én de salde­ringsregeling de zonnepaneelbezitters.

Het is van de gekke dat zonnepaneelbezitters met een variabel energiecontract via slimme apps op een dag met overvloedige zonne-energie zelfs geld toe krijgen van hun energieleverancier als ze op bepaalde tijdstippen elektriciteit afnemen, en niet-zonnepaneelbezitters op hetzelfde moment de volle mep voor hun elektriciteit betalen.

De eenvoudigste manier om niet-­zonnepaneelbezitters te laten profiteren van gedeeltelijk met belastinggeld geïnstalleerde zonnepanelen is om tijdens periodes met overvloedige zonne-­energie hen óók van een gereduceerd tarief te laten profiteren. Dit is met slimme meters eenvoudig te regelen. Hoe groot de verlaging moet zijn, mogen slimme rekenmeesters van ministeries en energiebedrijven vaststellen. Maar een reductie, zoals met het nachttarief, is toch wel het minste.

Wanneer elektriciteit overdag tegen gereduceerd tarief geleverd wordt, kan eenvoudig via een sms Energie-Alert, vergelijkbaar met NL-Alert, kenbaar worden gemaakt. Zo’n solidaire maatregel is goed voor de portemonnee van álle ­Nederlanders, én het milieu.

En wat geldt voor zonnepanelen, geldt uiteraard ook voor windmolens. Ook deze worden met belastinggeld gefinancierd. Dus ook op dagen met overvloedige windenergie graag een Energie-Alert.

Hans Moonen, Utrecht

Risico

‘Wat schuurt, is dat het vooral relatief ­kapitaalkrachtige huizenbezitters zijn die veel zonnepanelen hebben en dus profiteren van de regeling’. Ja, wij hebben een eigen huis met vloerverwarming, een warmtepomp en zonnepanelen op het dak. Maar dat is drie jaar geleden een bewuste ­keuze geweest en komt niet uit de lucht vallen. Het kost tijd en onderzoek.

Ook vraagt dit om een behoorlijke ­investering waarvoor wij een duurzaamheidslening (looptijd 15 jaar) hebben afgesloten. Dat is in veel gemeenten mogelijk. Wij betalen 15 jaar rente en aflossing. Daarnaast hebben we destijds een energiecontract voor vijf jaar groene energie afgesloten. Destijds een bewuste keuze die iedereen kon maken.

Een keuze met risico die nu toevallig heel gunstig uitpakt. Maar dat heeft niks met kapitaalkrachtigheid te maken. Wij zijn gestimuleerd om zelf energie op te wekken en zoveel mogelijk gas te besparen. Dat lukt met deze investering. Anderen nemen die moeite of het risico niet. Wat is nu oneerlijk?

Jules Noordeloos, Tuitjenhorn

Plastic potjes

Half Nederland slikt vitamines uit plastic potjes. Waarom zitten die potjes maar half vol? Het scheelt de helft aan plastic als ze vol verkocht worden. Zo simpel is dat, morgen doen.

Carla Coenders, Heiloo