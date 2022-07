Waarom wilde Gazprom zo graag Europees voetbal sponsoren? Medialogica legt het pijnlijk bloot

‘Wij hadden kunnen weten dat Gazprom voor Poetin meer was dan een bedrijf dat gas oppompte’, zegt Rusland-kenner Hubert Smeets. Maar de liefde voor geld maakt blind.

Toen in het voetbalseizoen 2012/2013 Gazprom de hoofdsponsor werd van de Champions League, bekroop me een vreemd gevoel. Het had niet zozeer te maken met dat iets te gezellige animatiefilmpje waarin een medewerker van Gazprom naar buiten kijkt en het Noorderlicht ziet, dat vervolgens verandert in het logo van het aardgasbedrijf, of de muzikale begeleiding – een brute mishandeling van het eerste pianoconcert van Tsjaikovski. Nee, mijn weerstand kwam voort uit het feit dat Gazprom onmiskenbaar aan Rusland verbonden was, dat toen al op het gebied van mensenrechten niet bepaald een voortrekkersrol vervulde. Bovendien: waarom zou een Russisch aardgasbedrijf de Champions League sponsoren? Wat winnen ze daarmee?

Het antwoord op die vragen was me nooit helemaal duidelijk, tot de uitzending van Argos Medialogica van zondagavond. Daarin boog het onderzoeksprogramma zich over Gazprom, het staatsgasbedrijf dat nu de Russische oorlog in Oekraïne financieel ondersteunt. In 2006 werd Gazprom de hoofdsponsor van de Duitse voetbalclub Schalke 04, een deal waarmee 20 miljoen euro per jaar was gemoeid. Het contract werd getekend tijdens een staatsbezoek van Poetin aan Duitsland, waarbij de Russische president niet alleen aanwezig was, maar ook poseerde met het shirt van Schalke 04. ‘Sommige mensen hadden bedenkingen’, zei een vooraanstaande supporter in de uitzending, ‘maar de meesten vonden het een goede sponsordeal.’ Met de nieuwe miljoenen lag er sportief succes in het verschiet. Rusland had ondertussen andere belangen. ‘Gazprom was van het grootste strategische belang voor Rusland’, legde journalist en Rusland-kenner Hubert Smeets uit. ‘Wij hadden kunnen weten dat Gazprom voor Poetin meer was dan een commercieel bedrijf dat gas oppompte en doorverkocht.’

Vladimir Poetin poseert met het shirt van Schalke 04 nadat het contract met sponsor Gazprom is getekend. Beeld Argos Medialogica/Human

Maar de liefde voor geld maakte blind. Chris Woerts verwoordde het fraai in de uitzending. Als voormalig directeur van Feyenoord probeerde hij Gazprom als sponsor aan de club te verbinden. Dit was lang voordat het conflict met Oekraïne speelde, maar zijn opmerking was desalniettemin veelzeggend: ‘Iedereen die de juiste prijs betaalt, past op het shirt van Feyenoord.’ Feyenoord werd uiteindelijk nooit gesponsord door Gazprom, maar in 2012 hengelde het gasbedrijf de allergrootste vis binnen: de UEFA Champions League. Het bleek voor Gazprom (en dus Rusland) een ideale manier om toegang te krijgen tot de invloedrijkste mensen uit Europa. Bovendien werkte Gazprom, door zich te verbinden aan het belangrijkste voetbaltoernooi ter wereld, positief aan zijn imago. Dat deed het ook door het sponsoren van een groot pretpark in Duitsland, inclusief een achtbaan gebaseerd op de Nord Stream 2-gasleiding.

Het schrille contrast tussen enerzijds de zielen die gewonnen werden en de zielen die verloren gingen, werd aan het eind van de uitzending fraai verbeeld. In een montage werden beelden van een vader en kindje in de Nord Stream-achtbaan weggesneden tegen beelden van de vermoorde onderzoeksjournalist Anna Politkovskaja, de met polonium vergiftigde Russische dissident Alexander Litvinenko, de soldaat die na de ramp met de MH17 een popje omhoog houdt, de gevangen gezette Poetin-criticus Navalny en gezinnen die uit Oekraïne vluchten terwijl straaljagers ze op de hielen zitten.