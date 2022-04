Waarom Volkskrant-journalisten Sigrid Kaag aan een spervuur van vragen onderwierpen

Niet alle lezers waren enthousiast over onze berichtgeving over het grensoverschrijdend gedrag binnen D66. ‘De Volkskrant gaat op de stoel zitten van de rechter en meer dan dat’, schreef een lezer. ‘Wat ik volledig mis is de nuance en het mededogen t.a.v. de D66-top’, schreef een ander. Er was ook ongenoegen over de persconferentie waarbij Volkskrant-journalisten kritische vragen stelden aan D66-leider Sigrid Kaag. ‘Bloedhonden’ en ‘Inquisitie’ waren de kwalificaties die daarbij werden gebruikt.

Wat zo langzaamaan uit het zicht raakt, is hoe deze affaire begon. Twee verslaggevers kwamen er maanden geleden achter dat er binnen D66 veel onvrede was over de manier waarop de partij was omgegaan met de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De partijtop – inclusief partijleider Sigrid Kaag – had ruim een jaar geleden wel heel snel geconcludeerd dat er niets aan de hand was, vonden veel leden. Er lag een groot aantal klachten en een D66-prominent, die op de website van zijn lobbykantoor schreef dat de beschuldigingen tegen hem ‘ongegrond’ waren, had zich overduidelijk misdragen. Vooral voor het slachtoffer van dit ernstige grensoverschrijdende gedrag was dit een hard gelag.

D66-partijleider Sigrid Kaag tijdens de persconferentie deze week. Beeld ANP

Avinash Bhikhie en Natalie Righton hebben maandenlang onderzoek gedaan, documenten verzameld en bronnen gesproken die bereid waren in de krant hun verhaal te doen. Vervolgens hebben ze hun uiterste best gedaan om een goede reactie van D66 te krijgen. Ze hadden onder meer 35 vragen voor Sigrid Kaag. De partij gaf keer op keer niet thuis, omdat ze de communicatie over deze zaak geheel in eigen hand wilde houden. De verslaggevers hadden vervolgens geen andere keus dan de 35 vragen tijdens een persconferentie af te vuren.

D66 probeert de zaak terug te brengen tot de misdragingen van een individu, dat nu alsnog uit de partij is gezet. Daarmee zou de indruk kunnen ontstaan dat het de Volkskrant daar ook om te doen was, maar dat is niet het geval. We zien het niet als onze taak om een trial by media te organiseren.

De artikelen gaan in de eerste plaats over de partijcultuur, over de manier waarop er wordt gereageerd op dergelijke misdragingen. Wij denken dat vooral die reactie laat zien wat er mis is in een partij als D66, en misschien wel in heel politiek Den Haag: een obsessie met beeldvorming, waaraan uiteindelijk alles – ook de behandeling van slachtoffers – ondergeschikt wordt gemaakt. In plaats van zich af te vragen wat het goede is om te doen, vragen politici zich onder invloed van hun spindoctors vooral af wat het beste overkomt. Dat probleem kan wat ons betreft niet vaak genoeg aan de kaak worden gesteld.