Het Russische wraakbombardement op de Oekraïense steden wordt door militaire experts gezien als een teken van zwakte. Op het slagveld bakken de Russische troepen er weinig van, terwijl de aanslag op de Krimbrug een persoonlijke blamage voor Poetin moet zijn geweest. Het lukraak laten neerploffen van kruis- en andere raketten als vergelding maakt een hulpeloze indruk, ondanks de materiële schade die erdoor wordt aangericht. Geen mens is zonder wraakgevoelens, maar het werkelijk uitvoeren ervan blijft een primitieve reactie die niet zonder risico is. Wie wraak neemt, graaft een graf voor twee, luidt het gezegde.

Waarom presteert Rusland militair zo ondermaats? In de tijd van de tsaar bestond het Russische leger nog uit echte kerels, die onder leiding van de hoge adel heldhaftige prestaties leverden. Je kon een Russische soldaat twee keer zijn hoofd afslaan, toch vocht hij onverdroten door, zonder angst of geklaag over de abominabele omstandigheden. Of het nu was in het poolijs van de Siberische winter, of in de modder van de overgelopen Wolga, de Russische militair gedroeg zich als de meest onverzettelijke krijger die uiteindelijk altijd de banier plant op de hoogste berg van zijn moederland. Dapperheid en opofferingsgezindheid waren onlosmakelijk verbonden met de Russische vechtjassen. Napoleon heeft dat ervaren en ook Hitler sloeg het in het gezicht.

In dit verband moest ik denken aan een anekdote die is verteld door Joop Zwart, ‘de geheimzinnigste man van Nederland’. Zwart (1912-1991) begon als communist en kreeg zijn opleiding aan de kaderschool in Moskou, maar na WO II zou hij een notoire reactionair worden.

Over de machtsstrijd tussen Stalin en Trotski zei hij het volgende: ‘Stalin beschouwde Trotski als een journalistieke parasiet, die zelf nooit op de barricaden had gevochten, maar die een grote sympathie genoot bij het Rode Leger. Stalin begreep dat hij juist op dit punt het gezag van Trotski moest breken. Nu kent de Russische taal een ongekend scala aan schunnige opmerkingen op het gebied van het geslachtsverkeer. Als er een soiree was, zorgde Stalin ervoor dat een van zijn agenten te midden van de stafofficieren, en duidelijk hoorbaar voor Trotski, schuine bakken begon te vertellen. Het gevolg daarvan was dat Trotski zich vol verontwaardiging afkeerde, met een gezicht waarop de verachting te lezen was. En dat was precies wat Stalin wilde bereiken: die officieren begonnen Trotski een klootzak te vinden, dat was geen vent.’

Aldus wist Stalin zijn rivaal te liquideren. De oorlog tegen nazi-Duitsland kon hij vervolgens winnen dankzij diezelfde kerels die een smerige mop wel konden waarderen. Maar het lijkt erop dat het huidige Russische leger voornamelijk nog bestaat uit mietjes à la Trotski. De Russische krijgsmacht is verworden tot een decadente verzameling van angsthazen. Soms krijg je de indruk dat Poetin de hele cast van het Bolsjojtheater voor mobilisatie heeft opgeroepen, zoals wij onlangs konden constateren, toen de bemanning van een Russische tank zich nabij Zaporizja overgaf en naar buiten kroop, gekleed in roze tutuutjes en op spitzen.

Het Russische leger is verweekt en verpapt en daar zijn wij getuige van. In plaats van een leger van jonge adelborsten en cadetten, zoals ten tijde van de tsaar, of van arbeiders met handen als kolenschoppen, zoals ten tijde van de Sovjet-Unie, bestaat de huidige Russische krijgsmacht niet meer uit soldaten die gewoon één (1) papa en één (1) mama hebben, maar uit onwillige dienstplichtigen die drie (3) of meer ouders bezitten. Stel je eens de horreur voor wanneer een bodybag niet wordt opgehaald door twee, maar door meerdere ouders! Logisch dat de Russen er op het strijdtoneel niets van terechtbrengen. Alleen al het idee dat de Russische tanks bestuurd kunnen worden door jongens en meisjes die een geslachtsoperatie hebben ondergaan, is natuurlijk te gek om los te lopen.

Dat het Russische leger een slappe hap is geworden, geldt naar mijn mening eigenlijk voor de gehele Russische samenleving. Die wordt volledig bepaald door een radicale ontkenning van morele en religieuze normen. De dictatuur van de elites in Moskou en Sint-Petersburg richt zich niet alleen tegen Oekraïne, maar ook tegen de eigen Russische bevolking. Het gaat hier om de totale afwijzing van menselijkheid, de omverwerping van geloof en traditionele waarden. Sterker nog: de onderdrukking en bespotting van die waarden hebben zelf de kenmerken aangenomen van een religie: dit is regelrecht satanisme.

Inmiddels is een nieuwe opperbevelhebber aangesteld bij het Russische leger. Sergej Soerovikin is de naam. Hij is een held van de Russische Federatie en zijn doortastende optreden in Syrië gaf hem de bijnaam: ‘De slager van Aleppo’. Hij bombardeerde daar vooral ziekenhuizen en scholen. Een echte ouderwetse houwdegen, kortom, helemaal de man die gezag en respect aan het Russische leger terug gaat geven.