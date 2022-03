Waarom populisten zo onder de indruk waren van Poetin

Politieke reputaties hebben schade opgelopen na Poetins inval in Oekraïne. Angela Merkel, door deze en gene voorgesteld als gedroomde bemiddelaar, maakte Duitsland met haar Atomausstieg afhankelijk van Rusland. Mark Rutte zal met gemengde gevoelens terugkijken op de vrolijke foto waarmee de bouw van de gaspijp Nordstream 2 werd bezegeld. En de Franse president Macron werkte nog maar een paar weken geleden aan een nieuwe verdeling van Europese invloedssferen, een soort Jalta 2.0, om zijn Russische collega tevreden te stellen. Zij allen bouwden hun huisje op Poetin-ijs.

Maar dat valt in het niet bij de averij voor de diverse populisten. Presidentskandidaat Marine Le Pen moest halsoverkop duizenden affiches vernietigen waarop ze grote vriend Poetin de hand schudt; Eric Zemmour mompelde schoorvoetend dat Poetin weliswaar schuldig, maar het Westen verantwoordelijk is. Zijn campagne is ingestort en president Macron heeft nu een boulevard voor zich om zich van zijn herverkiezing te verzekeren. De laatste die stof hapte was de Italiaan Salvini. Hij dacht wat punten mee te pikken door steun uit te spreken voor Oekraïne, maar oogstte hoon nadat een Poolse burgemeester het Poetin-shirt voor de camera ophield dat Salvini eerder had gedragen.

Le Pen: halsoverkop affiches vernietigen. Beeld AFP

De situatie in Nederland heeft iets weg van Frankrijk. Geert Wilders lijkt meer op Le Pen, Baudet op de radicalere Zemmour. In het Kamerdebat over Oekraïne vorige week sprak de PVV een scherpe veroordeling van Rusland uit, waar Wilders eerder Poetin een vriend had genoemd. Baudet betreurt de oorlog, vindt het allemaal ‘heel jammer’ en ‘verschrikkelijk’. Maar zijn bewondering voor ‘prachtvent’ Poetin lijkt ongebroken. De Russen zijn ‘extreem mild’ in hun optreden, ‘ze willen geen oorlog maar vrede’. En net als Zemmour stelde hij het Westen verantwoordelijk.

Wat zien populisten in Poetin? Tegenwoordig zijn we in zekere zin allemaal populisten. Jan Marijnissen van de SP sprak ooit van ‘het goede’ en ‘het verkeerde’ populisme. Wij zijn uiteraard allemaal goede populisten. Iedereen zegt vroom dat de lageropgeleiden in Den Haag slecht vertegenwoordigd zijn. Ook Johan Remkes met zijn staatscommissie over democratie reken ik tot de populisten. Net als Mark Bovens van de WRR, die de diplomademocratie wilde bestrijden met een quotum voor lageropgeleiden in de Kamer. We hebben nu zelfs een nieuwe bestuurscultuur.

Dat is de theorie. Het woord ‘partijkartel’ heeft Baudet zich toegeëigend, maar het bestaat er niet minder om. Pieter Omtzigt had het in de Kamer over een kliek, en bedoelde hetzelfde. De middenpartijen zijn op sterven na dood, maar een gekozen burgemeester zullen ze tot na hun begrafenis tegenhouden. En volgende week kiezen we de gemeenteraad, maar de lokale partijen, vaak succesvol, kunnen nog altijd naar subsidie fluiten. Er is een serieus vertegenwoordigingsprobleem, dat is de potgrond voor populisten.

Populisten zeggen te weten wat de ware volkswil is, juist omdat ze zich niks van de procedures aantrekken, die zijn immers verrot. Wilders zegde de rechtsstaat herhaaldelijk de wacht aan, Forum flirtte met geweld. Zo wordt de ware democraat vanzelf een dictator. Dat was al zo tijdens de Franse Revolutie, toen Robespierre wist wat de volonté générale was, de algemene wil.

Wilders: goede vriend, nu scherpe veroordeling. Beeld ANP

Beter bestuur is in populistische ogen niet per se gekozen bestuur, maar bestuur dat doet wat het volk wil. Sebastian Haffner wees er in zijn beroemde Anmerkungen zu Hitler op, dat als Hitler in 1937 was overleden of vermoord, hij als als een held de geschiedenis in zou zijn gegaan, dankzij de Autobahnen en volledige werkgelegenheid. Niet procedures tellen, maar prestaties. Zo kan Baudet tegelijk campagne voeren met de slogan ‘vrijheid terug’ en bewondering uitspreken voor Poetin.

Iedereen heeft Poetins kwaadaardigheid onderschat, maar onderschatting is van een andere orde dan hem tot voorbeeld stellen. Populisten dachten in hem een radicale conservatief te zien. Voor hen was Poetin in de eerste plaats wat Europa allemaal niet is: geen decadent individualisme, geen lhbti, geen MeToo, maar vaderlandsliefde. Geen gelijkheid van culturen maar christendom en geschiedenis. Niet de onbepaaldheid en onbegrensdheid van de Europese Unie, maar solidariteit en gemeenschap binnen de eigen grenzen.

Nu blijkt dat achter Poetins masker de genadeloosheid van Stalin schuilgaat, en dat de historische verbondenheid met Kyiv betekent dat Kyiv desnoods moet worden vernietigd.

Baudet: prachtvent Poetin, maar wel ‘vrijheid terug’. Beeld ANP

Poetin hult zich in de mantel van de mensenrechten; hij zegt dat de rechten van de Russisch-sprekenden worden geschonden en dat zij recht op hun eigen taal hebben. Maar waarom zouden Oekraïners geen taalrechten hebben, en waarom zou het zelfbeschikkingsrecht er voor hen niet zijn? Als er één ding van het televisiescherm spat, is het de nationale verbondenheid in Oekraïne. Heel Europa kent intussen de geel-blauwe vlag. Oekraïners willen, zoals collega Arnout Brouwers schreef, leven zoals Oekraïners leven, in hun eigen staat, en hun eigen beslissingen nemen. Dat zijn allemaal aspiraties waarin ook populisten zich uitstekend kunnen vinden. Hun beleden liefde voor Poetin was, om met de Franse diplomaat Talleyrand te spreken, ‘erger dan een misdaad, een fout’.

Sommigen zien voor het populisme nu het einde naderen, zoals ooit de inval in Hongarije door de Russen het begin van het einde van het West-Europese communisme was. Ik zou me niet te snel rijk rekenen, al was het maar omdat de ondergang van Wilders al zo vaak is aangekondigd. Het laatste nieuws is dat het nieuwe boek van Thierry Baudet, Het coronabedrog, deze week binnenkwam in de top-60 van meest verkochte boeken, en wel op nummer 1.