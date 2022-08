Waarom nu niet een loonmaatregel die ertoe leidt dat de lonen eenmalig stijgen?

De Augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB) zal afgelopen vrijdag in de Trêveszaal als een mokerslag zijn aangekomen. Volgens ’s lands rekenmeesters zal de economie dit jaar groeien met 4,6 procent en de overheidsschuld dalen tot 48,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Briljante cijfers, ware het niet dat volgens datzelfde CPB de koopkracht dit jaar daalt met gemiddeld 6,8 procent. Onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt twitterde wat iedereen in de Trêveszaal dacht: hier gaat iets gruwelijk mis.

Het CPB is zo behulpzaam geweest ook een raming bij te voegen van de ontwikkeling van de armoede in Nederland. Door de hoge inflatie stijgt het aandeel personen dat in armoede leeft in 2023 tot ruim 8 procent. Dat gaat om bijna anderhalf miljoen mensen. Van de kinderen leeft volgend jaar, als het kabinet niets doet, bijna

10 procent in armoede. Dat is des te schrijnender omdat dit kabinet in het coalitieakkoord juist een halvering van de armoede nastreeft.

Strategie

Om het koopkrachtprobleem op te lossen moet het kabinet volgens Omtzigt met een strategie komen om de betaalbaarheid van energie en voedsel te garanderen, onder meer door extra aardgas uit de Nederlandse gasvelden op te pompen. Dat is logisch, want de inflatie wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de stijgende energie- en voedselprijzen en de voedselprijzen worden voor het grootste deel bepaald door de energiekosten.

Maar uit de Augustusraming van het CPB blijkt ook dat de arbeidsinkomensquote in 2023 met ruim

2 procentpunten zal dalen en het aandeel van de bedrijfswinsten in het bbp met ruim 2 procentpunten zal stijgen. Dat betekent dat we voor de oplossing van de koopkrachtproblematiek niet alleen naar de overheid moeten kijken – een typisch Nederlandse gewoonte – maar ook naar het bedrijfsleven. Ondanks het schreeuwend tekort aan arbeidskrachten is er volgens het CPB geen versnelling van de loongroei waar te nemen.

Premier Rutte en president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot roepen al jaren dat de lonen in Nederland omhoog moeten, zonder dat dat enig effect sorteert. Alleen de topinkomens zijn fors gestegen, zo blijkt uit onderzoek van deze krant, het afgelopen jaar met maar liefst 32 procent. Dat was tijdens de oliecrisis van de jaren ’70 wel anders. Toen was er ook hoge inflatie maar stegen de lonen harder dan de bedrijfswinsten en steeg de arbeidsinkomensquote juist.

Versnellen

Om een loongolf af te dwingen moet het kabinet, om te beginnen, de verhoging van het minimumloon met

7,5 procent (na inflatie) versnellen die in het coalitieakkoord is afgesproken. Het was de bedoeling die verhoging in drie stappen door te voeren, maar het kabinet kan die loonsverhoging ook al per 1 januari 2023 doorvoeren. Alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW en de bijstand gaan dan ook omhoog.

Een verhoging van het minimumloon zal werkgevers in het onderste segment van de arbeidsmarkt dwingen de lonen te verhogen, waardoor de verhoging ook ten goede komt aan huishoudens met een inkomen tot

120 procent van het sociaal minimum. Uit de stresstest van het CPB blijkt dat een overgrote meerderheid van deze groep betaalbaarheidsproblemen heeft bij de huidige hoge energieprijzen.

Maar ook van de huishoudens met een inkomen tussen 120 procent van het sociaal minimum en modaal dreigt een kwart financieel in de knel te komen. Zelfs van de huishoudens met een bovenmodaal inkomen dreigt een aantal betaalbaarheidsproblemen te krijgen als de hoge energieprijzen lang genoeg aanhouden. De beste manier om deze huishoudens tegemoet te komen is door de lonen over de brede linie te laten stijgen.

Onorthodox

Het kabinet kan de werkgevers voor de keuze stellen om de lonen te verhogen of een verhoging van de vennootschapsbelasting tegemoet te zien. Het zou onorthodox zijn, maar minister Kaag van Financiën heeft afgelopen vrijdag al gezegd dat ze onorthodoxe maatregelen niet zou schuwen.

Het alternatief is dat het kabinet een loonmaatregel afkondigt zoals het kabinet-Den Uyl dat ten tijde van de oliecrisis in de jaren zeventig deed. Destijds stegen de lonen zo hard dat het kabinet-Den Uyl in 1976 een loonmaatregel afkondigde om de loonstijging te beteugelen. Waarom nu niet een loonmaatregel die ertoe leidt dat de lonen eenmalig stijgen?

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Marcia Luyten.