Waarom niet op grote schaal auto’s weren uit Amsterdam?

Een grote hoeveelheid gele borden rond het Hugo de Grootplein in Amsterdam. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Brief van de dag

In zijn column Survival beklaagt Peter Giesen zich over de elektrische fietsers in Amsterdam. Zoals zoveel ouderen is hij de laatste jaren niet met zijn tijd meegegaan.

Fietsen in Amsterdam is, door het grote verschil in onderlinge snelheid, gevaarlijker dan vroeger. Maar dat komt omdat ook Amsterdam niet meegaat met de tijd.

De stad verhoogt de parkeertarieven om het autorijden te ontmoedigen, maar maakt zich zo ongemerkt financieel afhankelijk van de auto in de stad.

Waarom niet op grote schaal auto’s weren? Zo komt er veel meer plaats voor fietsers. Ruimte voor brede fietswegen. En op routes met fietspaden ruimte voor fietssnelwegen naast het fietspad.

Zoveel prettiger dan die aanhoudende stromen van auto’s. Op parkeerplaatsen komt plaats voor ruime fietsenrekken, dus alom winst: een schonere, gezondere, stillere, nettere stad die op de toekomst is voorbereid.

Loes Zijp, Amsterdam

Droom en daad

Als bewoner van Scheveningen ga ik ‘s avonds nog wel eens even naar zee. Tot mijn verbazing zijn daar iedere avond honderden meters strandpaviljoen met tafels waarin steevast doelloos ‘gezellig’ gasvuurtjes branden. Hoezo ‘Extreme gasprijs brengt steeds meer burgers in problemen’?

Ik kies ervoor om me dan maar niet meer te verbazen over het bericht met foto in dezelfde krant dat er ‘s ochtends vroeg al een rij van 150 meter aspirant leden voor het Amsterdamse Studenten Corps in de Warmoesstraat staat te trappelen om lid te worden. Dit ondanks het schandaal van het lustrumdiner.

Zoals Willem Elsschot in 1910 al dichtte: ‘tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat’. En zo is het precies.

Tamar van Raalte, Scheveningen

Mongolië

We reizen door Mongolië, dunst bevolkte land ter wereld. Althans met mensen. Prachtige uitgestrekte landschappen en op de weides grazen veel kuddes rondtrekkende geiten, schapen, paarden, koeien en yaks. Onze gids begrijpt niks van de percentages buiten of op stal. Laat staan dat ik haar megastallen, ophokplicht of melkquota kan uitleggen.

Nanette Haze, Nijmegen

Beren

Vroeger hoopte je geen beren op de weg tegen te komen , nu hoop je geen boeren op de weg te ontmoeten.

Gerrit Riethorst, Arnhem

Rutte

Een hele pagina aan lezers die hun licht mogen laten schijnen op onze recordpremier en opvallend, al die lezers tuimelen over elkaar heen om flink wat sneren uit te delen. Dan moet natuurlijk ook even op sardonische wijze de ‘gaaf landje’-uitspraak worden gememoreerd.

Maar is de meerderheid van Nederland het eens met deze schrobberingen? Laten we enkele objectieve indicatoren, zoals de welvaartsindex, geluksindex of welzijnsindex, eens bekijken. Steevast vinden we Nederland in de top 7 en dat al die twaalf Ruttejaren.

Dat De Volkskrant louter azijnpissende lezers aan het woord laat doet onze premier absoluut geen recht. De overgrote, zwijgende meerderheid van Nederland vindt inderdaad dat wij in een keigaaf landje wonen.

Piet Post, Arnhem

Rutte (2)

Ik hoef Rutte niet te verdedigen. Kan hij zelf wel. Ik wil hem ook niet verdedigen. Reacties in de krant van 3 augustus over zijn mijlpaal richten zich nagenoeg allemaal op de premier. Interessant, maar waar waren deze jaren de Kamerleden? De oppositie? Onze vertegenwoordigers dus. Die wij daar verkozen hebben.

Onze premier is gewoon handig. Slim genoeg om conflicten te dempen. Tactisch genoeg om anderen de kolen uit het vuur te laten halen. Wat die anderen dus vaak niet deden. Ik verlang ook naar een beter bestuur. Iemand een alternatief om ons land te besturen, maar ook vooral geopolitiek enig krediet te ontvangen?

Mij lukt het nog steeds niet.

Henny Georg, Alphen aan den Rijn