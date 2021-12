Waarom mogen verzekerden het jaarlijkse armpje-drukken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar niet zien?

Elk jaar doen zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen en huisartsen) een rituele dans met zorgverzekeraars. Wie er leidt en wie er lijdt wordt pas aan het einde van de dans duidelijk. Als het contract is getekend. Daarin staat hoeveel zorg (bijvoorbeeld hoeveel heup- of knieoperaties) een zorgaanbieder het aankomende jaar mag uitvoeren. En hoeveel een zorgverzekeraar daarvoor gaat betalen (de vergoeding).

Dit proces van ‘zorginkoop’ is een circus dat veel (publiek) geld kost. Zorgverzekeraars hebben soms wel 25 medisch-specialisten als adviseur in dienst. Ziekenhuizen huren dure bureaus in die de businessintelligence moet vergroten. Allemaal zodat de partijen in deze jaarlijkse krachtmeting een sterkere onderhandelpositie kunnen innemen. De onderhandelingen beginnen voor de vorm met termen als ‘kwaliteit van zorg’ maar eindigen in een ordinaire koehandel over geld. Kleinere zorginstellingen, met een kleine biceps, klagen dat er voor hen helemaal niks te onderhandelen valt. Zij moeten tekenen bij het (zilveren) kruisje. Grote academische ziekenhuizen, met een flinke biceps, staan in deze krachtmeting een stuk sterker.

Toezichthouder

Het onderhandelingscircus kent ook regels en een toezichthouder. In 2019 legde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) enkele zorgverzekeraars nog een waarschuwing op omdat zij ‘onvoldoende transparant’ waren geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces. Met andere woorden, tijdens het armpjedrukken werd valsgespeeld door de zorgverzekeraar en dat mag niet.

Het hele proces van dansen en armpjedrukken vindt plaats achter gesloten deuren. En de NZa ziet dat ook graag zo. In de afgelopen maanden hebben diverse zorgaanbieders transparantie betracht. Na een teleurstellende en grimmige onderhandeling adviseerde het Haaglandenziekenhuis hun (toekomstige) patiënten om zich niet te verzekeren bij Menzis of VGZ. De NZa tikte het ziekenhuis vervolgens op de vingers. Het zou patiënten maar ongerust maken en op deze manier zouden verzekerden worden gebruikt als pressiemiddel in de onderhandelingen. Verzekerden, zo zegt de NZa, moeten zich bij vragen en zorgen melden bij hun zorgverzekeraar. Maar wat zal een zorgverzekeraar op dergelijke vragen antwoorden? Vermoedelijk iets in de trant van ‘Wij van WC-Eend adviseren… WC-Eend.’

Waarom mogen verzekerden het armpjedrukken tussen een ziekenhuis en een zorgverzekering niet zien, terwijl er wordt onderhandeld óver en mét hun geld? In wiens belang is dat? En waarom mogen zorgverzekeraars hun klanten wel lokken met gare reclamefilmpjes en holle frases als ‘daar plukt u de vruchten van’ of ‘alles voor betere zorg’, terwijl zorgverleners hun (toekomstige) patiënten niét mogen waarschuwen voor het risico dat zij een deel van hun zorgkosten niet vergoed krijgen? Verzekerden hebben juist recht op die informatie.

Bezuinigen

Waar de Nederlandse verzekerde naar mijn mening ook recht op heeft is de informatie dat zorgaanbieders het aankomende jaar weer moeten bezuinigen. Ze moeten minder zorg gaan leveren en krijgen minder geld. Wat dat gaat betekenen? Nog minder geld voor opleidingen. Nog meer scheuren in verouderd ziekenhuismeubilair. Verpleegkundigen die tijdens nachtdiensten parkeergeld moeten betalen. En het resultaat voor de patiënt: nog langere wachtlijsten. Kunstmatige wachtlijsten welteverstaan. Want veel zorgaanbieders willen en kunnen wel meer zorg verlenen, maar mogen dat niet. Hun ‘productieplafond’ blijft gelijk of moet omlaag. Terwijl het omhoog moet om de wachtlijsten weg te werken.

Zorgverzekeraars vinden dit het juiste moment om de broekriem aan te halen. Opvallend, aangezien zij zelf een gaatje in hun broekriem moeten laten bijschieten. Gedurende de coronapandemie is hun eigen vermogen namelijk gestegen. CZ zag het eigen vermogen groeien van 10 naar 11 miljard. En Achmea heeft inmiddels een eigen vermogen van 10 miljard. Nu zijn alle verzekeraars op grond van Europese regelgeving verplicht om financiële buffers aan te houden, zodat zij ook in slechte tijden zorg kunnen blijven vergoeden. Maar critici menen dat zorgverzekeraars veel meer geld in kas houden (zo’n 3 miljard euro) dan noodzakelijk en bovendien hun risico’s overhevelen naar de ziekenhuizen.

Dan rijst de vraag waarom zorgverzekeraars miljarden spek op de botten hebben terwijl de zorg zelf steeds magerder wordt? Zelfs nu de torenhoge werkdruk ten gevolge van de pandemie het ziekteverzuim en de uitstroom van verpleegkundigen opstuwt gaat de gesel van economisch denken over de zorg. Het moet nog efficiënter en doelmatiger onder de mantra ‘passende zorg’.

Waarom wordt een deel van al die extra miljarden niet geïnvesteerd in de zorg? Om personeel op te leiden en wachtlijsten weg te werken. Waarom mogen zorgaanbieders niet tijdelijk meer zorg leveren als zij dat aankunnen en verzekerden daarom vragen? En de kernvraag: wáárom komen zorgverzekeraars daarmee weg? O wacht, ik weet het antwoord al: marktwerking.

Danka Stuijver is huisarts. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.