Irina en Aleksei, uit Odessa en Kyiv. Irina huilt omdat Aleksei haar achter laat om voor zijn familie te zorgen en eventueel te vechten. Beeld Joris van Gennip

Brief van de dag

Twee stukken uit hetzelfde artikel over de Oekraïense stad Lviv dat ‘in oorlogsstand’ staat.

‘Mannen tussen 18 en 60 mogen het land niet uit.’­­­

En: ‘Vooral vrouwen hebben er moeite mee om zich nuttig te maken. Ze worden weggestuurd bij de bloedbank: voorlopig mogen alleen mannen bloed doneren, want zij zijn straks nodig aan het front. Vrouwen zijn de reserves die bloed kunnen doneren als de mannen weg zijn.’

Er is veel dat blijft knagen aan de situatie in Oekraïne. Toch ben ik deze vraag nog niet tegengekomen: waarom mogen Oekraïense mannen én vrouwen niet kiezen of ze mee willen vechten of het land uit willen?

Ik weet niet wat ik zou kiezen, maar zou toch graag de keuze hebben.

Nina Kramer, Eindhoven

Erelid

Dat Oekraïne een volwaardig EU-lid moet worden gaat blijkbaar jaren duren. In de tussentijd mag Oekraïne wat mij betreft zo snel als mogelijk erelid worden.

Rob van Diest, Ulestraten

Doorvragen

Godzijdank is Thierry Baudet als gekozen volksvertegenwoordiger volledig vrij om in Nederland zijn mening te verkondigen. Over welk onderwerp dan ook. Waar dan ook. Echter, als het om de zorgwekkende ontwikkelingen in Oekraïne gaat, begrijp ik niet goed waar de sympathie en bewondering van Baudet voor Vladimir Poetin vandaan komt.

Onder het bewind van Poetin wordt Rusland leeggeroofd, is oppositie niet toegestaan, worden kritische politici gevangengezet of naar een strafkamp gestuurd, worden journalisten bedreigd of voor hun huis geliquideerd, zijn verkiezingen een farce, worden media volledig door de machthebbers gecontroleerd en wordt onder valse voorwendselen een buurland gewelddadig geannexeerd.

Hoe kan de partijleider van Forum voor Democratie daar toch begrip voor opbrengen? Of de mening zijn toegedaan dat dit ter nuancering noodzakelijk is? Of wordt de fascinatie van Baudet voor Poetin wellicht ingegeven door identificatie? Anders gezegd, ziet Baudet voor zichzelf een vergelijkbare rol in Nederland weggelegd?

Kan iemand hem die vraag eens stellen. En daarna luisteren, samenvatten en doorvragen?

Niek Vink, Den Helder

Echte keuzes

Ook voor complotdenkers zijn het verwarrende tijden. Juist de partij die spreekt over tribunalen, omvolking en homeopathische verdunning steunt een ‘antifascistische’ inval in Oekraïne. Hoewel de partijleider al eerder naakt te bewonderen was, heeft hij nog nooit zo in z’n blote kont gestaan als nu.

Warhoofden houden ons land al jaren gegijzeld. Onder het mom van vrijheid trekken ze zich geen ene lor aan van het algemene belang en sleuren grote groepen met zich mee. De verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid, samenleving en politieke stabiliteit lijken geheel ondergeschikt en doelbewuste leugens dienen alleen het eigenbelang.

Hopelijk wordt er lering getrokken uit deze verschrikkelijke tragedie en worden er nu echt keuzes gemaakt gebaseerd op waarden, zonder een schuin bang oog naar het electoraat.

Het zou mooi zijn als vrijdenkers lekker vrij kunnen denken, maar geen stempel meer drukken op onze politieke besluitvorming. Ik wens onze politici alle wijsheid toe.

Vincent van Erp, Rotterdam

Kyiv

De Volkskrant schrijft Kiev vanaf nu als Kyiv. Dat is sympathiek, maar ik ben zo bang dat het binnenkort moet worden gespeld als Putingrad.

Bo de Lange, Hilversum

Levensavond

Dezer dagen geeft mijn krant mij geen informatie meer over covid-19. Dat betreur ik. Voor mij is deze informatie nog steeds van groot belang, omdat mijn moeder, 90 jaar oud, nog steeds weigert om ingeënt te worden tegen covid-19. Ik ben de mantelzorger en heb dus grote behoefte aan informatie omtrent de verspreiding van een virus dat voor mijn moeder fataal zou kunnen zijn.

Nu ik al aan het schrijven ben, wil ik u ook graag laten weten dat mijn moeder erg bang is voor een nieuwe wereldoorlog en het gebruik van kernwapens. Het nieuws doet in haar al de gruwelijke herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog opwellen.

Ik had haar een rustigere levensavond toegewenst.

Rotraut Luedemann, Bergen

Koning

Wordt het geen tijd dat ook onze koning zich uitspreekt, in de kwestie Poetin en Oekraïne?

Winfried Strijd, Alkmaar