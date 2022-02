Waarom moeten volwassenen de volle mep betalen als ze met hun kroost naar een speeltuin gaan?

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week vraagt Julien Althuisius zich af waarom volwassenen entree moeten betalen voor kinderspeeltuinen.

Er zit ongeveer anderhalve week tot twee weken tussen het moment dat ik dit schrijf en u dit leest. Gisteren (mijn tijd) kondigden Mark Rutte en Ernst Kuipers de nieuwe versoepelingen aan, dus de kans is groot dat u inmiddels (uw tijd) uw buikje rond heeft gegeten bij uw favoriete restaurant (als ze tenminste nog personeel overhebben), aansluitend nog even naar de film bent geweest en wellicht zelfs uw favoriete voetbalclub hebt aangemoedigd in het stadion. Wat een ongekende weelde. Zij met kinderen kunnen weer naar de dierentuin of naar het speelpark – u weet wel, die uit de kluiten gewassen kinderspeeltuinen met kabelbanen, klimparcours, trampolines, doolhoven, waterfietsen, et cetera.

Ideaal voor een ochtendje of middagje met de kleintjes, afgetopt met een bakje laffe patat en een beker ranja. Dit soort speelparken ligt door heel Nederland verspreid. Bij Hillegom heb je bijvoorbeeld De Linnaeushof, dat naar eigen zeggen de grootste speeltuin van Europa is.

Bij Naarden ligt de gigantische speeltuin Oud Valkeveen, ‘waar je gewoon lekker buiten kunt spelen’ en in de Achterhoek kun je terecht bij Megapret. Je hebt ook nog themaspeelparken, zoals Het Sprookjesbos bij Valkenburg of Dinopark bij Zwolle. Voor ieder wat wils dus, overal in Nederland.

Tenminste, voor wie het kan betalen. Een kaartje voor de Linnaeushof kost 16 euro; Oud Valkeveen is met 14,50 iets goedkoper. Het Dinopark vraagt 14,25 en bij het Sprookjesbos mag je vanaf 19,50 euro naar binnen. Dat is op zich al een flinke smak geld voor een paar uurtjes spelen, maar je krijgt er natuurlijk ook wat voor. Het probleem hier is ook niet zozeer de hoogte van de entreeprijzen (hoewel je je moet afvragen of ze helemaal in verhouding staan tot wat je ervoor krijgt), maar het gegeven dat bij veruit de meeste van deze buitenspeeltuinen volwassenen ook tegen vol tarief een kaartje moeten kopen. Wil je als gezin met drie kinderen een ochtendje naar speelparken als Linnaeushof, Oud Valkeveen, Dinopark of Het Sprookjesbos, dan moet je voor je in de auto stapt eerst nog even een tweede hypotheek afsluiten. Bij lange na niet iedereen kan het zich veroorloven 80 euro stuk te slaan om een paar uurtjes te kunnen spelen, dus dit soort plekken is voor een groot deel van de kinderen in Nederland ook nog eens ontoegankelijk.

Maar waarom? Waarom, in godsnaam, moeten ouders, grootouders of andere begeleiders de totale, volle mep betalen als ze met hun kroost naar een, godbetert, speeltuin gaan? Een speeltuin. Wie zit er in die draaimolens? Wie gebruikt de schommels? Wie gaat er van de glijbaan? (Oké, Ed de Goey, maar dat was één keer, in Drievliet, en het telt niet) Wie stuitert er over een springkussen? En wie gaat er daarna over zijn nek? Precies, het kind (een enkele, verontrustende uitzondering daargelaten). De volwassene kijkt toe en zorgt dat het kind zich gedraagt, dat het voldoende eet en drinkt, dat het andere kinderen niet lastigvalt en dat de boel een beetje heel blijft. Een veredelde opzichter, die behoudens het zitten aan een afgeleefde picknicktafel geen enkele druk op de faciliteiten van het speelpark legt.

Stel je voor dat al die kinderen daar zonder begeleiding zouden rondrennen. De ME zou eraan te pas moeten komen. Je kunt dus stellen dat juist de aanwezigheid van de volwassenen de speeltuin werk uit handen neemt. Waarom dan – nogmaals, voor de volledigheid, dat er geen misverstand is over het gewicht van deze ergernis: in godsnaam – zouden die moeten betalen?

Het fundamentele idee van ergens geld voor betalen is dat je er iets voor terugkrijgt of in ieder geval enige vorm van plezier beleeft aan hetgeen je voor betaald hebt. Dus bied onbeperkte hoeveelheden koffie en speciale attracties voor volwassenen (massagestoelen, covid-praatgroepen, stiltecabines) of – en dit lijkt me een beter, haalbaarder en redelijker voorstel – geef ze gewoon gratis toegang.