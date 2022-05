Waarom moeten de zorgverleners nou lef tonen? Laat verzekeraars dat eens doen

2020: ziekenhuismedewerkers van Amsterdam UMC vormen een menselijk lint en voeren zo actie voor structurele loonsverhoging, en de aanpak van onder andere de hoge werkdruk en agressie tegen zorgpersoneel. Beeld ANP

Het onthutsende verhaal over de blaaskatheter maakt duidelijk hoezeer de regelgeving binnen de gezondheidszorg is vastgereden. Regels worden met regels bestreden: resultaat: nog meer regels en protocollen, meer bureaucratie, meer regelneven, kortom een uitdijend bos, waarbinnen de zorgprofessional de weg naar de cliënt kwijt raakt.

De zorg is een surrealistisch, bijna autonoom systeem geworden, waarin er, zelfs als ministers aan de knoppen draaien, niets gebeurt. Geen wonder, dat steeds meer zorgprofessionals (onder meer huisartsen, verpleegkundigen) de pijp aan Maarten geven. Je wilt iets voor cliënten, voor mensen doen, en niet voor administrateurs en verzekeraars. De limit is het slotpleidooi van Jet Bussemaker, die zorgverleners oproept om lef te tonen en de regels te overtreden. Natuurlijk moeten ze lef tonen. Laat ze werken vanuit de slogan: ‘Eerst de cliënt en dan het reglement.’ Maar het is bizar en onbehoorlijk om het initiatief voor verandering bij uitgeputte zorgverleners te leggen.

Laat de verzekeraars en de minister lef tonen en als de wiedeweerga onzinnige regels afbranden en de professionals het vertrouwen en de regelvrije ruimte geven voor een korte weg naar de cliënt.

Harrie Kemps, Mook

Ieder pingetje

Beek Groot wil niet dat zijn telefoon hem vertelt wat ‘ie moet doen en heeft daarom een stokoude telefoon. Nadeel alleen, er zit geen goede camera op. Wie laat er hier nu een telefoon bepalen wat hij moet doen? In plaats van dat je je laat ‘dwingen’ door je smartphone om een telefoon te nemen die eigenlijk niet helemaal voldoet (want geen camera), lijkt het mij logischer om de smartphone te behouden (want wel een camera) en daar gedisciplineerd mee om te gaan.

Dus tijdens een gesprek met iemand niet de hele tijd naar je schermpje turen, niet door ieder pingetje op te springen, en een app die je niet aanstaat gewoon niet gebruiken. Kun je oefenen, even je best doen, beetje nadenken en dan heb je gewoon een fijne camera.

Nu is het net alsof je een goede nieuwe fiets inruilt voor een oud barrel, want die gaat tenminste niet zo ongelooflijk snel. Wat dacht je van iets minder hard trappen? Dan ben je zelf pas de baas.

Maarten Kools, Amsterdam

Dak dicht

Best een aardig stukje van Willem ­Vissers over de degradatie van mijn clubje Heracles. Maar toch nog even een sneer over het kunstgras. Op de mat van Heracles kun je uitstekend voetballen. Beter dan op de gemiddelde natuurgrasmat, zeker in de winter.

Het heeft natuurlijk veel meer voordelen. Je hebt geen aparte trainingsvelden nodig. Voor een clubje als ­Heracles bespaar je daarmee veel geld. Anders zou het spelersbudget nog veel kleiner moeten worden en wint Heracles nooit meer van Ajax. In het stadion van de grote clubs ligt overigens KIN-gras. Kunstmatig in stand gehouden natuurgras. De hele week wordt de mat verlicht door kunstmatig zonlicht en beregend door kunstmatige regen. Dat moet ook wel, want bij Ajax gaat het dak zelfs dicht als het een beetje regent.

Laat Heracles lekker op kunstgras spelen.

Herman Wanschers, Almelo

Bestellen of omscholen

Het is momenteel een groot vraagstuk: hebben wij arbeidsmigranten nodig om de vacatures te vervullen.

Hierbij volgt men steeds oude denkpatronen. De oplossing voor het vervullen van al de vacatures lijkt mij niet zo ingewikkeld. Stop met het bestellen van kleding, schoenen, pizza’s et cetera via internet en bezoek weer de fysieke winkels en de restaurants. Al de pakket- en pizzabezorgers kunnen worden omgeschoold naar de relevante beroepen waaraan grote behoefte is.

Een prettige bijkomstigheid: het is ook nog eens goed voor uw beweging en uw sociale contacten.

Trees de Jong, Leusden

Welgesteld

Tiemen van der Worp uit Bilthoven uit in zijn brief kritiek op het oordeel van De Hoge Raad waarin staat dat belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt, niet worden gecompenseerd.

Ik weet niet of ik het eens met het oordeel van de Hoge Raad, maar ik weet wel dat het de reinste onzin is dat dit ‘het gevoel van wantrouwen voedt en onmacht dat veel burgers ten aanzien van de overheid hebben’. Het gaat hier om welgestelde burgers met (veel) spaargeld, die over het ­algemeen niets te klagen hebben over de overheid, en die vast en zeker blij zijn dat ze in een land leven waar het vermogen zo ongelijk verdeeld is.

Merijn Beck, Amsterdam

Linkse fusie

Afgelopen donderdag 19 mei sprak de Volkskrant zich in haar commentaar uit voor een politieke fusie van GroenLinks en PvdA (‘Er is lang genoeg over gepraat, tijd voor PvdA en GroenLinks om een concrete stap te zetten’).

De leden van beide partijen kunnen volgende week in een ledenreferendum respectievelijk congres kiezen of ze de Volkskrant volgen. Wij pleiten er hartstochtelijk voor dat niet te doen, omdat de redenatie van de Volkskrant op een misverstand berust.

De krant benadrukt de bestuursverantwoordelijkheid die de fusiepartij zou kunnen nemen. Maar dat doet GroenLinks eigenstandig al in vele gemeenten en provincies. Het lag niet aan GroenLinks dat er geen landelijke bestuursverantwoordelijkheid genomen werd na de afgelopen verkiezingen.

Een fusie verandert hier weinig aan, want rechts wees GroenLinks en PvdA gezamenlijk de deur. Juist door ieder zelfstandig bestuurstalent en ideeën te ontwikkelen, kunnen de partijen bijdragen om het ‘gapende bestuurlijke gat’ te vullen. GroenLinks door bestuurders met creatieve ideeën, grote idealen en soms wilde haren naar voren te schuiven; PvdA door verbindende bestuurders met sociaaldemocratisch hart te

leveren. Verkiezingen zijn tenslotte geen sollicitatieprocedure voor technocraten, maar een inhoudelijke keuze welke kant het land op moet. Juist met een scherp profiel als zelfstandige partij bieden GroenLinks en de PvdA de kiezer een aantrekkelijke keuze.

Voor meer linkse bestuurskracht kunnen de leden dus beter tegen een fusie stemmen.

Sabine Scharwacher en Jasper Blom, mede-initiatiefnemers GroenLinksersTegenFusie.nl, Amsterdam