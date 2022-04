Waarom moeten de grote ellendige nieuwsfeiten elk uur onder mijn onbezorgde neus worden gewreven?

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: het onontkoombare radiojournaal.

Wanneer ik thuis werk – en dat is altijd – heb ik graag de radio aan staan. Het is fijn om af en toe een mens te horen als je zoveel alleen bent, en dan bij voorkeur een mens die toch een beetje tegen jou praat, live vanuit de studio. Tijdens het werken luister ik meestal naar Kink, maar soms ook naar Radio 5 of Radio 2.

Als er te veel wordt gepraat of het er te jolig aan toegaat in de studio, kan ik de radio op een andere zender zetten. Wanneer er stomme muziek wordt gedraaid: idem. Er is één onderdeel van de uitzending waar geen ontkomen aan is: het radiojournaal.

Elk uur worden de muziek en de praatjes onderbroken door een journaal. Op alle zenders tegelijk, dus wegzappen heeft geen zin. ‘O! Jij was onbezorgd muziek aan het luisteren???’, bijt dat journaal me toe. ‘Smerige egoïst!!! Er worden mensen vermoord in Oekraïne, de zeespiegel stijgt, het onderwijs gaat kapot, en in >vul hier een gehucht in Wallonië in< is iets afschuwelijks gebeurd met een kleutertje/puppy/heel belangrijke boom van duizend jaar, hoor maar! O ja, en ALLES wordt onbetaalbaar. En in China is een potentieel allesvernietigende covidvariant gevonden. Het is nog niet zeker, maar begin je voor de zekerheid maar vast ontiegelijk zorgen te maken. Sluiten we af met het weerbericht: het wordt kutweer. Dagenlang, en daarna zal het ineens heel lekker weer zijn, maar dat klopt niet met de tijd van het jaar en dat hebben we aan onszelf te danken. Prettige dag nog en tot over een uurtje.’

Ik begrijp dat radioprogramma’s worden gepauzeerd voor een melding van een spookrijder en andere acute nieuwsmededelingen zoals een dictator die is opgepakt, een grote treinstoring of een gijzeling op een drukbezochte plaats in Nederland. Maar waarom moeten de grote ellendige nieuwsfeiten uit de wereld elk uur onder mijn onbezorgde neus worden gewreven? Het lijden wordt er niet mee verkleind, integendeel.

Wanneer ik Netflix kijk of op internet rondhang, wordt dat niet ieder uur onderbroken door afschuwelijke beelden, en om het tv-journaal kan ik desgewenst nog heen zappen. Maar voor de radioluisteraar is er geen ontkomen aan.

En voor de calvinisten die vinden dat iedereen op de hoogte moet zijn van de ellende in de wereld: ja, prima. Maar graag neem ik dat dan tot me op een moment dat het mij schikt – en niet ieder uur, maar liefst gewoon op één of twee momenten op de dag. Noem het egoïsme, ik noem het liever een poging om te kunnen functioneren en een prettig mens te zijn met een opgewekte inborst.

Het zenderbrede, uurlijkse radiojournaal zal een relikwie zijn van een tijd waarin we nog afhankelijk waren van de radio voor onze nieuwsupdates gedurende de dag.

Maar we hebben ook geen telefooncellen meer, geen ANWB-palen, geen telegrammen, geen faxen, geen Gouden Gidsen, geen inbelmodems en geen telegraafmachines.

Als dat allemaal kon verdwijnen, dan moet het met het radiojournaal ook lukken.