Waarom moet ieder succesvol kinderboek verfilmd worden?

‘Het sprookjesachtige kinderboek Lampje schreeuwde erom verfilmd te worden’ stond donderdag in de krant. Maar waarom, vraag ik me dan af. Waarom moet ieder succesvol kinderboek meteen verfilmd worden?

Waarom willen wij als volwassenen per se invullen wat kinderen moeten zien en gunnen we ze het niet om zich zelf een voorstelling te maken van de personages, de omgeving en de gebeurtenissen in een boek? Dat is toch wat lezen zo heerlijk maakt?

Daarbij: ik kan me niet voorstellen dat al die verfilmingen bevorderlijk zijn voor de leeskilometers die we kinderen en jongeren zo graag zien maken.

Sheila Faessen, Nuenen

Excuses

Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie Suriname, en Joyce Sylvester, voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, menen dat niet een minister excuses voor ons slavernijverleden moet maken, maar het Nederlandse staatshoofd. Terecht, hij dient dat bovendien niet alleen ‘als instituut’ te doen, maar ook als ‘persoon’.

Zijn familievermogen is immers voor een substantieel deel afkomstig uit de koloniën, inclusief slavenhandel en -arbeid. Stadhouder Maurits van Oranje liet in 1621 de West-Indische Compagnie oprichten. Diens opvolgers Willem IV en Willem V waren opperbewindhebbers van de Vereenigde Oostindische Compagnie.

Ze ontvingen ook veel koloniale voorwerpen en dieren voor hun verzamelingen. Willem V had twee zwarte bedienden ten geschenke gekregen. Formeel geen slaven, maar vrij waren ze niet.

August Hans den Boef, Vorden

Uitingen

Het zou de wereldvoetbalbond Fifa sieren om na de ‘politieke’ statements ook aan alle, over het algemeen nogal overdreven (Marokko) of naar godsdienstwaanzin neigende (Ecuador), religieuze uitingen op het voetbalveld paal en perk te stellen.

Ronald van der Meulen, Groningen

De Dijk

Velen hebben het van huis uit meegekregen, dat de ouders zeiden: ‘We gaan vroeg naar bed, dat is warm en goedkoop’. Nu de energieprijzen zo hoog zijn een nog steeds adequaat advies. In het Patronaat in Haarlem eindigde het schitterende concert van De Dijk laatst met Mag het licht uit, als ik je in mijn armen sluit, waarmee ze oproepen tot het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof. Waarvoor hulde.

Inmiddels zingen wij thuis ‘Mag de kachel uit....’. Hopelijk wil De Dijk in de nog resterende concerten van hun afscheidstournee haar tekst ook actualiseren. Waarvoor bij voorbaat dank.

Gerard van Hees, Leiden

Hardvochtig

Kort na de Russische inval in Oekraïne meldden wij ons aan als gastadres voor Oekraïense vluchtelingen. Begin april kwamen er drie mensen bij ons wonen: een moeder (Lena) en twee kinderen. Kort daarvoor was hun (groot)moeder bij een raketaanval om het leven gekomen. Hoewel ze in Nederland hun ogen uitkeken vanwege de rust en de veiligheid, knaagde toch de heimwee: na ruim drie maanden keerden ze terug naar Oekraïne.

Onlangs ontvingen wij van de ABN Amro-bank een aan Lena gerichte brief. De brief bleek een aanmaning te bevatten. Bij haar vertrek had op Lena’s rekening nog een tegoed van 0,19 euro gestaan. Vanwege de in rekening gebrachte ‘servicekosten’ was inmiddels een tekort ontstaan van 8,68 euro en vanaf nu zou die boete alleen nog maar oplopen. In de brief schreef het hoofd klantcommunicatie van de ABN Amro: ‘Op deze rekening mag u niet rood staan. Zorg altijd voor voldoende saldo’.

We besloten de bank te bellen. Uiteraard klonk er een keuzemenu. Na meer dan een half uur kregen we eindelijk een mens te spreken. We legden de situatie uit: de Oekraïners waren weer thuis en het tekort kon dus niet door hen worden aangezuiverd.

We boden daarom aan dat wij het bedrag zouden betalen. Dat bleek niet te kunnen: het tekort moest door de rekeninghouder zélf worden betaald, en alleen zij kon de rekening opheffen.

We legden uit dat ze in een oorlogsgebied zat, dat de Russen onlangs hun elektriciteitscentrale hadden gebombardeerd, dat ze daardoor geen stroom hadden en dus geen gebruik van hun laptop konden maken. En dat ze sowieso het Nederlands van de website van ABN Amro niet machtig waren. Konden we dit – gezien het luttele bedrag en mede gezien de omstandigheden – niet anders oplossen?

Dat bleek niet te kunnen. De ‘klantenservice’ was onvermurwbaar en beriep zich op de procedure. In Nederland zouden we deze opstelling kafkaësk noemen, in dit geval noemen wij het hardvochtig.

Frank Huisman en Gemmie Thissen, Maastricht