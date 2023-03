De sneeuw kwam die ochtend onverwacht, maar ondanks het eenzame gevoel waarmee ik wakker werd, bleef ik opgewekt, want het was een mooie dag. Zo eentje waarop de sneeuwvlokken maar bleven dwarrelen, alsof ze er nog niet aan toe waren te landen, omdat het hoogtepunt van hun bestaan er dan al weer op zou zitten.

Omdat ik er zelf precies zo in stond, en mijn bloedende hand uit de vorige column inmiddels was gaan kloppen, zette ik een muts op en toog naar de apotheek. Dat bleek een slecht idee, want binnen stond het afgeladen vol ouden van dagen die zo te zien al vele malen bezocht waren door het ongeluk en de vracht der jaren nog maar nauwelijks konden torsen. Een van de mannen pufte, een ander steunde. Een derde vrouw leek wel zo krom als een vraagteken en kuchte.

Deze mensen hebben acuut hulp nodig, dacht ik, en ik voelde een gevoel van onrecht opkomen. Waarom gaat dit zo traag? Waarom laat je juist de mensen wier tijd beperkt is zo lang wachten?

Maar toen ik de rij wat beter bestudeerde, zag ik dat niet de apothekers verantwoordelijk waren voor het tergend langzame ritme. Het waren de klanten zelf.

Nu begrijp ik heus wel dat het moeilijker wordt de tijd te respecteren naarmate je leeftijd vordert. Dan merk je immers steeds vaker dat hij oneerlijk is, omdat sommigen er veel meer van krijgen toebedeeld dan anderen. Bovendien: hoe ouder je wordt, hoe eerder de ochtend elke dag aanbreekt. Daar zou ik ook rebels van worden.

Maar toch, dit tempo was overdreven. Ik schraapte daarom nadrukkelijk mijn keel en begon ostentatief op mijn horloge te kijken, maar het hielp niets. Logisch natuurlijk, want de klok is het ergst van allemaal. Hoewel hij een absolute meetbaarheid suggereert, weet iedereen die wel eens op een loopband heeft gestaan dat de ene minuut veel langer duurt dan de andere.

Vooral ’s zomers had ik er vaak last van. Dan zat ik op een pleintje in de avondschemer, op zo’n avond dat de maan van honing leek, en terwijl ik kussend met m’n meisje het verschil vergat tussen heden en toekomst, keek ik soms, op een onbewaakt, onnozel moment toch op mijn horloge en dacht: waarom voelen juist de langste dagen van het jaar altijd te kort?

En waarom tikt de tijd op dit soort eenzame momenten toch zo verschrikkelijk langzaam? Ik keek naar buiten en zag dat zelfs die prachtig dwarrelende sneeuwvlokken het hadden opgegeven, en weer waren veranderd in regen.

Misschien begrijp ik het later, als ik wat ouder ben.