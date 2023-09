‘Waarom kijkt men bij zonnepanelen zo eenzijdig naar het economische aspect?’

Nieuwbouwwijk Schoenmakershoek in Etten-Leur. De daken van de huizen zijn veelal voorzien van zonnepanelen. Beeld Arie Kievit / de Volkskrant

De analyse in de Volkskrant over ‘Wie zonnepanelen heeft zal meer moeten betalen’ laat zich boeiend lezen en geeft treffend weer dat het alle kanten op kan. Naar mijn idee zien de energiebedrijven hun kans schoon hun verdienmodel lucratief op te poetsen, door te doen alsof alle problemen door de eigenaren van zonnepanelen wordt veroorzaakt. En zij zijn niet de enigen die een greep in de kas doen van de burger met en zonder zonnepanelen, de overheid laat zich met torenhoge energieheffingen en BTW ook niet onbetuigd.

In het vacuüm van demissionaire politieke onmacht en met niet te volgen argumenten in de energietransitiediscussie tillen we gezamenlijk de burger, en tegelijkertijd wijzen we met een lange vinger naar de bezitter van zonnepanelen die zijn medeburger plundert en de oorzaak is van alles. Waar vind je dat nog: betalen voor als je wat levert.

Jakob Muntinga, Cuijk

Verzekering ook duur

Het wordt steeds moeilijker zonnepanelen te plaatsen omdat de terugverdientijd over de investering steeds langer wordt. Dat komt door de afbouw van de salderingsregeling en de boete die men opgelegd gaat krijgen bij teruglevering. Maar ook de verzekeringsmaatschappijen waar de opstal is verzekerd, beginnen eisen te stellen. Op dit moment gaat het nog om vve’s die zonnepanelen op het dak van het complex willen leggen, maar ik sluit niet uit dat dit binnenkort ook nodig zal gaan worden bij eigenwoningbezitters.

Verzekeringsbedrijven eisen een ‘scope 12'-inspectie bij aanleg van meer dan dertig, veertig of vijftig panelen op één dak en dat moet om de zoveel jaren worden herhaald. Het uitvoeren van deze inspectie kost veel geld en zal zeker bij vve’s leiden tot het niet plaatsen van zonnepanelen omdat de kosten te hoog gaan worden, en de terugverdientijd te lang.

J.M. van Boheemen, Son en Breugel

Stereo-installatie

Ik las het artikel over zonnepanelen en met name over de terugverdientijd. Daar gaat binnenkort flink wat aan veranderen. Logisch! In 1983 lieten wij zonnecollectoren plaatsen, voor warm water. In 2001 ook vier zonnepanelen. In 2018 gingen die vier panelen op de schuur en op het dak van ons huis (op het zuiden) kwamen elf panelen.

Vooral in die beginperiode werden we vaak aangesproken: ‘Dat verdien je nooit terug.’ Daar ging het ons nooit om. We vroegen dan: ‘Vraag je je dat ook af bij de aanschaf van een dure stereo-installatie, een grote dure auto, een vakantie, een verbouwing van de keuken of badkamer?’ Wij vonden het belangrijk dat we een bijdrage konden leveren aan het milieu door minder energie te gebruiken, en dan wordt je rekening vanzelf lager. Waarom wordt bij zonnepanelen dan zo vaak gekeken naar het economische aspect?

Ynte en Mieke Boskman, Eindhoven

Gouden rendement

We begonnen aan zonne-energie om het gebruik van fossiele energie terug te dringen vanwege de grote directe en indirecte schade daarvan voor het leven op aarde. Iedereen die zonne-energie gebruikt helpt mee om dit doel te bereiken. Het ‘gouden rendement’ moet berekend worden in termen van besparing op gebruik van fossiele energie in huishoudens en bedrijven.

Het goud is voor de gemeenschap: terugdringen van de CO 2 -uitstoot is winst voor iedereen. Als we dit vergeten en van het gebruik van zonne-energie slechts een persoonlijk verdienmodel maken, verzwakken we het kerndoel ten koste van de aarde. Vandebron ziet het goed: samenwerken en delen is noodzaak om gouden resultaten voor ons leefklimaat te behalen.

Lida Hospers-Klein, Leiderdorp

Gratis opladen bij mij

Mensen die geen zonnepanelen kunnen betalen of een ongeschikt dak hebben, zouden slachtoffer zijn van terugverdieners mét panelen. Dat lijkt me sociaal onwenselijk en slecht voor het energietransitie-imago. Ik stel voor dat ze bij mij gratis hun accu mogen komen opladen. Gratis oplaadservice na aftrek van mijn eigen verbruikskosten en na de terugverdientijd uiteraard, zolang de salderingsregeling loopt.

Met de energiebedrijven heb ik minder te doen. Zij hadden dit luxeprobleem – te veel energie – al jaren geleden kunnen zien aankomen. Zie het als ondernemersrisico, doorberekenen naar de klant zou verboden moeten worden op grond van oneerlijke concurrentie met bezitters van privaat aangeschafte panelen tot achttien stuks.

Overigens meldt hetzelfde artikel dat een elektrische auto goed als thuisaccu is te gebruiken. Helaas kan ik zo’n auto inclusief bidirectionele laadpaal, zelfs met heel veel subsidie, bij lange na niet betalen. Dus daar is misschien te zijner tijd dan een bidirectionele elektrische autotoeslagregeling (BEA) voor te maken, zodat ik de gratis oplaadservice voor zonnepaneelgedupeerden kan handhaven. Ook ná stoppen van de salderingsregeling.

Marc Lezwijn, Zoetermeer

Kleinverbruiker

In uw artikel over zonnepanelen bij particulieren valt mij weer op hoe vreemd deze regeling eigenlijk in elkaar zit. De kleinverbruiker, die ongeveer 40 procent van de opgewekte zonne-energie levert, lijkt nu de gebeten hond. Deze groep moet nu opdraaien voor de kosten die energieleveranciers maken om de teruglevering te verwerken.

De overige ruim 60 procent zonne-energie die de commerciële parken rechtstreeks het net opsturen wordt aangeprezen als het toppunt van groene energie; onder meer daarvoor wordt via de regeling voor duurzame energie (SDE) 8 miljard euro subsidie gereserveerd. Je zou toch hopen dat solidariteit niet alleen wordt gekeken naar de eurootjes bij de goedwillende particulier, maar ook naar de miljarden bij de gehaaide bedrijven.

Bart Duijvelshoff-Knip, Den Helder