Waarom is Nederland slecht in het koesteren van start-ups?

Elk jaar publiceert de Kamer van Koophandel de Innovatie Top-100 van bedrijven die iets nieuws hebben bedacht. Die is niet moeilijk samen te stellen, want Nederland is een heilstaat voor Willy Wortels. Met name op de universiteiten worden allerlei kekke uitvindingen gedaan die al gauw van de zolderkamer van een studentenwoning in een eigen bedrijfspandje verder worden uitgewerkt.

In de laatste Innovatie Top-100 staat SenseGlove in Delft nummer één. Het bedrijf heeft een handschoen ontwikkeld die het mogelijk maakt een virtueel object aan te raken. Maar er staan ook jonge innovatieve bedrijven in die bezig zijn duurzaam toiletpapier van bamboe te ontwikkelen, de gevreesde Japanse duizendknoop uit te roeien door bevriezing of steunzolen uit de 3D-printer laten rollen. Er zijn ook allerlei (overheids-)potjes waarmee deze bedrijven op weg kunnen worden geholpen. Meestal kunnen daaruit enkele tienduizenden euro’s tot drie of vier miljoen euro aan renteloze leningen worden verkregen. Nederland staat daardoor op plek vier van de meest innovatieve landen.

Maar als de bedrijven de volgende stap moeten zetten is het ineens een stuk moeilijker. De weg van starter naar een echte start-up is bezaaid met obstakels. Dat blijkt nu ook aan de ontwikkeling van de zonneauto Lightyear. Vorige week was er nog volop enthousiasme over een order van tienduizend auto’s voor de lease, zodat de totale portefeuille uitkwam op 21 duizend bestelde auto’s. Maandag zat iedereen in zak en as omdat de stekker wordt getrokken uit de allereerste versie vanwege geldgebrek.

Vaak ontbreekt in Nederland de financiering voor de tweede stap. Start-ups zijn in Nederland vrij schaars ten opzichte van starters. Volgens de Kamer van Koophandel starten er jaarlijks 127 duizend mensen met een bedrijf. Maar daarvan ontwikkelen zich slechts 200 tot een start-up, een bedrijf dat de potentie heeft voor een internationaal succesvol businessmodel. En slechts 20 maken dat ook waar, 0,016 procent van het aantal gestarte ondernemingen. ‘Ondanks veel media-aandacht, valt het aantal succesvolle start-ups dus erg mee in Nederland’, luidt de conclusie. ‘Een lange adem met betrekking tot financiering is een veel voorkomende reden waarom start-ups het niet halen.’

Elon Musk stapte in 2004 in Tesla, zes jaar later wist hij voldoende financiers te vinden voor een volgende stap en werd Tesla op de beurs geïntroduceerd. Het zou nog tien jaar duren voordat voor het eerst winst werd gemaakt.

Lightyear bestaat pas vijf jaar. Het zou jammer zijn als de fabriek nu al op één oor zou liggen, omdat investeerders, die wel geld steken in Amerikaanse hedgefondsen, te bang voor zijn de risico’s. In een wereld waar protectionisme bezig is vrijhandel te verdringen zou de zonneauto van eigen bodem moeten worden gekoesterd.

De ondernemers van Lightyear hebben het bewijs geleverd dat ze technisch voorop liggen. Ze hebben nog een tweede auto in de maak. Nu moeten ze nog de financiële mogelijkheden en de marketingkracht krijgen om er ook een businessmodel van te maken. Dan kan het werk van Willy Wortel ook omgezet worden in het geldpakhuis van Dagobert Duck.