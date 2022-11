Waarom is het überhaupt zo belangrijk je morele gelijk te halen?

Het was een veelbewogen weekend op het politieke wereldtoneel: Lula da Silva won de Braziliaanse presidentsverkiezingen, Nancy Pelosi overleefde een aanslag op haar leven. In beide gevallen zou je kunnen spreken van een overwinning op extreem-rechts, maar elk gevoel van triomf is volkomen misplaatst.

De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is tot in haar eigen huis opgezocht door iemand van een andere politieke kleur, waarbij haar echtgenoot met een schedelbreuk naar het ziekenhuis is afgevoerd. Dit zijn de hedendaagse risico’s voor een functionaris in een democratische rechtsstaat: boze burgers kunnen bij je op de stoep langskomen om verhaal te halen.

In Brazilië was de strijd tussen Da Silva en de zittende president Bolsonaro ongekend spannend: Bolsonaro kreeg 49,1 procent van de stemmen, wat neerkomt op meer dan 58 miljoen Brazilianen. Dat zijn een hoop mensen die kennelijk geen kwaad zien in een leider die rechtsstatelijke instituties ondermijnt en een militaire dictatuur verheerlijkt. Ik vraag me af hoe Da Silva die 58 miljoen mensen mee gaat krijgen, of dat überhaupt mogelijk is.

Het doet denken aan de overwinning van de Amerikaanse president Biden in 2020; die kreeg weliswaar 80 miljoen stemmen maar Trump bleek 71 miljoen Amerikanen achter zich te hebben geschaard. Biden beloofde in zijn overwinningstoespraak een president te zullen zijn voor álle Amerikanen, dat bleken ijdele woorden te zijn in een diepverdeeld land.

De democratische recessie die nu al een tijdlang gaande is, levert niet alleen electorale successen op voor illiberale politici, het verdeelt samenlevingen in groepen mensen die elkaar niet meer begrijpen. Dat maakt dat een overwinning op een extreem-rechtse politicus weinig reden geeft tot opluchting.

In Het liberalisme en zijn schaduwzijden legt de schrijver Francis Fukuyama uit wat er volgens hem moet gebeuren om weer nader tot elkaar te komen. Hij pleit ervoor het ongenoegen te begrijpen dat is ontstaan doordat het klassiek liberalisme tot het uiterste is doorgevoerd, zowel door links-progressieve als rechts-populistische stromingen. Beide hebben volgens hem moeite om de huidige diversiteit in de samenleving te aanvaarden.

Aan rechts-populistische zijde wordt diversiteit gevreesd in de vorm van een veranderende demografische samenstelling, hier regeert de angst dat mensen als zijzelf worden vervangen door niet-witte immigranten of seculiere progressieve mensen. Bij progressief links ontbreekt diversiteit doordat hele elementen van de samenleving worden afgedaan als onderdeel van racistische, patriarchale machtsstructuren die met wortel en tak moeten worden uitgeroeid. Fukuyama beschrijft hoe beide zijden de stille hoop koesteren dat een grote meerderheid van hun medeburgers het eigenlijk met hen eens zijn. Het probleem zit ’m volgens de politieke flanken in manipulaties in de media en een door allerlei elites gepropageerd vals bewustzijn.

De analyse van Fukuyama is interessant omdat hij laat zien hoe politieke tegenstanders lijden aan dezelfde kwaal: het niet kunnen accepteren van de huidige samenleving. Toch is dat precies wat er volgens hem moet gebeuren: progressieven moeten aanvaarden dat grofweg de helft van het land het niet eens is met hun doelstellingen, conservatieven moeten accepteren dat hun land qua ras en etniciteit een verschuiving doormaakt, vrouwen alle denkbare rollen vervullen en genderrollen ingrijpend gewijzigd zijn.

Het klinkt zo simpel: accepteren dat de ander het niet met je eens is. Toch drijven discussies over het morele gelijk hele groepen uit elkaar, terwijl je je ook zou kunnen afvragen waarom het überhaupt zo belangrijk is dat morele gelijk te halen.