Waarom is deze krant geen koploper in klimaatverslaggeving?

De Volkskrant ontving een petitie waarin ‘eerlijke klimaatberichtgeving’ van de krant wordt geëist. Terecht? Ombudsman Jeroen Trommelen begrijpt wel waarom sommige lezers hun twijfels hebben.

De afgelopen twee weken domineerden boze stikstofboeren het nieuws en sinds de Russische invasie op 20 februari gaat de krant grotendeels over Oekraïne. Maar in een interview anderhalf jaar geleden, toen iedereen nog zwaar zuchtte onder corona, zei hoofdredacteur Pieter Klok van deze krant dat de redactie ná die coronacrisis de bakens zou verzetten en zich voluit zou gaan richten op de klimaatcrisis: ‘Als dit eenmaal voorbij is, moeten we vol op de energietransitie gaan zitten: hoe gaan we het broeikaseffect bestrijden?’

Zo’n specifieke belofte hoor je niet vaak. Hoofdredacteuren van kwaliteitskranten zijn doorgaans huiverig om met een eigen agenda ‘vol op een onderwerp’ te gaan zitten omdat het de indruk kan wekken van activistische journalistiek. Maar ook onder redacteuren bestaat al langer behoefte om klimaat als thema (nog) nadrukkelijker te behandelen. Mede daarom bepleitte mijn voorganger – destijds ombudsvrouw, nu adjunct-hoofdredacteur – vijf jaar geleden al om klimaat, duurzaamheid en natuur uit te roepen tot redactioneel speerpunt. ‘Andere thema’s die de redactie belangrijk vindt, zoals technologie of media, leiden immers ook niet automatisch tot activistische journalistiek.’

‘Het klimaat niet of nauwelijks genoemd’

Dat laatste is wel de wens van sommige lezers. Afgelopen maand werd online actie gevoerd voor een petitie gericht aan ‘de redacteuren van de Volkskrant’. Die hebben volgens de initiatiefnemers een dode hoek: ‘Zelfs bij onderwerpen met een overduidelijke link naar het klimaat (zoals Schipholdrukte en Russisch gas) wordt het klimaat niet of nauwelijks genoemd.’

Het resultaat werd deze week naar redactie en ombudsman gestuurd, vergezeld van een lijstje van 22 klimaatgebeurtenissen die de krant in één maand zou hebben ‘gemist’. Van een berichtje van drie alinea’s over de evacuatie van omwonenden bij een bosbrand in Spanje tot een achtergrondstuk uit de Washington Post over hoe warmere nachten de gezondheid kunnen beïnvloeden. Dat zijn volgens mij willekeurige en geen sterke voorbeelden. De krant besteedt vaak aandacht aan zowel bosbranden als gezondheidsproblemen veroorzaakt door klimaatverandering.

Dat geldt ook voor de twee voorbeelden in de petitie: juist rond de Russische gascrisis verschenen tientallen artikelen waarin het klimaatdilemma (meer stroom uit kolencentrales) uitvoerig werd belicht. En precies de Schipholdrukte inspireerde de redactie tot een kritische reportage waarin reizigers op de man af werd gevraagd waarom zij nog steeds geen vliegschaamte voelen bij hun driedaagse stedentrip naar Barcelona.

Ziet de krant de catastrofe wel?

Dat de petitie slechts 320 keer is ondertekend, zou een extra reden kunnen zijn om hem niet serieus te nemen. Toch doe ik dat liever wel, want soms is beeldvorming belangrijker dan de werkelijkheid. En de vraag zelf is relevant: maken we lezers voldoende duidelijk dat ook de Volkskrant inziet dat de klimaatcatastrofe een uniek wereldprobleem is dat permanente aandacht en acute maatregelen vereist; ook in onze eigen levensstijl?

Droogte i n Bangladesh. Beeld Kazi Salahuddin Razu/Getty

Op zoek naar een antwoord zocht ik allereerst de redacteur die eindverantwoordelijk is voor het onderwerp. Dat blijkt nog niet zo duidelijk. De chef van de wetenschapsredactie legt uit dat zeker zes redacteuren op diverse deelredacties een groot deel van hun tijd besteden aan klimaatgerelateerde artikelen. Op zijn eigen redactie is een van hen óók de corona-expert, dus die heeft assistentie gekregen van een tweede. Zij doen de ‘harde’ wetenschap over het thema. Een andere redacteur schrijft fulltime over de energietransitie, voornamelijk voor de economie- en wetenschapsredactie.

Geen ‘chef klimaat’

Twee economieredacteuren schrijven wekelijks over andere klimaataspecten, hoewel een van die portefeuilles (transport, waaronder luchtvaart) momenteel vacant is. Op de buitenlandredactie is een redacteur gespecialiseerd in internationale klimaatonderhandelingen. Maar ook anderen nemen het onderwerp mee in hun reportages zoals vorige week in een schokkend verhaal vanuit Kenia. Ook bij regioverslaggevers en de Haagse redactie staat het hoog op de agenda. In een willekeurig gekozen maand (1 mei tot 1 juni dit jaar) telde ik 31 artikelen over diverse aspecten van klimaatverandering. Dat is bijna 1,3 artikel per dag.

Aan de kwaliteit en hoeveelheid kan het niet liggen dat de krant niét bekend staat als koploper in klimaatverslaggeving. Bijzondere stukken worden bovendien regelmatig gebundeld in digitale producties, zoals vorig jaar voorafgaand aan de klimaatconferentie in Glasgow: ‘de klimaatklok’. Die site heeft 68.500 unieke bezoekers gehad, wat vrij veel is. Tegelijk kostte het me veel moeite om dit pareltje terug te vinden, net als eerdere online-specials die over klimaat, natuur en ecologie zijn gemaakt. Dat vind ik alarmerend.

Op de Volkskrant-website bestaan rubrieken voor wetenschap, economie, foto, sport en cultuur & media. Niet voor klimaat, ecologie of duurzaamheid. Op papier net zo: op veel pagina’s staat ‘iets’ over klimaat maar een aparte rubriek of katern heeft de krant niet, laat staan een ‘chef klimaat’ die alle deelgebieden overziet en kritische, inhoudelijke keuzes kan maken.

Nuttig voor het imago

Volgens de chef-wetenschap zou dat ook weinig zinvol zijn. Voor kansenongelijkheid, zorg en onderwijs bestaan ook geen aparte rubrieken, zegt hij. Hij ziet liever goede, originele en urgente artikelen die op eigen kracht de lezer bereiken, wat online altijd al de opdracht was. Dat is ook de mening van sommige betrokken redacteuren, waaronder degene die de reportage over vliegschaamte op Schiphol maakte. Hij schrijft liever een goed stuk voor de voorpagina dan een plichtmatig artikel om een dagelijkse of wekelijkse duurzaamheidsrubriek te vullen. ‘Hoewel het voor het imago misschien nuttig kan zijn om wel zo’n aparte rubriek te hebben.’

Alle redacteuren die ik sprak zeggen dat goede ideeën en suggesties voor klimaatverhalen altijd worden gehonoreerd. Er is ruimte voor prestigieuze en dure projecten. Dit najaar zal opnieuw een unieke serie reportages verschijnen. Maar zoals de redactie het nu heeft georganiseerd, zal de kans opnieuw groot zijn dat ook deze journalistieke parel na enige tijd onvindbaar is op de website. En zal er nog steeds geen chef-klimaat zijn die daarover woedend met haar of zijn vuist op tafel slaat.

Ik begrijp dus wel waarom sommige lezers twijfelen aan de intentie van de redactie. Beeldvorming is belangrijk. Je kunt niet stilletjes ‘vol op het onderwerp’ zitten; daar hoort een gebaar of verhaal bij zolang er nog altijd meer over sport dan over het klimaat wordt geschreven. Waarom doet de krant niets om haar echte prioriteiten duidelijk te maken? Waar blijven de Volkskrant-boeken of de essaywedstrijd over dit onderwerp? Waarom geen debatkaravaan of desnoods een eigen theaterproductie? Als zich één thema leent voor journalistieke vernieuwing zonder de kritische blik en journalistieke onpartijdigheid te verliezen, is dit het wel.