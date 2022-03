Waarom ik niet sta te juichen bij de arrestatie van Willem Engel

Het leedvermaak was niet van de lucht. Maar ik voelde geen bevrediging bij de beelden van volksmenner en corona-intrigant Willem Engel die in de boeien werd geslagen. Het is een nederlaag als de staat met strafrecht komt ingrijpen vanwege een vermoedelijk uitingsdelict. Het betekent dat wij zelf niet weerbaar genoeg waren, onvoldoende vindingrijk. En het brengt al gauw risico’s mee: worden hier nieuwe grenzen getrokken die bepalen wat wij allemaal – ook mensen die niet verder van Engel af kunnen staan – mogen zeggen?

De wellust waarmee het politie-optreden wordt ontvangen is invoelbaar. Engel is een walgelijke opportunist die misbruik maakt van een pandemie door met leugens een sektarisch gevolg op te zwepen en aan zich te binden. Lekker als boontje dan om zijn loontje komt.

Toch zijn er redenen voor ongemak. Zoals de massa-aangifte waarmee de zaak begon. Na een oproep van een bezorgde burger uit Harderwijk deden 22.500 mensen mee. ‘Dat geeft aan dat het leeft in de maatschappij’, aldus een persofficier in regionale krant de Stentor, ‘dus daar houden wij rekening mee.’ Je wilt een openbaar ministerie dat openstaat voor zorgen in de samenleving, maar ook weer geen vervolgingsbeleid gebaseerd op wie de meeste steun kan organiseren.

En dan zijn er de uitingen van Engel, waarvan de strafbaarheid niet buiten kijf staat. Onder opruiing, waarvan hij wordt verdacht, valt het oproepen tot een strafbaar feit of tot geweld tegen het openbaar gezag. In december werd bijvoorbeeld een man uit Hilversum veroordeeld die op Facebook schreef: ‘Beste soldaten daar in Rotterdam, Amsterdam en in dat hele Nederland (...) Nog meer politieauto’s overheidspanden kapotmaken (...) altijd de politieagenten onder de helm slaan en achter de knieën trappen, dan gaan ze neer.’ En dat vlak na coronarellen in Rotterdam én met een foto van een brandende politieauto erbij. Zoiets heeft de charme van de duidelijkheid.

Het is afwachten welke feiten Engel precies ten laste worden gelegd, maar volgens NRC zou het onder meer gaan om een oproep om ‘koffie te drinken bij de ambtswoning’ van de Nijmeegse burgemeester Bruls, nadat die een restaurant had gesloten dat weigerde te controleren op de coronapas. En om een oproep om te bellen naar een verzorgingshuis dat de deuren had gesloten tijdens een corona-uitbraak, waarna dat tehuis dreigtelefoontjes ontving.

Bij een eventuele vervolging zou het OM waarschijnlijk moeten betogen dat Engels uitlatingen, mede door de context, als opruiing gelden. Er waren rellen op straat, brandstichting en vernielingen bij de GGD en dreigementen tegen OMT-leden en politici. Je voelt aan je water wel dat Engel daar met zijn corona-ontkenning, tribunalenpraat en hondenfluitjes aan bijdraagt. En eventuele vervolging en veroordeling zouden verdiende steun in de rug zijn voor degenen die door complotfanaten zijn geïntimideerd.

Maar juist als iemand zo massaal wordt uitgekotst, is het opletten geblazen of aan de verontwaardiging wel genoeg tegenwicht wordt geboden. Je wilt uiteindelijk niet dat iemand wordt vervolgd of zelfs veroordeeld om wat wij allemaal aan ons water denken te voelen. Dus hoop ik dat Engel een topadvocaat krijgt. En dat rechters, mocht het zover komen, hem bij de geringste twijfel vrijspreken. Want hun oordeel heeft mogelijk gevolgen voor ons allemaal, zeker wanneer zij indirecte verbanden en een maatschappelijk klimaat moeten interpreteren.

Intussen moeten we waken voor de illusie dat het probleem nu aan het strafrecht is uitbesteed. Hoe dan ook komt niet ineens een eind aan het sektarisme en de complotten, aan het fascisme waar zij mee overlappen of de voedingsbodem waar zij uit opbloeien. Taaie arbeid om die te bestrijden blijft net zo hard nodig.