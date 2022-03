Waarom ik Marc Overmars dankbaar ben

Eigenlijk ben ik Marc Overmars en Royal Antwerp FC dankbaar. Omdat in de gewraakte persconferentie zo duidelijk werd gedemonstreerd hoe zoiets gaat in organisaties – alle vrome woorden over ‘een veilig werkklimaat’ en ‘nultolerantie’ ten spijt.

Allereerst was daar natuurlijk de alomtegenwoordigheid van het woordje ‘ik’ in het antwoord van Overmars, toen hem werd gevraagd of hij niet iets langer had moeten wachten. ‘Ik ben 48 jaar. Ik wil graag weer aan het werk.’ En: ‘Ik wil die bladzijde achter me laten en ik wil aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Dat wil ik hier doen.’

Gun die man een mediatrainer, zou je denken. Iemand die hem, als het zelfinzicht en de ernst van de situatie kennelijk nog altijd niet zijn ingedaald, bij de schouders pakt en eens even goed door elkaar schudt. ‘Vergeet de vrouwen niet, Marc!’, zou die dan roepen. Iemand die hem desnoods dwingt een verklaring voor te lezen, als de voormalige international godbetert niet bij machte blijkt het v-woord zelf op te hoesten. Maar helaas. Overmars wandelde de zaal in en begon in puntige, daadkrachtige zinnetjes in alle ernst naar de eigen navel te turen.

Het gestuntel op de persconferentie deed denken aan John de Mol, aan hoe de grote baas van Talpa eind januari reageerde op de onthullingen over The Voice. Ook De Mol had het niet nodig gevonden zijn interview met Tim Hofman een beetje fatsoenlijk voor te bereiden, misschien eens een deskundige te raadplegen op het gebied van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Uit het gewauwel over ‘loketten’ en ‘waarom melden vrouwen zich niet’ bleek een grote desinteresse voor het onderwerp, ook al leidde hij al decennialang een media-imperium.

Diezelfde overmoedige desinteresse zag je deze week bij Antwerp FC. De club noemde Overmars’ wangedrag bij Ajax ‘een privékwestie’, ook al had het zich nota bene op de werkvloer afgespeeld. De algemeen directeur van Antwerp begon over de waarden en normen van de club, want die ‘matchten’. Zo paste het thema ‘nieuwe kansen’ heel erg bij Antwerp, poneerde hij trots, alsof hij als jeugdwerker in wijkcentrum Het Delicate Delinquentje een opstandige puber aan een vakkenvullersbaantje had geholpen. Was de aanstelling van Overmars nog besproken met vrouwen die bij de club werken? Neuh, dat was geen prioriteit geweest, zo bleek.

Je zal er maar werken, dacht ik. Maar ja, dat dachten mensen misschien ook van DPG Media, toen de podcast The Gygs in februari onthulde dat topman Jaak Smeets in 2016 moest vertrekken bij het bedrijf (waar ook de Volkskrant onder valt) vanwege aanranding en ongewenste avances. De reden van het ontslag werd destijds niet gemeld, sterker nog: hij werd met lof uitgezwaaid. De ceo bedankte hem voor ‘de essentiële rol’ die hij voor het bedrijf had gespeeld en prees hem als leider, inspirator, ‘bezieler’.

Hoofdredacteuren waren op de hoogte van de ware reden van het ontslag, maar gaven er geen ruchtbaarheid aan. Daar had hij ook geen seconde over getwijfeld, reageerde Philippe Remarque, destijds hoofdredacteur van de Volkskrant en nu directeur-uitgever van het concern. ‘De nieuwswaarde was heel gering’, het ging slechts om ‘een onbekende Belg’, zei hij tegen de Volkskrant. En: ‘Nu is iedereen op jacht naar dit soort schandalen, dat was toen anders.’

Waar in de openbaarheid de kwestie werd geminimaliseerd, ontvingen de zesduizend medewerkers een dag later van het bedrijf een mail met mooie, invoelende woorden over een veilige werkomgeving. Die rijmden niet echt met een kwalificatie als ‘dit soort schandalen’, maar misschien moest je een bezieler zijn om zoiets te begrijpen.